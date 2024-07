Mariu Cano: " “Hace no mucho era impensable que personas con diversidad funcional pudieran llegar a practicar este deporte”

Esta púgil, que se convirtió en campeona de España de boxeo adaptado a finales del pasado año, se lleva subiendo al ring prácticamente desde que sabe tenerse en pie. María Eugenia Cano Tena (Mérida, 1997), además de ser maestra de Educación Primaria con especialidad en Educación Musical, también muestra fascinación por la danza y las artes escénicas.

¿Qué se siente al ser campeona de España?

Es una sensación inexplicable, debido a que, en ocasiones, no me lo creo porque ocurrió todo muy rápido. Para mí realmente es un orgullo inmenso debido a que empecé en el mundo del boxeo simplemente como un hobbie y como una vía de escape a la ansiedad y al estrés que en ocasiones sufría. Además, el simple hecho de ver las caras de orgullo de mi familia y de mi pareja, que fue el artífice de todo esto debido a que fue él quién me metió en este mundo. Y sobre todo de mis padres y, en especial, de mi abuelo que justamente falleció una semana después de ganar el campeonato. En el hospital me miró, tocó la medalla y me dijo que era su mayor orgullo. Que sabía que lo iba a conseguir. No hay palabras sin duda para describir las millones de sensaciones de conseguir algo tan grande como ganar un campeonato de España. Pero, sin duda, estoy inmensamente feliz por haberlo logrado y sobre todo por ser la primera mujer en conseguirlo en boxeo adaptado.

¿Cree que se ha avanzado en el deporte adaptado?

Ha avanzado notablemente. Hasta hace no mucho era impensable que personas con diversidad funcional pudieran llegar a practicar este deporte y sobre todo a competir. Gracias sobre todo al CBAE que ha luchado incansablemente para que este deporte tuviera esta modalidad y también a la gran acogida por parte de la Federación Española de Boxeo, que apoyó desde el primer momento al CBAE y a la formación de los entrenadores y gimnasios para hacer realidad esto. Pienso que aún queda mucho camino por recorre. Incluso que llegue a los Juegos Olímpicos o competiciones europeas, pero se ha dado un paso de gigante completamente, debido a que las personas con diversidad funcional, sea cual sea, tengan la oportunidad y el derecho de practicar este deporte tan bonito y completo. Además de que se necesita aún más conocimiento y más apoyo de las distintas instituciones.

En ese sentido su club, el Boxing Crew Don Álvaro, está teniendo un papel destacado, ¿no?

Boxing Crew Don Álvaro sin duda está teniendo la mayor repercusión en el mundo pugilístico. Sobre todo en el boxeo femenino, llevando de la mano como fue el caso de Irina García a ser de las primeras campeonas de España de Extremadura. Después, Xurima Acosta está destacando consiguiendo diversos campeonatos y también proclamándose en varias ocasiones campeona de España. Además de varios campeonatos de Extremadura con otros chicos y chicas jóvenes e incluso incursionando en el boxeo profesional como lo está haciendo ahora. Y como ha sido en mi caso. Raúl, nuestro entrenador, nos ha llevado a todos y a todas a conseguir cualquier cosa que nos hemos propuesto y este club puedo decir que sin duda para mi, es el mejor de la región.

¿Cuáles cree que deben ser los siguientes pasos que se den?

El siguiente paso es que las instituciones reconozcan el papel del boxeo adaptado como un hecho para avanzar ya no solo en España si no en Europa. Con ello se lograría sentar las bases del boxeo adaptado en próximos campeonatos e incluso formar una selección para ello. Con el campeonato de España dieron realmente el mayor paso que se pudo haber dado hasta ahora.

¿Cómo considera el papel actual de la mujer en el boxeo?

El papel actual de la mujer es bastante grande debido a que se está dando a conocer referentes de mujeres en el mundo del boxeo que están consiguiendo grandes logros. Por ejemplo este año tenemos representación en los Juegos Olímpicos de una mujer para optar a la medalla. Queda aún mucho camino por recorrer pero en casos como el de Raúl (mi entrenador) que cree firmemente en el Boxeo Femenino y en que las mujeres podemos conseguir grandes logros en esta disciplina.

¿A quién considera su referente en el mundo pugilístico?

Tengo bastantes referentes. A nivel mundial mi referente es Jennifer ‘Tormenta’ Miranda, una mujer a la cual tuve el placer de conocer en una velada de boxeo que organizó mi gimnasio. Es una mujer increíble con una capacidad para mantener la calma en el ring y una referente para mí y muchas chicas. Por otro lado, he hablado también de Irina Garcia y Xurima Acosta que son compañeras de mi gimnasio y también son mis referentes. Dos chicas maravillosas, valientes a las cuales respeto y valoro mucho por todos los logros que han conseguido y que siguen consiguiendo.

¿Cree que en Extremadura hay buen nivel de boxeo?

Sin duda. Se están consiguiendo bastantes logros en Extremadura en el mundo pugilístico.Y sobre todo dándose a conocer este deporte aquí es uno de los mayores logros.

¿Cuál es la sensación que tiene cuando se pone los guantes?

Es indescriptible. Es como si me convirtiera en otra persona. El hecho de llegar y ponerme los guantes sin duda me da una paz y una tranquilidad inmensa. Además de que al practicarlo incluso me siento bastante empoderada.

Hace no muchos años era uno de los deportes más seguidos en España. ¿Cree posible volver a ese punto?

Creo completamente que sí es posible porque cada vez más jóvenes lo practican. En el mundo de las redes sociales cada vez son más influencers los que promueven este deporte con veladas entre gente conocida. Creo que cada vez hay mayor nivel en España de boxeo y eso ganará bastantes más adeptos al seguirlos.