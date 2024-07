Jota Gaveta: "Estamos en una tierra de emprendimiento, somos la región con el mayor crecimiento en creación de empresas, y eso es por algo"

Nacido en Bruselas pero afincado en Extremadura, Jonathan Gaveta López (1993) se enorgullece de que su vida la marquen los valores del deporte. Fue atleta profesional y ahora se ha reinventado: supo ver una necesidad en el panorama deportivo, creando una aplicación que ahora es su medio de vida.

¿Quién es Jota Gaveta?

Un chico que ha crecido entre España y Portugal porque soy hijo de portugués y española. Toda mi vida ha estado marcada por el deporte, ha sido una parte importantísima, mi forma de conectar conmigo mismo y con la gente de mi entorno. El deporte ha impulsado los valores que intento promover en mi vida.

¿Qué es SpotSport?

Es una plataforma multideporte que, a través de una aplicación, ofrece toda la propuesta deportiva disponible según las necesidades del consumidor. En el último año el turismo deportivo ha crecido mucho y se prevé que lo siga haciendo, pero hasta ahora no le facilitábamos a los deportistas que tengan la información de forma sencilla. Eso es lo que hacemos nosotros: enseñarles lo que hay, facilitar sus inscripciones y, de paso, aportar valor a los organizadores de eventos deportivos intentando que sus eventos lleguen a más gente y mucho más lejos.

¿Es Badajoz tierra de deporte?

Aquí se celebran más de 280 eventos al año. Tenemos un amplio espectro de consumo deportivo que se escapa al conocimiento del vecino, y había una necesidad que suplir.

¿Está orgulloso de haber sabido detectar ese hueco?

Sí. Esa falta no era solo en la región, era algo global. Lo que queremos es facilitarle la vida a la gente. Lo que hoy compramos es tiempo, la gente quiere pagar por tener las cosas más fáciles. Nuestra propuesta es ganadora para todas las partes y mi principal motivación es esa, que todo el mundo gane.

¿En qué le ha ayudado la tierra con su idea de emprendimiento?

Primero, la tierra ha aportado la necesidad. Para emprender hace falta una necesidad. En segundo lugar, aquí he encontrado a muchos organismos que apoyan las iniciativas. Dicen que el autónomo se siente muy solo, pero es verdad que tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que nos permiten sentirnos acompañados. Yo presenté el proyecto en un evento de Acción contra el hambre y luego ha ido todo rodado: la Oficina de Emprendimiento y CID Comarca de Olivenza, La Atalaya de Extremadura Open Future, que es de Telefónica y la Junta de Extremadura… estamos siendo una tierra de emprendimiento porque somos la región con el mayor crecimiento en creación de empresas, y eso es por algo.

Además fue atleta.

Empecé muy tarde, con 17 o 18 años, y crecí muy rápido a base de mucho sacrificio. Eso me abrió las puertas de un centro de alto rendimiento en Soria. Durante cinco años estuve allí y obtuve mis mejores resultados. Pasado un tiempo, consideré que lo mejor era regresar y, desde ahí, comenzar una andadura laboral al uso.

¿Cree que los valores del deporte han influido en la disciplina que hay que tener para montar un negocio?

Sí, por supuesto. Emprender lo puedes hacer de dos formas: sufriendo mucho o disfrutando, que es como yo lo estoy viviendo. Yo vengo de una disciplina como el atletismo, aspectos como la resiliencia, la superación y el sobreponerse a situaciones son diarios. Ahora solo tengo que seguir con esa tónica. Cada día es una oportunidad para superarme, para crecer, para ser mejor.

¿El éxito es un logro personal o hace falta rodearse de un buen equipo?

Ambas cosas. He descubierto esto hace unos años, a mí me mueve mucho el impactar positivamente en mi entorno. Indudablemente es un logro personal, como los del atletismo, pero la base es que acompañado llegas más lejos aunque des los pasos más cortos. Yo intento implantar eso en mi trabajo desde el principio, que la gente que me acompañe sienta que la razón de trabajar es hacer las cosas mejor, sacar nuestra mejor versión. Conmigo ha estado desde el principio mi mujer, ella ha sido la que me ha acompañado todo este tiempo y ha visto todo el esfuerzo que hay detrás. Le agradezco la confianza más que a nadie.

¿Se siente referente para otros jóvenes de la región?

No, no me puedo sentir referente, aunque sí muy orgulloso. El emprender no es fácil, pero animaría a que todo joven (o no tan joven) con una idea en la cabeza, por muy alocada que sea y aunque su propio entorno le diga que no lo haga, que apueste por ella. No hay que tirarse a la piscina porque sí, pero consulta, indaga, explora e intenta hacer un modelo de negocio que pueda ser viable. Emprender es necesario y es una actividad que solo aporta valor.