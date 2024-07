La Junta acusa al Gobierno de "irresponsable" por no presentar un modelo de financiación autonómica

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha acusado este jueves al Gobierno central de "irresponsable" por no presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que la Constitución Española "es muy clara y dice que tiene la obligación de presentarlo". En su comparecencia ante el pleno de la Asamblea para informar de los asuntos abordados en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada el pasado lunes, Manzano ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "responsabilidad, lealtad y respeto institucional" a la hora de acometer una reforma del sistema.

En su intervención, ha explicado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a decir en este encuentro que "era imposible llegar a acuerdos entre comunidades, que estas estábamos dividas y entendía que en esa situación era imposible plantear un sistema de financiación autonómica". "A mí no me extraña que incumpla, ¿qué ha pasado con los presupuestos generales del Estado este año?", ha cuestionado. En este sentido, Manzano expuso en la conferencia que no había acudido para escuchar la propuesta hecha por Cataluña.

"La consejera de Hacienda de Cataluña explicó su sistema de financiación singular. Cuando tomé la palabra le dije que no había ido a escuchar su modelo, salvo que ese fuera el modelo defendido por el Estado, pactado en negociación bilateral con el Estado", ha denunciado. Manzano ha remarcado desde la tribuna que el Estado debe presentar su modelo de financiación aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen común y donde no cabe "tratos singulares", al criticar que "haya negociaciones bilaterales y oscuras" entre el Gobierno y algunas comunidades.

Entre otras cuestiones, en la conferencia se abordó la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas 2025-2027, con un objetivo de déficit de un -2,5% en 2025, -2,1% en 2026 y -1,8% en 2027 para el conjunto de las administraciones públicas, si bien se marca una senda para las comunidades autónomas del 0,1% en los tres años. "¿Es esto un reparto equilibrado?", se ha preguntado Manzano, quien ha lamentado que no se dieran datos sobre las entregas a cuenta, ni las cifras de la liquidación ni de los recursos necesarios para elaborar los presupuestos de cada comunidad.

