Los últimos pasos de Francisca Cadenas: "Hay una persona que la hizo desaparecer"

Han pasado siete años desde que Francisca Cadenas no regresara a su domicilio en Hornachos después de acompañar desde su propia casa a la niña que cuidaba y a sus padres. Su pista se pierde en un callejón iluminado a pocos metros de la vivienda de Cadenas, de 59 años. Aquí es donde la sitúan por última vez la noche del 9 de mayo de 2017.

Su hijo José Antonio Meneses relata en un documental dirigido por José Antonio García Masero cómo fueron los momentos previos a la desaparición de su madre. Detalla que al llegar a su casa después del trabajo encontró allí al matrimonio formado por Antonio y Adelaida y a su hija, el joven saludó a la pareja y dio un beso a la niña y a su madre. "Mi madre me dijo que no me hiciera la cena que iba a acompañarles al coche". Es la última vez que la vio. El marido de Francisca Cadenas, Diego Meneses, y otro de sus hijos, Diego, también coincidieron con el matrimonio. "Llegamos de ver un partido y estaban allí los amigos, iba siempre a despedir a la niña", cuenta el marido.

Si se cruza con Carlos Guzmán, mi madre debería haber llegado a casa, porque quedaban 15 metros hasta nuestro domicilio José Antonio Meneses — Hijo de Francisca Cadenas

Desde mi punto de vista eso era una relación tóxica Maribel Caballero — Vecina de Francisca Cadenas

Hay un denominador común en la últimas personas que vieron a mi madre y es que ninguno de ellos vive en el pueblo a fecha de hoy José Antonio Meneses — Hijo de Francisca Cadenas

José Antonio reconoce que se inquietó al ver que su madre no volvía y se dirigió adonde el matrimonio había aparcado su vehículo, en la calle Hernán Cortés, llamó a su hermano Javier y telefoneó a Adelaida: "Le pregunto que si se había ido con ellos a su domicilio y me dice que no, que a mi madre la dejó entrando en el callejón. Desde el primer momento pensé y tuve el presentimiento de que a mi madre le habían hecho algo y prueba de ello es que han pasado siete años y no se sabe absolutamente nada, es decir, que hay una persona que la hizo desaparecer".

La última persona que vio a Francisca Cadenas de regreso a casa por el callejón fue Carlos Guzmán, considerado testigo sospechoso y con coartada. El joven, que tenía 34 años en el momento de la desaparición, era temporero en el pueblo y habló en exclusiva para Espejo Público: "Puse todas las facilidades para ayudar en la investigación, pero el malo de la película siempre soy yo allí, no sé por qué, pero bueno...".

"Algo que no cuadra en esta desaparición es que si se cruza con Carlos Guzmán, mi madre debería haber llegado a casa, porque quedaban 15 metros hasta nuestro domicilio", afirma José Antonio Meneses en el documental, estrenado en YouTube el pasado miércoles 17.

Relación con el matrimonio

Los hijos de Francisca aseguran que la relación de su madre con el matrimonio formado por Antonio, guardia civil destinado en Hornachos, y Adelaida, era muy buena, tanto que consideraba a la hija de la pareja como suya. "Nosotros como hermanos, y mi madre estaba con esa niña como si fuese su nieta, una relación buena, buena", afirma Diego.

Sin embargo, para Maribel Caballero, una vecina que intervino en la búsqueda junto a su marido y su hijo esa noche, la relación de Francisca con este matrimonio era "tóxica". "Para mí, relaciones tóxicas, ¿sabes lo que son?, desde mi punto de vista eso era una relación tóxica", señala esta vecina, que cree que Francisca no llegó a entrar en el callejón esa noche, "no dio la vuelta".

Pasadizo en Hornachos en el que se le perdió la pista a Francisca Cadenas / El Bisabuelo

José Antonio también revela que tanto el matrimonio como Carlos Guzmán abandonaron el pueblo poco después de los hechos. "Algo atípico que ocurre después de la desaparición es que mi madre desaparece y ellos se esfuman. Eso fue también un poquito alarmante. Al principio iban a las batidas de búsqueda, pero luego, posteriormente, en cuestión de una semana se esfumaron. Las últimas personas que ven a mi madre, hay un denominador común en todos ellos, que ninguno de ellos vive en el pueblo a fecha de hoy. Es decir, Antonio y Adelaida, Carlos Guzmán, ninguno de ellos vive en Hornachos".

Diego Meneses es el marido de Francisco Cadenas / El Bisabuelo

La familia de Francisca Cadenas siempre ha cuestionado las primeras horas de la investigación y ha reclamado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para esclarecer el caso. Su marido, Diego Meneses, está convencido de que los investigadores tienen pistas que nos les han comunicado: "La justicia está como está, yo creo algo tienen, pero a nosotros no nos dicen nada, nos dicen que están trabajando", explica Meneses.

"Estos olivos se pusieron el mes antes de pasar esto, estuvo aquí pinchando las cañas, pero ella no los llegó a ver puestos. Así que, fíjate el recuerdo que tenemos de los olivos", lamenta el marido de Francisca en el documental, que también recoge los testimonios del criminólogo Enrique Díez, el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, la psicóloga Mayca Sánchez, la abogada Conchi Galán, el amigo de la familia José Cruz, el vecino José Márquez y el comunicador Juan Aguilar.