Laura García: «El Sol Repsol lo hemos conseguido con los pies en la tierra y sin venirnos arriba»

Si Laura García Mancera (Villafranca de los Barros, 1993) te pone un bocado en la boca, rozas el cielo. Con su saber hacer en la cocina y el tándem que forma con su pareja, Arturo Perea, ha conseguido este año ser distinguida con un Sol Repsol. Hace tres abrió un restaurante en Tarifa, Atxa, y desde allí está conquistando el mundo.

No le gusta que la llamen chef, usted dice que es cocinera.

Arturo y yo somos empresarios, autónomos, jefes de cocina… pero nosotros nos llamamos cocineros y ya está. No nos catalogamos como chefs o cosas así porque nosotros somos muy sencillos, nos gusta decir que somos cocineros.

Sin embargo, esa sencillez les ha conducido a un Sol Repsol en menos de tres años.

Yo creo que nos ha ayudado que siempre hemos estado con los pies en la tierra. Lo conseguido no ha sido buscado, nosotros hemos abierto y hemos conseguido esto sin esperarlo. La sencillez nos ha ayudado mucho: no nos damos tanto bombo en redes sociales, por ejemplo, pero valoramos nuestro trabajo. Yo creo que los premios recibidos han sido por eso, porque no nos hemos venido arriba. Seguimos igual que antes de ganar nada, como si fuese el primer día.

¿Cómo es el momento en el que le dan la noticia del reconocimiento?

(Se ríe). Nos llamaron en el día de descanso. Nosotros ese día no cogemos el móvil. Entonces nos enviaron un correo de la Guía Repsol diciendo que habían intentado contactar con nosotros sin conseguirlo, que devolviéramos la llamada. Lo primero que hicimos fue mirar la dirección de correo para ver si era oficial o una mentira. No nos lo creíamos. Llamé y sí, era real. Me quedé que no les pude ni contestar.

¿Cuál es su formación?

Hice cuatro años de Gestión de hostelería en Sevilla y lo compaginaba con prácticas. Estuve en Donosti, en Girona, y los dos últimos años las hice con Martín Berasategui. Ahí me quedé a trabajar. Toda mi trayectoria ha sido trabajar con Martín. Él tiene muchos restaurantes y nos hemos ido desplazando de un sitio a otro porque nos agobiábamos siempre en la misma cocina. La mayor parte del tiempo he estado en País Vasco.

Y entonces deciden que quieren cambiar el País Vasco por Tarifa.

Estábamos en pandemia en Bilbao. El restaurante ganó una estrella en menos de un año: un subidón para el restaurante pero poquísima calidad de vida. El parón del confinamiento fue muy necesario y nos dimos cuenta de que queríamos otra cosa. Se nos presentó la oportunidad de montar lo nuestro con otro socio y nos lanzamos a la piscina.

¿Por qué en Tarifa?

Arturo es de Tarifa y además es un sitio que tiene tirón.

¿Y por qué le pone Atxa al restaurante?

Atxa viene de ‘muchacha’, a lo extremeño. Yo me vine a Tarifa pero el nombre tenía que ser nuestro. Como habíamos pasado mucho tiempo en País Vasco, cambiamos la ‘Ch’ por ‘Tx’.

Y, además del nombre, ¿qué presencia tiene la región en su casa?

El jamón es de Los Santos de Maimona y los quesos, de mi pueblo. El aceite es extremeño. Tenemos muchos vinos de mi zona, el vino de la casa es de Badajoz. También elaboramos muchas recetas con base en el recetario extremeño. Hemos tenido flores con miel en la carta hasta ahora mismo, que ha llegado el verano. Yo estoy lejos, pero las raíces extremeñas están presentes aquí para darlas a conocer.

En julio cumplirán tres años abiertos. ¿Han conseguido lo que querían?

Ahora mismo tenemos todo lo que queríamos desde el principio, abrir el restaurante todo el día y que esté lleno. No queríamos nada más. Es la sencillez. Para nosotros, un restaurante es nuestra pasión. Ahora estamos disfrutando del restaurante, que al principio no fue así porque no es fácil hasta que la gente no te responde. Lo único que queremos es que Atxa siga así, nada más.

¿Ni siquiera una Estrella Michelín?

¡No, no! Lo que tenemos ahora mismo es perfecto. En julio del año pasado nos dieron la recomendación de Michelín. En noviembre, el Bib Gourmand de Michelín. En marzo, el Sol Repsol. En menos de un año hemos tenido tantas cosas que estamos felices. Es el equilibrio perfecto, ahora estamos consiguiendo vivir un poco. De verdad que no queremos nada más.

Por lo que me dice, la conciliación de vida laboral y personal es importante para usted.

Sí, de hecho por eso nos volvimos de Bilbao, porque no éramos felices y no nos sentíamos realizados porque no vivíamos. Lo positivo es que al ser pareja y trabajar juntos, compaginamos horario. En hostelería eso es muy difícil. Nosotros nos vemos. Al conocernos en las cocinas, nos llevamos muy bien ahí dentro: cada uno está a lo suyo y a casa no nos llevamos nada del trabajo.

¿Cuántos son trabajando en el restaurante?

Empezamos tres personas y ya somos siete. Estamos muy contentos también por eso. Toda nuestra plantilla es muy joven. Excepto una persona, todos tienen entre 21 y 25 años. Estamos enseñando a los muchachos y le damos trabajo a la gente joven de Tarifa, personas que tienen ganas de aprender y trabajar.

¿Los jóvenes cocineros extremeños se están haciendo hueco en el panorama gastronómico?

Sí, la verdad es que cada vez más. Todos estamos cambiando. Ha habido un tiempo donde los cocineros más antiguos han sido los únicos conocidos y durante 20 años, la hostelería ha sido un poco ‘comer porque hay que comer’. Ahora se le da valor, y en un tiempo los jóvenes nos daremos a conocer. Las cosas se están haciendo muy bien. Nos vamos a encargar de que se nos valore, no solo en la cocina sino en todos los ámbitos. Estamos trabajando mucho.

¿A quién le gustaría darle de comer?

A mis padres, Manolo y Manoli. Mi madre cocina increíble y mi padre es panadero, yo siempre he vivido la cocina en casa. Que mis padres vengan y les encante todo es mi mayor satisfacción.