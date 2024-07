El traje tradicional extremeño se reivindica en TikTok

Teresa es una creadora de contenido que cuenta con 24.000 seguidores en TikTok, tanto nacionales como internacionales ya que esta vive en Estados Unidos pero es española y extremeña.

La creación de sus vídeos enseñando los trajes típicos fue una decisión que tomó tras ver que todo el mundo enseñaba los trajes de flamenca, de chulapa, etc y nadie los de Extremadura. Esta 'sección' que cuenta con tres partes, ha tenido mucha repercusión, sobretodo entre sus seguidores de la región dándole las gracias por mostrar el encanto y singularidad de estos trajes propios.

Parte uno

Esta primera parte del vídeo es un "Get ready with me" (vístete conmigo) con el traje tradicional de Zafra, ya que ella es natural de allí.

En el vídeo, Teresa explica qué se va poniendo y cómo se llama cada prenda de ropa. "Primero las medias, luego los pololos, la camisa, el cancán. Esta es la base", relata Teresa. "Después la falda bordada, el corpillo, el mandil y por último los zapatos", continúa explicando. Una vez vestida, muestra cómo su madre le hace el moño y coloca las flores en el lado izquierdo, sin olvidar los pendientes de oro.

Este proceso detallado no solo muestra cómo se viste con el traje tradicional de Zafra, sino también la importancia de cada pieza y cómo se completa con detalles como el peinado y los accesorios.

Parte dos

En este vídeo no muestra el proceso paso a paso, pero nos deja saber que el primero es el traje del chíviri de Trujillo, que incluye unos pendientes de media luna, un colgante con cruz y un lazo en el moño. Este traje también lleva un abanico bordado que coincide con la falda de cada mujer que lo lleva.

El segundo traje que se presenta cambia la parte superior de una camisa blanca por una negra, sustituye el collar por el aderezo (un conjunto de collar y pendientes) y añade un pañuelo de cien colores. Este conjunto es utilizado en varias zonas de Extremadura, diferenciándose en pequeños detalles como peinados, complementos o prendas de vestir.

Para el tercer traje, se cambia la falda estampada por una lisa y se añade un pañuelo pequeño de color blanco debajo del pañuelo de cien colores. Además, se cambia el collar. Este traje es conocido como traje de Campuza.

El cuarto y último traje cambia la falda por una negra, dejando toda la base en negro. Se mantiene el pañuelo blanco y se añade un mantón (en este caso, de color rosa). Para el cabello, se utiliza una peineta acompañada de flores en el lateral izquierdo. Este es el traje de gala de Cáceres.

Parte tres

En este caso, Teresa muetra el traje típico de Montehermoso ocomo ella dice "el más peculiar". Se compone de mantillas de diferentes colores, siendo el más destacado el tono guinda. El jubón, de raso o satén negro, con los puños vueltos bordados y adornados con lentejuelas y abalorios. El mandil, de lana negra, con listas rojas y azules cerca del bajo. La esclavina, lisa o adornada con cinta roja. El pañuelo de cabeza, que se usa siempre debajo del elemento más curioso y llamativo del traje: la gorra, realizada para el trabajo de campo y la venta de productos en los mercados cercanos, con amplia visera y cada vez más adornada por las mujeres, que le añaden el espejo para poder acicalarse durante su estancia en el mercado y de regreso a casa. El elemento esencial para diferenciar la gorra es el espejo. El dicho popular “soltera con espejo, casada sin espejo y viuda con los adornos negros”

Los trajes regionales de Extremadura no solo celebran la rica diversidad cultural de la región, sino que también subrayan la importancia de preservar y promover nuestras tradiciones locales. Estas representaciones visuales no solo enseñan el proceso de vestirse con estos trajes, sino que también resaltan la artesanía, el significado cultural y el orgullo inherente a cada pieza de vestimenta.