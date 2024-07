Paola García: «Mi objetivo es conseguir ser la mejor karateka de la historia»

Lo del kárate viene de familia, ¿no?

Así es. Pero no solo mi hermana y yo practicamos karate, sino que mi padre también lo hacía. Y le encanta.

Si tuviera que definir lo que es su hermana para usted, ¿qué diría?

Mi hermana ha sido siempre mi guía. No solo en el deporte si no en la vida. Por ella empecé en este deporte y es un pilar fundamental para mí. Aprendo de ella, me apoya y está siempre que lo necesito.

¿Qué consejos le da Marta?

El consejo que ella siempre me ha dado es que disfrute haciendo lo que hago, que sea feliz y luche por mis sueños.

Además de su hermana, ¿cuál diría que es un referente para usted en este deporte?

Además de mi hermana, para mí son unas referentes todas las mujeres que han luchado por sus objetivos. Me inspiran todas y cada una de ellas. Pero si tuviera que decir un nombre en concreto, te diría la ex competidora japonesa Rika Usami.

¿Cómo se puede estudiar y competir al más alto nivel al mismo tiempo?

Teniendo muy claro tus objetivos y prioridades. Es difícil, no voy a engañar. Tienes que dejar muchas cosas al lado, pero en mi caso he tenido mis ideas muy claras, tengo un objetivo deportivo y académico que me motivan para tenerlo como prioridad. Y sobre todo lo hago porque ambas cosas me gustan y disfruto llevando esta vida.

¿Le parece injusto que no pueda pelear por unos juegos olímpicos?

Me parece muy injusto e inentendible que el kárate no esté dentro del programa olímpico. Es un deporte con valores, disciplina y marcialidad, todos ellos que combinan perfectamente con unos juegos. No tiene explicación.

¿Cómo valora todo lo vivido en 2023?

Ha sido un año de ensueño, cargado de momentos inolvidables. He vivido cosas que no esperaba y todas esas experiencias las he vivido al máximo. Es un año que solo de recordarlo, sonrío.

¿Qué retos se propone para este 2024?

Para este año el objetivo principal sigue siendo el mismo: aprender, disfrutar y mejorar. Así lo demás, vendrá solo. En cuanto a competiciones, la más ilusionante que nos espera será después del verano el campeonato del mundo sub 21.

¿Cuál sería su sueño a nivel deportivo?

Mi sueño sería subir a un podio olímpico, pero mi objetivo es conseguir ser la mejor karateka de la historia.

¿Cómo valora la situación actual del kárate extremeño?

El kárate extremeño está en un nivel muy alto. hemos mejorado mucho y eso es gracias al esfuerzo que se está haciendo por parte de la federación, clubes y deportistas. Da gusto ver a niños tan pequeños hacer tan bien.