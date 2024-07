Alejandro Platero: «La Universidad de Extremadura no tiene nada que envidiar a ninguna universidad pública española»

¿Se imaginaba dando clases cuando comenzó la carrera?

Cuando comencé la carrera no tenía claro a qué quería dedicarme. A partir del tercer curso empecé a darme cuenta de que me gustaba la Universidad. Me gustaba la vida universitaria y me apuntaba a las jornadas y congresos que se realizaban en mi facultad. Poco a poco me empecé a interesar más por la vía académica y el hecho de conseguir el premio al mejor expediente académico, me abrió las puertas a conseguir una beca de investigación del ministerio de educación (solo había 13 en España) y realizar cuatro años mi tesis. Mientras empezaba a dar un poco de clase (un curso al año). Mi primera clase fue con 24 años. Todavía recuerdo un poco de vergüenza cuando me presenté a darla, pero la sensación con la que terminé fue muy reconfortante.

Dicen que los apuntes de derecho suelen ser algo densos a la hora de estudiarlos. ¿Pretende acabar con ese mito?

No lo creo, la verdad. En la actualidad, con el sistema de Bolonia y los grados de 4 años, el programa formativo de Derecho es asequible y con un esfuerzo normal y puede ser estudiado por cualquier persona. El periodo efectivo de clases, entre puentes y días festivos, cada día es menor. Apenas hay tres meses de clase por cuatrimestre y ya no existe tiempo material para explicar temarios densos. Se explica lo básico de cada disciplina jurídica. Para profundizar en las mismas, se encuentran los másteres.

¿Qué le dicen sus alumnos de su forma de impartir las clases?

Los alumnos no suelen dedicar piropos en público a los profesores, entre otras cosas, quizás les da corte realizarlo delante de sus compañeros. Los profesores de universidad estamos constantemente siendo evaluados por nuestros alumnos mediante encuestas anónimas y, por el momento, me siento un afortunado, ya que en muchas ocasiones esas valoraciones se acercan al sobresaliente, no resultando fácil aglutinar un sentimiento tan positivo de clases que en ocasiones tienen 100 alumnos, cada uno con sensibilidades diferentes. También hay que precisar que el profesor universitario durante el desarrollo de un curso tiene que tomar decisiones y siempre habrá algún alumno que no las considere justas, por lo que también se escuchan quejas y el profesor debe escucharlas y reflexionar sobre las mismas.

Ha utilizado fragmentos de Los Simpson en sus clases. ¿Cómo surge la idea?

El Derecho está en todas partes; sin normas no podríamos conducir o convivir con libertad. Evidentemente, en series, películas, canciones o cualquier manifestación artística, se pueden encontrar contenidos relacionados con el Derecho que deben llevarse a las aulas. En este sentido, es cierto que he utilizado la serie de los Simpson para ilustrar, entre otras cuestiones, el cálculo del parentesco familiar (exhibiendo el árbol genealógico de la familia en clase), pero también otras como La que se avecina, donde hemos visualizado numerosos problemas que se resuelven mediante la junta de propietarios, para explicar el régimen de propiedad horizontal en clase. Este año de hecho, los alumnos han tenido que dividirse en grupos y cada uno de ellos analizar alguna situación que se expone en algún capítulo de la serie y exponerlo a sus compañeros, como por ejemplo, la prohibición de negocios en los pisos, la instalación de puntos de recarga eléctrica o, como no, el tratamiento jurídico de los morosos.

¿Cree que las noticias falsas son uno de los grandes males que hay que combatir en nuestra sociedad actual?

Los bulos en redes sociales son imparables. Gran parte de la sociedad y, no necesariamente gente joven, se encuentra influida hasta el extremo por el conjunto de cuentas que siguen. En realidad, todo se basa en los algoritmos de las mismas que nos enseñan constantemente lo que ellos piensan que queremos leer y, es verdad, aciertan casi siempre. Pero eso es un peligro, si yo tengo una opinión radicalizada sobre cualquier asunto y el citado algoritmo solo muestra opiniones similares, nunca voy a poder observar que existirá gran cantidad de personas que piensen totalmente contrario a mí. Los bulos funcionan así- Si yo tengo idealizada una determinada cuenta o a un determinado creador de contenidos, si el me dice que el cielo es rojo y blanco, yo me voy a creer al cien por cien que eso es así y no voy a perder tiempo a abrir un libro donde se explique técnicamente el color del cielo. Vivimos en la sociedad de la inmediatez y a la gente le da igual si en redes se utilizan términos adecuados en los razonamientos. Lo único que queremos es estar rodeados de personas que piensen exactamente igual que nosotros. Nos da miedo debatir y confrontar ideas, nos da miedo saber que, a veces, no tenemos razón en nuestros argumentos.

¿Cree que en la UEX hay talento que pueda quedarse en la región?

La Universidad de Extremadura no tiene nada que envidiar a ninguna universidad pública española. Los docentes e investigadores que nos movemos, conocemos a colegas de distintos puntos del país, sabemos que en todas las universidades hay puntos fuertes, pero también puntos de debilidad. Es triste la poca valoración que en ocasiones percibo de la Universidad por parte de la sociedad extremeña. En la actualidad tenemos un ministro de economía en España que se formó en nuestra universidad, eso es señal, que algo se estará haciendo bien. No me cabe duda de que se están formado a personas que podrán aportar mucho a la región, no solo profesionalmente, sino también humanamente. A veces todo se enfoca a las salidas profesionales, olvidándonos que antes que trabajadores, somos personas y debemos tener las habilidades para interaccionar con el resto de forma correcta y sin lastimar a nadie. Eso también es tarea de las Universidades y creo que una universidad como la nuestra, tan cerca a sus alumnos, es un claro ejemplo de preocupación por el bienestar de sus estudiantes.