Pilar Díaz García «Aprender a jugar en condiciones de mucha presión viene bien para la vida real»

¿Cómo está?

¡Bien! Ya he acabado mis estudios de Bachillerato de Humanidades. El año que viene quiero hacer estudios ingleses.

Usted es la joven promesa del ajedrez extremeño. ¿Cómo lo lleva?

Con normalidad. Tengo una larga trayectoria en la que he ido consiguiendo metas cada vez más altas gracias a que me gusta mucho jugar al ajedrez y a que los retos que he tenido siempre han sido a corto plazo.

¿Cuándo y con quién comenzó a jugar? ¿Quién le inculcó esa pasión?

Empecé a jugar al ajedrez con tres años porque cuando iba a la biblioteca había juegos en la sala infantil. Me llamó la atención ese tablero de casillas blancas y negras así que mi padre, que sabía lo básico, me enseñó lo que sabía y jugábamos juntos. Todo empezó de manera espontánea.

Usted combina sus estudios con la práctica del ajedrez. ¿Cómo se prepara un joven ajedrecista? ¿Cuánto entrena?

La preparación para jugar al ajedrez es complicada, porque hay que buscar huecos entre las horas de estudios y no siempre se puede. Además, es un deporte de mucho pensar, por lo que si tengo mucha tarea no siempre apetece practicar. Sobre todo este último año de Bachillerato en el que he tenido mucho trabajo. No sigo un horario estricto para practicar, pero tres o cuatro horas a la semana sí que puedo dedicarle al ajedrez. Luego están los fines de semana, que es cuando generalmente juego los torneos.

¿Cree que esta práctica y la concentración que requiere le han ayudado con los estudios?

Estoy convencida. La práctica del ajedrez me ha venido bien para los estudios porque desarrollo mi capacidad de reflexión y me he habituado a pasar mucho tiempo haciendo ejercicio intelectual. Además, se aprende a jugar en condiciones de presión y eso ayuda para la vida real.

Siendo de Mérida, ¿por qué eligió jugar en un club de Zafra?

Elegí jugar en Zafra, porque veía que el Ruy López era un club muy familiar y cariñoso, dónde se mira a todos por igual y me dan muchos ánimos cuando compito.

A la hora de enfrentarse a un contrincante, ¿es una jugadora conservadora o agresiva?

Cuando juego al ajedrez me gusta atacar porque es lo que me divierte. Alguna vez se pasa mal, pero como no deja de ser una afición, yo disfruto jugando así.

La Junta de Extremadura la ha nombrado deportista de alto rendimiento hace menos de un año. ¿Qué le parece?

En octubre del 2023 me llegó el nombramiento, Deportista de Alto Rendimiento. Conseguirlo fue una gran alegría porque de esta manera sé que la Junta de Extremadura valora mi trabajo. Me viene bien porque es un incentivo más para que me admitan en una residencia de Estudiantes en Cáceres para el año que viene. Espero que lo valoren.

Además del ajedrez, ¿qué otras aficiones tiene?

Además del ajedrez, me gusta hacer deporte y cuando tengo un hueco voy a un gimnasio. También me gusta mucho la música y sobre todo salir con mis amigos. Aunque me guste mucho el ajedrez yo me lo tomo como una afición y también hay que divertirse.

¿Cómo se plantea su futuro?

Mi futuro pasa por empezar mis estudios universitarios e intentar compaginarlos con mi afición. Espero que pueda seguir como hasta ahora. No tengo intenciones de vivir del ajedrez, lo veo muy complicado. Aunque este deporte se está visualizando cada vez más, no llega a ser una actividad tan publicitada como el fútbol.

¿Qué retos le quedan por delante?

Como he conseguido un Subcampeonato, me gustaría conseguir el Campeonato de España. También me gustaría ir a alguna competición internacional, a ver si se acuerda la federación Española de que en Extremadura hay buenos jugadores.