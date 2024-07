Fátima Silva: “La transformación digital no es solo una tendencia global, sino una necesidad urgente”

Especializada en el Desarrollo el Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, logró el título de técnica superior. En 2016 impartió el Programa de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la Junta de Extremadura y en 2017 se unió a AUPEX como experta en alfabetización digital. Su dedicación y creatividad en el ámbito de la educación digital le llevaron a ser reconocida como la mejor educadora digital de Europa en 2023 por All Digital.

¿Qué significa para usted ganar el Premio Europeo a la mejor educadora digital de Europa?

Este premio no solo refleja mi trabajo personal, sino también el impacto que tiene en nuestra comunidad autónoma el trabajo de mis compañeros con el que formamos una la red de más de 75 Centros de competencias digitales fijos del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura desde los que abarcamos todos el territorio.

Para mí, este premio simboliza el reconocimiento de la importancia de la educación digital en la sociedad actual y el valor de capacitar a las personas para que puedan enfrentar los desafíos del mundo digital. Es un testimonio de cómo la tecnología puede transformar vidas y comunidades cuando se utiliza de manera efectiva y accesible.

Es también un incentivo para seguir innovando y mejorando mis métodos educativos, así como para continuar desarrollando programas que empoderen a las personas a través del aprendizaje digital. Me llena de orgullo saber que mis esfuerzos están siendo reconocidos a nivel europeo y me motiva a seguir trabajando con la misma pasión y dedicación.

¿Lo esperaba?

Aunque siempre he trabajado con pasión y dedicación, he de confesar que no esperaba ganar el Premio Europeo a la mejor educadora digital de Europa. Fue una gran sorpresa para mí. Si bien soy consciente de los logros y avances que hemos conseguido en mi comunidad a través de la educación digital, no esperaba recibir un reconocimiento tan prestigioso a nivel europeo, ya que en los ALL DIGITAL Awards participan organizaciones miembros de toda Europa y cuentan con 25.000 centros de competencia digital.

¿Qué importancia tienen estas tecnologías en los pequeños municipios?

Las tecnologías digitales tienen una importancia crucial en los pequeños municipios por varias razones. En primer lugar, mejoran la empleabilidad y la competitividad. En áreas rurales, donde las oportunidades laborales pueden ser limitadas, las competencias digitales permiten a los habitantes acceder a trabajos remotos y a plataformas de empleo en línea, ampliando sus posibilidades de encontrar empleo y mejorando su competitividad en el mercado laboral global. En segundo lugar, ayudan a reducir la brecha digital. La falta de acceso a tecnologías y formación digital puede crear una disparidad significativa entre áreas urbanas y rurales. Implementar programas de alfabetización digital en pequeños municipios ayuda a cerrar esta brecha, asegurando que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de aprender y utilizar nuevas tecnologías. Además, estas tecnologías empoderan a los individuos, proporcionando las habilidades necesarias para navegar en un mundo cada vez más digitalizado, desde el uso básico de dispositivos y aplicaciones hasta habilidades más avanzadas como la programación, impresión y diseño en 3D o electrónica…

Otra ventaja es el fomento del emprendimiento. Las tecnologías digitales ofrecen a los habitantes de pequeños municipios las herramientas necesarias para iniciar y gestionar negocios locales o digitales, promoviendo el desarrollo económico local. También facilitan el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la administración pública y ayudan a mantener la conexión social, permitiendo a los habitantes comunicarse fácilmente con familiares y amigos, independientemente de las distancias. Finalmente, en el ámbito educativo, las metodologías innovadoras, como la gamificación y el uso de inteligencia artificial, pueden transformar la educación en los pequeños municipios, haciéndola más atractiva y accesible. Estas tecnologías personalizan el aprendizaje y lo hacen más interactivo, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes.

¿Considera que los pequeños municipios deben apostar por la transformación digital de forma más decidida?

La transformación digital no es solo una tendencia global, sino una necesidad urgente para garantizar el desarrollo sostenible y la competitividad de estas áreas en el futuro, ya que las tecnologías digitales son cruciales para los pequeños municipios por varias razones. Por ejemplo, mejoran la empleabilidad y la competitividad al permitir el acceso a trabajos remotos y plataformas de empleo en línea. Además, empoderan a los individuos al proporcionar habilidades para navegar en un mundo digitalizado y fomentan el emprendimiento al ofrecer herramientas para gestionar negocios locales o digitales. Otra ventaja es que facilitan el acceso a servicios esenciales y mantienen la conexión social.

¿Cómo valora su experiencia en Bruselas?

Mi experiencia en Bruselas fue sumamente enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Participar en el programa Erasmus+ me permitió conocer y colaborar con expertos de toda Europa, lo que amplió mi perspectiva sobre las metodologías y tecnologías educativas más innovadoras. Durante mi estancia, pude profundizar en el uso práctico de la inteligencia artificial y su aplicación en el aprendizaje automático, habilidades que he incorporado en mi trabajo en el Centro de Competencias Digitales-NCC de Valverde de Leganés.

Además, esta experiencia me brindó la oportunidad de organizar formaciones para mis compañeros y compañeras, transmitiendo los conocimientos adquiridos y fomentando una cultura de experimentación y creatividad en el uso de tecnologías digitales. Este intercambio de conocimientos no solo benefició a mi equipo, sino que también enriqueció nuestras estrategias para empoderar a la población en Extremadura, mejorando sus competencias digitales y su empleabilidad.

¿Cree que cada vez más personas mayores están perdiendo el vértigo por aprender a manejar las nuevas tecnologías?

Sí, y esto se debe en gran medida a la creciente digitalización de la sociedad que ha hecho que muchas actividades cotidianas, como la banca, las compras y la comunicación, dependan de las tecnologías digitales. Este contexto ha motivado a muchos mayores a adquirir las competencias necesarias para mantenerse conectados y autosuficientes. Se suma a lo anterior la existencia de una mayor oferta de programas de formación y recursos diseñados específicamente para personas mayores, lo que facilita su aprendizaje y reduce el temor a lo desconocido. La combinación de estos factores está contribuyendo significativamente a que las personas mayores no solo pierdan el miedo a la tecnología, sino que también se sientan más confiadas y capacitadas para aprovechar sus beneficios en su vida diaria.