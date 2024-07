Javier Delgado: «El mundo del caballo es una industria que genera muchos puestos de trabajo»

Javier, ¿cómo llega uno a dirigir el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de Extremadura?

Tras superar la prueba de acceso a la universidad, me fui a trabajar y a seguir formándome a Irlanda en algunas de las mejores cuadras del mundo, además de a aprender Inglés. Posteriormente, a Francia a la escuela nacional de equitación durante todo un año para obtener el título de profesor y entrenador de equitación a nivel internacional. En aquella escuela me di cuenta que quería seguir aprendiendo y formándome en la Real Escuela andaluza del Arte ecuestre en Jerez de la Frontera, donde conseguí el título de especialista en equitación. Posteriormente trabajé en casa del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, en Navarra, y después ya me lancé a abrir el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de Extremadura.

Usted fue el único extremeño en la categoría Equitación de Trabajo en el SICAB. ¿Cómo se siente?

Me siento satisfecho con el trabajo realizado, y con ganas de preparar un equipo de jinetes en esta disciplina.

¿Por qué esta modalidad?

Es muy nuestra, del trabajo en el campo en las ganaderías de ganado vacuno, tanto bravo como manso. Es una disciplina muy completa que requiere habilidades del jinete y del caballo.

La equitación es un deporte de equipo, sin un verdadero equipo es difícil llegar arriba. Propietarios, ganaderos , herradores, veterinarios, mozos, cuidadores y muchos más profesionales del caballo, sin ellos no es posible lograr grandes resultados. El mundo del caballo es una industria que genera muchos puestos de trabajo, y debería ser apoyada por los organismos como tal.

¿Cuándo empezó a competir?

Empecé a competir muy joven, recuerdo que el primero fue un concurso completo social en Plasencia.

En equitación de trabajo fue en 2019 cuando hice mi primer concurso nacional en Torrejoncillo y me proclame campeón en la categoría intermedia, anteriormente competí en muchas otras. Creo que he competido en casi todas las disciplinas porque todas te aportan algo como jinete y como persona.

¿Cómo es la preparación que lleva a cabo para los campeonatos?

El entrenamiento para los campeonatos es diario, siempre dependiendo del nivel del caballo, que necesita varios años para llegar a un nivel alto .

Dependiendo de la disciplina entrenas más una serie de ejercicios pero siempre teniendo en cuenta la parte física y psicológica del caballo. Esto es principal, se debe respetar al máximo al caballo para que te dé lo mejor de él. A mi me gusta mucho trabajar y entrenar en el campo, en la dehesa extremeña tenemos un hábitat natural buenísimo para entrenar los caballos de la manera más natural posible.

¿Y cómo es la preparación de un jinete como usted?

Como jinete, al igual que los caballos, la preparación debe ser física y mental. A final del año se nota que va pesando la temporada porque son muchos kilómetros, muchas horas, entrenamiento. Me gusta desconectar, es bueno para la mente, y por eso hago ejercicios de yoga y meditación por lo menos dos veces a la semana. Además tengo el privilegio de trabajar en la naturaleza, que es lo que más ayuda a la mente.

¿Cuáles son las fechas más importantes de su calendario?

El calendario lo planeamos a principios del año, las fechas más importantes suelen ser los campeonatos de España y los autonómicos, competiciones internacionales o el Campeonato de Europa o del Mundo. Depende del año, también está el SICAB o diferentes ferias importantes que albergan concursos.

¿Cuánta importancia tiene el caballo a la hora de lograr buenos resultados? ¿Cuántos caballos monta usted habitualmente?

El caballo tiene una importancia mayor que la del jinete para lograr buenos resultados, pero el jinete tiene la responsabilidad de permitir que el animal los consiga. Me explico. Sin un caballo bueno, es prácticamente imposible conseguir grandes resultados sobre todo por qué cada vez hay más calidad. Yo habitualmente monto unos 10 caballos al día. El año pasado pasaron por el centro más de 50 caballos en régimen de entrenamiento y pupilaje, algunos para competición, otros de desbrave, alguno de aficionados simplemente para pasear… cuantos más caballos veo o trabajo, me da la sensación que menos se. Es lo que me apasiona de esta profesión, que nunca se deja de aprender.

La parte buena ya la conocemos pero, ¿llegar a donde ha llegado tiene también una parte negativa o algunos sinsabores?

No llevo muy bien todas las cosas que hay en la competición, me cuesta moverme en esos ambientes con otras personas. El tema de la burocracia me cuesta más que el trabajo más duro que se haga en una cuadra.

¿Piensa que es usted un referente para otros jóvenes de la región?

No creo que actualmente sea un referente para lo jóvenes extremeños pero sí que podría serlo. A día de hoy soy simplemente un apasionado de mi trabajo.

Como director del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de Extremadura, ¿cuántos talentos pasan por sus manos?

Lo más destacable como entrenador ha sido el Subcampeonato del Mundo por equipos de mi alumna Rocío Moreno Santibañez, que además está individualmente entre las 10 mejores del mundo en la categoría Junior o es subcampeona de España en equitación de trabajo. Otro talento es José Miguel Terrón, que fue campeón de Extremadura paraecuestre en Doma vaquera.

Han pasado muchos alumnos y varios se dedican profesionalmente al mundo del caballo hoy en día.

¿Extremadura es tierra fértil para los jinetes? ¿Es posible vivir bien de su oficio?

Extremadura es una tierra fértil de jinetes y caballos, hace falta que se profesionalice todo el sector y tener más visión de futuro. Tenemos que saber apreciar lo que tenemos, que no lo sabemos, y después comercializarlo. Pero no cabe duda que es cuna de grandes caballos y jinetes.

¿Qué reto le queda por delante? ¿Cómo se plantea su futuro?

El futuro es construir mi propio centro ecuestre cerca de Plasencia, en una finca que pertenecía a mí familia, y poder seguir trabajando con los caballos como hasta ahora para seguir aprendiendo lo que ellos me enseñan.