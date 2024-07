Pablo Estévez: «Debemos saber diferenciar lo real de lo ficticio, no es todo tal y como se ve en internet»

Pablo Estévez (Badajoz, 2000) lo ve todo en su ciudad. Da igual si es un móvil o una cámara, cualquier objetivo le sirve para sacar lo más bello de cada lugar. Hasta Lola Índigo se ha rendido a su talento capturando momentos. Haciendo de las redes sociales su plataforma de lanzamiento, Pablo ensalza cualquier rincón que pisa.

- ¿De dónde le viene la pasión por la fotografía y el vídeo?

Durante la época del instituto no fui del todo un buen estudiante, siempre tenía alguna asignatura pendiente. Esto cambió con la llegada del COVID-19, justo estaba finalizando 2º de Bachillerato cuando nos confinaron en casa y maduré: adquirí una mayor mecánica de trabajo, conseguí terminar el curso sin problemas y opté por hacer un grado superior de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Fue aquí donde conseguí mi titulación como fotógrafo profesional. Tengo que decir que después decidí seguir estudiando, es por eso que ahora estoy matriculado en Educación Primaria en la Universidad de Extremadura.

- Pero antes de comenzar esos estudios ya hizo una campaña con una prestigiosa marca de moda.

Mi primera colaboración con una marca fue en el año 2017, a falta de un mes de cumplir los 17 años. Se trataba de una marca de ropa, Double Agent USA. Fue la primera vez que alguien quería hacer una colaboración conmigo y dudo que vaya a olvidar esto jamás.

- Es usted el fotógrafo de moda en Badajoz. ¿Cómo lo lleva?

Pues la verdad es que se lleva bien, la gente de Badajoz siempre me trata con mucho cariño y es muy gratificante que reconozcan tu trabajo y esfuerzo. Es una sensación increíble cuando alguien te reconoce por la calle. Sin embargo, a veces la vergüenza me puede y puede parecer que soy una persona borde. Todavía no soy muy consciente de haber llegado a este punto y aún me queda algo de tiempo para asimilarlo. Estoy muy agradecido con toda la gente que me apoya y que dedica parte de su tiempo en tener unas palabras conmigo o una muestra de agradecimiento por mi trabajo. Seguiré siendo el fotógrafo de mi ciudad todo el tiempo que pueda.

- De todo lo que ha hecho, ¿con qué se queda?

He tenido la suerte de poder cubrir junto a mi padre varios eventos importantes de la ciudad: Carnaval, Semana Santa… ahí suelo estar yo con mi cámara grabando o haciendo fotos, aunque si tuviera que quedarme con algún evento, recuerdo con especial cariño el concierto de Lola Índigo en la Feria de San Juan del 2022. Me desperté con un mensaje suyo en Twitter diciéndome «Hola amor, ¿te importaría pasarme estas fotos?». Lo leí justo al despertarme y parecía que estaba todavía soñando.

- Su trabajo nació y creció al amparo de las redes sociales. ¿Cree que son una herramienta principal o complementaria en la vida de los jóvenes?

Sin ellas mi trabajo no llegaría a nadie prácticamente. Sin duda, creo que son una herramienta principal en la vida de los jóvenes. Nos permiten conectarnos, compartir nuestras pasiones y talentos, y alcanzar a una audiencia mucho más amplia de lo que sería posible de otra manera. Hay muchísimas personas, jóvenes y adultos, que utilizan las redes sociales como vía para expresar su creatividad, descubrir nuevas oportunidades y construir una carrera.

- A usted le han ayudado mucho pero, ¿cree que tienen también una parte negativa?

Debemos saber diferenciar lo real de lo ficticio, no es todo tal y como se ve en internet. Ahí hay mucha gente y que hay gente que por desgracia, le gusta hacer daño, no debemos dejar que estos últimos nos hagan sentir mal ni dejar que nos afecten sus comentarios negativos porque lo que puede ser una herramienta muy buena puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Otro aspecto importante es no obsesionarse con los números. Las redes sociales tienen la capacidad de convertirnos en esclavos de los 'likes', seguidores y visualizaciones.

- ¿Cuántos seguidores tiene a día de hoy? ¿Qué porcentaje de su vida cree que comparte con ellos?

A día de hoy, en la cuenta ‘profesional’ donde subo mis fotografías, tengo 11.784 seguidores. Realmente en esta cuenta comparto solo mis trabajos, así que en términos de porcentaje compartiré un 30 o 40 % de mi vida.

- ¿Se puede vivir de las redes sociales?

Vivir de las redes sociales como tal (que te pague TikTok o Facebook) y que te dé para vivir es imposible, en TikTok he generado por un vídeo de 2 millones de visitas, unos 20 euros y dando gracias. En Facebook la historia es la misma, no pagan prácticamente nada. Sin embargo, si dentro de las redes sociales metemos las posibles campañas o empresas que quieran trabajar contigo sí es viable vivir de ellas.

- ¿Cree que ha conseguido tener un estilo propio?

Sí, creo que he conseguido desarrollar un estilo propio a lo largo de los años.

- ¿Qué reto le queda por delante? ¿Cómo se plantea su futuro?

Como reto, en la actualidad solo tengo uno y es poder trabajar con algunos de mis creadores de contenido favoritos como son Nil Ojeda, o que Ibai me invite como fotógrafo a su velada o TheGrefg a sus premios, no sé si lo llegaré a conseguir pero seguiré intentándolo. Mi futuro en los próximos dos años es terminar la carrera elegir camino profesional.