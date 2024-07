"En Extremadura se come mejor que en ningún sitio: las Tortas del Casar resucitan a un muerto"

Extremadura por todo lo alto en TVE. La serie 'La Promesa' que se emite de lunes a viernes a las 17.30 en La 1 de TVE ha puesto en valor la gastronomía y algunos lugares extremeños durante una conversación entre miembros del servicio de la casa de los marqueses de Luján.

El diálogo establecido en la secuencia de uno de los capítulos no tiene desperdicio. Además de la gastronomía, los criados ensalzan el valle del Jerte y Mérida. La charla dura un minuto completo y en la conversación hacen alusión a la chanfaina, las bollas de chicharrones y a la Torta del Casar "que resucitan a un muerto".

-Una receta muy sencilla, me la enseñó mi abuela, una mujer que venía de Extremadura.

-Es que en Extremadura se come mejor que en ningún sitio.

-Si me ponen delante una chanfaina o unas bollas de chicharrones no me contengo.

-No te olvides de los aperitivos, las Tortas del Casar resucitan a un muerto.

-Eso es cierto, son milagrosas.

-A mí me encantaría ir a Extremadura, aunque fuera solo para comer.

-Anda, pero si allí hay muchísimas más cosas que hacer, Salvador... El valle del Jerte se pone precioso cuando florecen los cerezos en primavera, y los castillos son impresionantes.

-¿Pero tú has estado allí?

-Con mi antigua señora, que quería visitar las ruinas de Mérida de primera mano. Son ruinas de cuando los romanos, tienen miles de años y la verdad que son impresionantes. El teatro está casi intacto. Estar allí es como hacer un viaje en el tiempo...