Carmen de Matos: “El eje principal en mis obras es el sentimiento”

Con algunos premios artísticos como el Certamen Nacional Cala monte Joven 2024 o el UNIMpulso profesional, Carmen de Matos Cabanillas (Badajoz, 1999) está teniendo una trayectoria tan meteórica como prometedora. Sus proyectos actuales son dos exposiciones en Fundación CB y Colegio Oficial de Arquitectos.

¿Qué le inspiró a decantarse por el arte y la pintura?

Desde pequeña he sentido un amor hacia el arte en todos sus ámbitos. Me surge la necesidad de contar a través de palabras e imágenes lo que hay en mi interior. Comencé a pintar gracias a mi hermana, quién me mostró una forma de hacer realidad lo que estaba en mi mente. Desde pequeña he tenido una inquietud por crear, hacía mis propios libros, revistas o personajes. Incluso también mis dibujos se convertían en mis juguetes

¿Tiene Badajoz una gran influencia en su trabajo artístico?

El eje principal en mis obras es el sentimiento. Aunque por otro lado, los paseos por mi ciudad me inspiran en la forma de representar mis ideas. Ver grietas, la naturaleza de Extremadura o ciertos monumentos influyen en lo que pinto.

¿Podría describir su proceso creativo desde la concepción de una idea hasta la obra terminada?

Se inicia en una idea que quiero representar, busco una pose en concreto que la represente en internet o engaño a alguien para que me haga de modelo y le hago una foto o me uso a mí misma (normalmente poses de cuerpos desnudos o bailes). Luego hago un boceto digital en el ipad donde planifico los elementos del cuadro, más tarde traslado eso al lienzo con diferentes técnicas. Por otro lado, también puedo encontrar inspiración viendo bailes, esculturas o cualquier fotografía que me evoque un sentimiento acorde a una idea que me gustaría comunicar.

¿Qué técnicas y materiales prefiere utilizar en sus obras?

Utilizo óleo, acrílico, resina epoxi y spray

¿Hay algún tema recurrente o motivo que aparezca con frecuencia en su arte?

Me gusta mucho representar conceptos emotivos, sentimentales y sociales.

¿Cree que su estilo artístico ha sufrido algún tipo de evolución?

Sí, mi arte ha evolucionado a medida que he pulido las técnicas. Al no haber recibido estudios artísticos mi proceso de aprendizaje ha sido mucho más lento. He tenido que experimentar mucho para poder alcanzar una estética y un arte con el que me siento identificada. Considero que actualmente estoy en la primera etapa donde he podido ser realmente yo.

¿Qué artistas han influido más en su trabajo y por qué?

Irene Pérez. Empatizo mucho con ella y representa conceptos parecidos a los míos. Su estética es preciosa; Mi ex profesor Carlos de Bunes, con el que he podido tener muchas charlas que me han impulsado a buscar mi propia voz artística, las esculturas de la antigua Grecia y Roma; el escritor R.A Salvatore, con sus mundos fantásticos. Las esculturas de Henri Vidal y los sitios abandonados de las fotografías de Michael Schwan. También el contenido que crea en redes sociales Tahlia Stanton o los conceptos de Remedios Varo en sus pinturas surrealistas.

¿Cómo equilibra la creatividad con los aspectos comerciales del arte?

Utilizo la creatividad para mostrar mi arte y así suplir la necesidad comercial. Creo que es un punto importante para darte a conocer. Saber comunicar, gestionar redes sociales, crear vídeos interesantes también mejora la creatividad

¿Podría compartir alguna anécdota interesante o memorable relacionada con una de sus exposiciones?

Durante un mercado de arte en el pasaje de arte de Badajoz, llevé mis dibujos originales (que eran papeles) y llovió tanto ese día que aprendí la lección de que hacer prints de los originales es importante. Se mojó todo.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en su carrera artística y cómo lo superaste?

El mayor desafío que he tenido y tengo es mi propia mente. He llegado a sentir que todo lo que hago es insuficiente y he tenido la sensación de que tampoco tiene una buena calidad. Algunas veces tengo inseguridad al vender mis pinturas. El síndrome del impostor es como un gusano que se va comiendo tu autoestima y eso te lleva a dudar de tus capacidades. Sumado a algunos comentarios desafortunados, puede crear una concepción dura y negativa sobre ti misma. Día a día supero estos miedos a través de mi pasión. Mi idea es que si no es tan bueno me da igual porque estoy haciendo algo que me hace sentir viva. Priorizo el amor por lo que hago a la percepción externa.

¿Cómo ves la escena artística en Extremadura y qué cambios le gustaría ver en el futuro?

Creo que es difícil vender arte en Extremadura. Ojalá se hicieran ferias artísticas o eventos profesionales donde poder dar visibilidad al arte extremeño.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo del arte?

Mi consejo es que ame lo que hace y que no tenga inseguridad de mostrar su proceso. Mucha gente tiene miedo de enseñar lo que hace por miedo a ser juzgados. Siempre vamos a estarlo. ¿Qué más da? El dibujo de hoy será peor que el de mañana y mostrar tu mejora es lo mejor que puedes enseñar.

¿Qué proyectos tiene planeados para el futuro cercano?

Tengo varias exposiciones pendientes recientes y la publicación de un libro. Por otra parte, en ideas que tengo mentales que aún no he materializado como iniciar un nuevo libro, nuevas exposiciones, participar en nuevos certámenes, participar en más proyectos y colaboraciones artísticas.