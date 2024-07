Miriam Montero: "Soy el ejemplo de que no todos los jóvenes tienen que emigrar a las grandes ciudades para dedicarse al trabajo de sus sueños"

Mirian Montero Placeres (Coria, 1997) es la dueña de la única farmacia de Ceclavín. Desde detrás de su mostrador, ese que le sirve también de confesionario, ha acompañado a los vecinos de su pueblo en momentos buenos y malos desde 2021. Ese año fue en el que cruzó las puertas de su establecimiento por primera vez. Ella, una mujer joven y repleta de ganas, ha conseguido poner un granito de arena en la lucha contra la despoblación, dándole vida a la farmacia de la localidad.

¿Cómo llega a ser la propietaria de la farmacia de Ceclavín?

Pues todo fue una casualidad, nada más acabar la carrera de Farmacia empecé a trabajar en una, en la que hice las prácticas, en Madrid. Pasados unos meses me contagié del virus del Covid-19, me dieron la baja unos días y sentía que necesitaba estar más cerca de mi familia. Ahí fue cuando me puse a ver farmacias en venta… y por casualidad, ya digo, me dicen que se vende una cerca de mi pueblo natal. Fue una auténtica sorpresa. Ahí empezó un sueño que gracias a la ayuda de mis padres pude cumplir.

¿Por qué decidió apostar por la vida en el pueblo?

Decidí apostar por la vida en el pueblo porque yo soy de pueblo, ¡no hay más! Siempre he considerado que es donde mejor se vive. Cuando me fui a Madrid a estudiar yo echaba de menos ir saludando a la gente por la calle, conocer a todos los vecinos y sentirme arropada por ellos. Por eso yo tenía siempre en mi cabeza que quería vivir en un pueblo, formar allí mi familia y que mis hijos se criaran con esa libertad que se vive en ellos. Lo que nunca pensé que sería tan cerca de mi familia.

¿Cómo es su día a día?

Mi día a día es muy normal, acudo todos los días a mi farmacia por la mañana, y por las tardes desde que soy mamá intento disfrutar de mi pequeña, aunque hay tardes que voy a mi negocio para hacer el papeleo.

¿Cómo es su clientela? ¿Eminentemente mayor?

La verdad que en mi clientela hay de todo, mayores y jóvenes. Pero es verdad que a una farmacia la mayoría de gente que acude de manera habitual es mayor. Al fin y al cabo la gente que tiene más patologías crónicas que necesitan tratamiento son personas de avanzada edad.

¿Cómo se entiende con ellos?

La verdad que es muy fácil entenderse con ellos, al fin y al cabo con el paso del tiempo se convierten en familia, sabes lo que necesita cada uno, qué medicación es la habitual,…

¿Convence el estilo de vida tranquilo a una persona joven?

Para mí formar mi vida en un pueblo siempre ha sido un sueño, al fin y al cabo me he criado en un pueblo y adoro la tranquilidad, la paz y serenidad con la que se vive, sin tener que depender de un reloj para todo.

«Lo que más valoro del estilo de vida rural es poder criar a mi pequeña en el mismo entorno en el que yo ha crecido»

«El panorama del joven extremeño es complicado. Si no emprendes, es muy difícil empezar en un mercado laboral en el que lo primero que te piden es experiencia»

¿Qué es lo que más valora de su estilo de vida rural?

El poder criar a mi pequeña en el mismo entorno en el que yo ha crecido y rodeada de toda la familia.

¿Se siente ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera?

Me siento un ejemplo de que para emprender no hace fatal ser una persona mayor y que no todos los jóvenes tienen que emigrar a las grandes ciudades para dedicarse al trabajo de sus sueños.

¿Ve la despoblación como un problema real? ¿Qué se podría hacer para frenarla?

En realidad la despoblación sí que está afectando mucho a algunos pueblos. Yo tengo la suerte de que en Ceclavín es una localidad en que hay bastantes jóvenes emprendedores y no es que haya decaído mucho el número de habitantes en los años anteriores. Además el ayuntamiento incentiva que se quede la juventud, que nazcan niños y que se abran negocios en esta localidad, por lo que viene bastante bien para el crecimiento del pueblo.

¿Cómo ve el panorama para el joven extremeño?

El panorama del joven extremeño es complicado, difícil en cuanto a que hay pocos puestos de empleo en la zona. Si no emprendes, es muy difícil empezar en un mercado en el que normalmente lo primero que te piden es experiencia. Si juntas todos esos ingredientes te das cuenta de que la cosa se complica bastante. Además tenemos muy mala comunicación con el resto de comunidades autónomas, haciendo más difícil que la gente joven se quede en Extremadura.