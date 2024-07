Carlos Morales: “La IA no viene a reemplazar nuestra esencia humana; viene a amplificar nuestras capacidades”

Asegura Carlos Morales Jiménez (Cáceres, 1992) que su pasión siempre ha sido comprender cómo funcionan las cosas y cómo se pueden mejorar. Actualmente trabaja como científico de datos en Clarity AI, una empresa que usa la inteligencia artificial para fomentar la sostenibilidad en los mercados financieros. El teletrabajo le ha brindado la oportunidad de dividir el tiempo entre Cáceres y viajar por el mundo la otra mitad del tiempo.

¿Cómo se sumergió en este mundo?

Lo que más me atrajo del mundo de la Inteligencia Artificial fue la capacidad de transformar los datos en algo útil, algo que hace una década parecía casi mágico. La idea de que una máquina pudiera aprender de nuestros gustos y preferencias para recomendarnos música o series que encajen perfectamente con nosotros era revolucionaria. Lo que antes nos asombraba, ahora forma parte de nuestra cotidianidad. Evidenciando el rápido avance y la integración de la IA en nuestra vida diaria.

¿Qué es lo que más le atrajo del mundo de la Inteligencia Artificial?

Me sumergí en el mundo de la Inteligencia Artificial de una manera algo inusual. A pesar de que mi formación inicial fue en Ingeniería Industrial, mi curiosidad y la evolución de mi carrera profesional me llevaron por el camino del aprendizaje autodidacta, aprovechando las oportunidades que se me presentaban. Con el tiempo, la combinación de mi experiencia laboral y mi dedicación a aprender por mi cuenta me abrió las puertas a este fascinante campo. Hoy en día, acceder al mundo de la IA es mucho más accesible gracias a la abundancia de recursos disponibles en línea. Mi consejo para aquellos que quieren adentrarse en este mundo es que busquen un proyecto que despierte su pasión. El entusiasmo por un proyecto específico puede ser un poderoso motivador para aprender las herramientas y técnicas necesarias para hacer realidad esa visión, aprendiendo paso a paso en el proceso.

¿Cree que nuestro futuro va a depender cada vez más de la IA?

Absolutamente, nuestro futuro estará cada vez más entrelazado con la inteligencia artificial. En la última década hemos visto cómo esta tecnología se ha integrado en nuestra vida diaria de maneras que apenas comenzamos a apreciar: desde predecir el clima hasta reconocer nuestras canciones favoritas o incluso conducir coches por nosotros. Y esto es solo el comienzo. La popularidad de herramientas como ChatGPT ha abierto los ojos de muchos al vasto potencial de la inteligencia artificial, mostrándonos un futuro donde estas tecnologías jugarán un papel aún más central en nuestra existencia. Es un momento emocionante, pero también uno que nos invita a reflexionar sobre cómo queremos que esta relación con la IA se desarrolle.

Dicen que, si no la usamos correctamente, la IA acabará reemplazando el talento humano. ¿Está de acuerdo?

La preocupación de que la inteligencia artificial reemplace el talento humano es comprensible, pero la realidad tiene matices. Con la introducción de tecnologías como ChatGPT, surgieron temores de que se perderían millones de empleos. Sin embargo, un año después, vemos que, lejos de eliminar puestos de trabajo, los países que más han adoptado estas tecnologías han experimentado un aumento en sus niveles de empleo. Lo que estas innovaciones traen es una mayor eficiencia, automatizando tareas repetitivas y permitiéndonos enfocarnos en aspectos de nuestro trabajo que requieren un toque humano, creatividad e inteligencia emocional. En lugar de temer ser reemplazados por la IA, deberíamos preocuparnos más por ser superados por aquellos que saben cómo utilizar estas herramientas a su favor. La clave no es resistirse al cambio, sino abrazarlo y actualizarnos. Aprender a coexistir y complementarnos con la inteligencia artificial nos permitirá, no solo mantenernos relevantes en el mercado laboral, sino también descubrir nuevas oportunidades y formas de crecimiento personal y profesional. La IA no viene a reemplazar nuestra esencia humana; viene a amplificar nuestras capacidades.

¿En su trabajo se ha encontrado a muchas compañías que siguen desconfiando del Big Data?

En mi experiencia, es cierto que muchas empresas todavía desconfían de algunas tecnologías avanzadas, principalmente por el miedo a lo desconocido y la preocupación por los posibles errores o problemas que puedan surgir. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías puede ser una importante ventaja competitiva, permitiendo a las empresas optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones.Me gustaría animar a las empresas de la región a que sean valientes y ágiles en la adopción de estas tecnologías. Hoy en día, el mayor riesgo es no actualizarse.

¿Qué papel juegan los datos en la rentabilidad de las empresas?

Los datos son como tesoros para las empresas. Permiten entender mejor a los clientes, mejorar productos y servicios y tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, si una tienda ve que ciertos productos se venden mucho en ciertos momentos del año, puede ajustar su inventario para satisfacer la demanda. Así, usar bien los datos puede ayudar a las empresas a ganar más dinero y ser más exitosas.

¿Cuáles considera que son los datos que más les ayudan o que son más relevantes para desarrollar bien su trabajo?

Como Científico de Datos, los datos son la materia prima de mi trabajo y su relevancia depende del problema que esté tratando de resolver. Lo más importante para mí no es tener muchos datos, sino tener datos de buena calidad. Con unos pocos datos muy buenos, puedo hacer cosas sorprendentes y resolver problemas importantes.

¿Considera que con las herramientas que usted trabaja son activos importantes ya en el presente o son más bien para el futuro?

La inteligencia artificial ya está transformando nuestras vidas de formas que parecían pura fantasía hace unos años. Por ejemplo, en el campo de la medicina, la IA está ayudando a desarrollar nuevos tratamientos que extienden la esperanza de vida de manera significativa. Los coches autónomos están siendo refinados para hacer nuestros viajes más seguros y eficientes. Y en nuestras casas los robots cada vez asumen tareas más complejas. Estos ejemplos son solo la punta del iceberg. La inteligencia artificial está aquí, y aunque al principio hubo temor y preocupación social, creo que la realidad es que la IA está haciendo nuestras vidas más seguras, saludables y cómodas.Y esto es algo que todos podemos percibir en nuestra vida diaria.