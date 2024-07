"En Extremadura no hay nada que ver, es muy fea", así se titula el 'trend' que una vez más ha viralizado increíbles lugares de la región. Se trata de un vídeo irónico que ayuda a demostrar que ocurre todo lo contrario. Su creador es Pedro Garcilo y no es la primera vez que decide dejar a Extremadura en un alto puesto por sus redes sociales, ya lo hizo también con un vídeo contando, enseñando y demostrando que el alojamiento más singular de España se encuentra, precisamente, en nuestra tierra.

Conocido en redes como @pedrogarcilo, ha demostrado con sus contenidos el profundo cariño que le profesa a Extremadura. El vídeo ha conseguido 253.000 reproducciones, 8.627 me gustas y 243 comentarios, en su mayoría positivos, y ha inspirado a otros a compartir reseñas de más lugares en la región.

Como menciona Pedro en su video, "hay mucho más por descubrir, pues nos queda su hermana Badajoz que aún no conozco", insinuando una posible segunda parte de este trend.

En el video invita a descubrir los siguientes lugares:

Cascada del Caozo: Un espectáculo natural en el Valle del Jerte, donde el agua cae entre rocas formando una cascada de ensueño.

Cascada. El Caozo cuenta con un mirador espectacular. / El periódico

Villanueva de la Vera: Un pintoresco pueblo con arquitectura tradicional y paisajes encantadores.

Plaza de Villanueva de la Vera / El periódico

Mirador de la Memoria: Ofrece vistas panorámicas y monumentos que conmemoran la historia.

Imagen del Mirador de la Memoria, ubicado en la localidad de El Torno, en el Valle del Jerte. / El periódico

Pozas Cristalinas: Piscinas naturales con aguas claras perfectas para un refrescante baño.

Pozas cristalinas en la Garganta de los infiernos / El periódico

Los Nogales: Un área de relajación rodeada de frondosos nogales.

Ruta de la Nogaleda por increíbles cascadas / Guía de viajes y rutas

Garganta Marta: Una garganta con aguas frescas y vegetación exuberante, ideal para el senderismo.

Vistas desde el puente a la Garganta Marta / Turismo Valle del Jerte

Casas del Castañar: Un pueblo encantador en la Sierra de Gredos con hermosas vistas y rutas de senderismo, con un precioso castañar con ejemplares de más de 700 años.

Un ejemplar del Castañar / El periódico

Mirador Era San Bernabé: Un mirador que ofrece vistas espectaculares del paisaje extremeño.

Mirador Era de San Bernabé / Turismo Valle del Jerte

El vídeo destaca la belleza y diversidad de Extremadura, desafiando la idea de que no hay nada que ver. Este recorrido inspira a explorar y valorar más esta región única de España. ¿Aún no has estado? ¡Descubre Extremadura y sorpréndete con sus maravillas!