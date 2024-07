QuéPipa!: «El sector nupcial crece en volumen y en calidad. Lo más gratificante es que nos digan que una boda superó las expectativas»

¿El sector de las bodas está en auge ahora mismo?

Si, después de la pandemia hubo un pico de crecimiento que sigue manteniéndose actualmente. A día de hoy las celebraciones no son como antes, se han convertido en eventos multitudinarios en los que la originalidad y exclusividad se valora mucho. Se cuida la estética muchísimo más, el equipo trabajador es el doble de grande que antiguamente y se emplea más presupuesto que antes. El sector nupcial crece no solo en volumen, también en calidad y en cantidad de factores que intervienen.

¿Cómo es el trabajo de una ‘wedding planner’?

Divertido, intenso, gratificante, a veces un poco estresante y muy completo. Es un trabajo en el que no te puedes aburrir ni mientras haces la preparación, ni durante el evento. Tienes que estar muy atenta a todo para mantener el control, una boda está viva y no sabes en qué momento algo te puede sorprender. Mantener la calma y solucionar inconvenientes lo más rápido posible. Porque sí, hay un sinfín de inconvenientes y contratiempos en las bodas. Para eso estamos nosotras ahí, para ser las manos y los ojos de los novios ese día, con el plus añadido de que somos expertas y sabemos gestionar cada situación. Dentro de nuestras tareas habituales del día a día tenemos: diseño gráfico, gestión de equipos, proyectos de decoración, viajar y visitar espacios, atención al cliente, tareas comerciales, redes sociales, fotografía, etc.

Las tres son muy jóvenes y han conseguido abrirse un hueco en el mercado regional. ¿Se han sentido bien acogidas o alguna vez se han visto cuestionadas por su edad?

Hemos sido bien recibidas por la mayoría de nuestros compañeros, a ellos les gusta trabajar con nosotras y viceversa. Poco a poco vamos conociendo a todos los proveedores de nuestra zona y somos como una gran familia. Nunca nos hemos sentido cuestionadas por nuestra edad, de hecho pensamos que influye positivamente: para este trabajo se necesita energía y mucha vitalidad.

¿Cuántas bodas pueden llegar a hacer al año?

Ahora mismo estamos trabajando unas 20 bodas al año, además de la gestión de otros eventos menos complejos. Tenemos un tope porque queremos dar un servicio de calidad, dedicándole a cada pareja el tiempo necesario. Para esto es esencial trabajar una sola boda por semana, teniendo así nuestro equipo al completo y materiales disponibles.

Ustedes son muy activas en redes sociales, ¿han sido cruciales en el crecimiento de su negocio?

Es el principal escaparate y nuestra segunda fuente de entrada de clientes (la primera es el boca a boca y parejas que nos han visto en acción en otras bodas). Tenemos una cuenta de Instagram muy activa (@quepipa.eventos), y ahora también contamos con Tiktok. Queremos acercar a la gente el trabajo de ‘wedding planner’, que hasta hace poco era bastante desconocido en España.

Han sido artífices de bodas muy llamativas -la última, una en la que el cantante King África cantó para los invitados y se volvió viral en toda España-. ¿Sienten que cumplen los sueños de la gente?

Este año tenemos bodas súper divertidas, especiales y muy diferentes unas de otras. Siempre intentamos dar todo de nosotras para hacer realidad los sueños de las parejas. Lo más gratificante es que nos digan que la boda superó las expectativas.

¿Qué hace falta para que una boda salga a la perfección?

Mucha organización, un equipo que no falle en sus servicios y que los invitados vayan con actitud de darlo todo. Con eso, el buen resultado está asegurado. Por nuestra parte, la clave está en cuadrar los tiempos, revisar cada montaje previamente, seleccionar a los proveedores cuando los novios nos piden esta tarea o supervisar lo contratado por ellos.

¿Cuál es la boda más divertida que recuerdan? ¿Y en la que más problemas tuvieron que solucionar?

Las bodas en las que tenemos más problemas suelen ser en las que el tiempo es muy cambiante e impreciso. Las condiciones meteorológicas no las podemos controlar, lo que sí está en nuestra mano es apurar el tiempo de montajes lo máximo posible para que la boda se desarrolle con el plan A que les gustaría a los novios, o movilizar equipos rápidamente en caso de cambio a plan B. Esto es algo que nos vuelve locas. Curiosamente la boda más divertida para nosotras fue una en la que la lluvia nos hizo estar todo el día en tensión. Cuando por fin no nos quedó más remedio que aceptar las inclemencias del tiempo, todos los proveedores nos relajamos, nos pusimos a bailar con los novios y nos quedamos los últimos en la barra libre. ¡Hasta iniciamos una conga con los invitados!

Por otra parte, los novios buscan hoy en día bodas ‘como las de instagram’. ¿Qué es lo más difícil que os han pedido?

Enseñarle al novio su baile nupcial minutos antes de tener que hacerlo. Son tareas que no nos corresponden, pero nos prestamos a casi todo, ¡y anda que no nos lo pasamos bien!

Su negocio ya ha saltado las fronteras de la región. ¿Cómo está resultando la expansión?

Que nos estén llamando ya para hacer bodas fuera de nuestra zona es un sueño. La expansión se está dando orgánicamente, no nos hemos movido buscado esto pero sí que entraba en nuestros planes, así que… bienvenida sea. A partir de esta temporada vamos a tratar de ampliar nuestra zona de acción y queremos que Andalucía y Madrid sean destinos frecuentes.

¿Cómo ven el futuro de su empresa?

A principio de cada año nos fijamos unos objetivos que revisamos en diciembre. De momento, todos los hemos cumplido con creces, por eso cada vez nos fijamos metas más ambiciosas. A corto plazo queremos ser la empresa de ‘wedding planner’ referente en Extremadura, y a medio plazo, ser una de las referentes nacionales. Queremos seguir ampliando equipo, expandirnos y desarrollar un par de proyectos que tenemos en mente y creemos que son enriquecedores para nuestra comunidad. ¡Ah, y tener nuestra propia furgoneta color salmón QuéPipa!