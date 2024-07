Sergio Correa Martín: «Una persona que pasa la tarde en el sofá tiene el doble de dolores que alguien que hace Crossfit»

Sergio Correa (1995) ha consagrado su vida al Crossfit. Un giro del destino hizo que, tras la pandemia, encontrara su vocación. Es la viva imagen de que este deporte es más beneficioso que agresivo para la salud: a él le ha ayudado a recuperarse de una antigua lesión. Ahora pelea cada día por estar al más alto nivel.

¿Por qué elige Crossfit como deporte a practicar?

Siempre he sido una persona activa, desde que tengo uso de razón jugué al fútbol, aunque años después pasé al pádel. Desde joven fui al gimnasio pero sin ningún objetivo. A raíz de la pandemia, y un poco abrumado y cansado del gimnasio convencional, un amigo me invitó a hacer Crossfit en su casa. Una vez acabe esa primera sesión, me di cuenta que eso estaba hecho para mí. Tras varias semanas haciendo ‘wods’ en casa de mi amigo Miguel hice el curso de iniciación en un box de la ciudad, poco a poco fui cogiéndole el ritmo a las clases y en cuestión de meses ya estaba con programa de competición. De hecho, en mi primer año entré en ‘quarters’ del mundo, donde clasifica el mejor 10% del mundo.

¿Qué le aporta este deporte a nivel personal y profesional?

A mí me ha cambiado la vida, mi día a día es trabajo y Crossfit. Mi vida gira en torno al entreno. Como profesional, soy CEO y ‘coach’ de Onlybox, que lleva año y medio en activo y cada vez son más las personas que mejoran su salud mientras se divierten cada día. Pero tengo vida más allá del deporte: también soy gerente de algunas otras empresas que ocupan el resto de mi día.

Es una disciplina que engancha, es un hecho, pero, ¿cómo se soporta el dolor a la hora de hacer deporte?

Engancha y mucho, que se lo digan a cualquier de las personas que tengo en el box, cuando pruebas una clase, ya no sales. Podría poner la mano en el fuego a que una persona que pasa la tarde entera en el sofá tiene el doble de dolores que una persona que hace Crossfit.

Hace poco ha sufrido una operación para curarse de una lesión en el hombro. ¿Cómo son esos momentos para un deportista?

Como te decía, estuve federado en pádel y sufrí una luxación de hombro. Gracias al Crossfit y el fortalecimiento muscular he podido aguantar sin pasar por quirófano hasta que una caída en la nieve el año pasado me obligó a la intervención. No te diré que ha sido duro porque he disfrutado mucho del proceso. Está recuperación, eso sí, no podría haber sido posible sin mi entrenador Paco Bravo, mis fisioterapeutas, nutricionistas y demás equipo. Mi novia, familia y amigos también han sido claves para pasar este bache.

¿Y ahora en qué punto está?

Llevo dos semanas con alta deportivo, y hasta entonces el trabajo ha sido de pura readaptación. Poco a poco estoy volviendo a coger ritmo y volumen de entrenos, aunque no tengo prisa en llegar de nuevo a esas antiguas sesiones pre operación que rondaban las cinco o seis horas diarias.

¿Qué ejercicio incluiría en su WOD ideal?

Siempre me ha encantado andar en pino, cada vez que hago un ‘wod’ de pino, me pongo contento.

¿Qué le diría a alguien que se está iniciando en su disciplina?

Que pruebe, le va a encantar, no tiene que preocuparse del qué dirán, en este deporte la piña es muy importante. En mi ‘box’ acogemos a todos con los brazos abiertos, sea cual sea su nivel, al fin y al cabo, ¡todos hemos tenido un primer día!

Usted es un extremeño que vive y trabaja en la tierra. Tener la base en la región, ¿suma o resta en su carrera profesional?

En este caso, por ejemplo, es cierto que en el norte de España hay quizá un puntito más de nivel y grupos de entreno, lo que ayuda mucho en el rendimiento.

¿Qué retos tiene por delante ahora mismo?

Mi principal reto es recuperarme al 100% y llegar a la temporada que viene mejor de lo que me fui, tengo por delantee un par de competiciones este año en Madrid y Lisboa para empezar a coger ritmo competitivo de nuevo.

¿Cuál es su máxima aspiración en este deporte?

Para mí y para cualquier persona que se tome en serio este mundo, es poder llegar a Crossfit Games.

¿Es una disciplina con fecha de caducidad?

Desde luego que no, al menos para mí. Si el cuerpo y la mente me lo permiten, espero estar toda la vida cerca de este deporte. En mi box tenemos a Ángel. Tiene 67 años y es todo un ejemplo de que si se quiere, se puede.