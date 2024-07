Dos vuelos cancelados y gasolineras y bancos inactivos en Extremadura por la caída de Microsoft

Un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética Crowdstrike ha provodado esta madrugada la caída de Microsoft que se ha extendido a miles de empresas del sector energético, a Aena y a bancos de todo del mundo. La incidencia también ha afectado a Extremadura. En concreto, en la región, dos de los vuelos que tenían que haber salido a primera hora de esta mañana hasta Madrid han sido cancelados y los otros dos con destino Barcelona han salido con retraso, tras haber conseguido activar los sistemas de una forma manual, según informa a este diario Aena.

El problema afecta a todos los aeropuertos del conjunto nacional, aunque ya están comenzando a recuperar la normalidad, según informan desde Aena. "Todos los aeropuertos están operativos, pero en algunos procesos se opera inevitablemente con más lentitud de lo habitual, lo que está provocando algunos retrasos", indican las mismas fuentes. Según explican, durante las primeras horas de la mañana "se activaron los sistemas de contingencia y se gestionaron algunos procesos de manera manual", como en el caso de Extremadura, "para mantener las operaciones que, por el momento, cumplen con la programación del día, aunque con algunas demoras". Todo e sto ha obligado a que algunas aerolíneas tengan que reprogramar sus operaciones para evitar tener que suspender el servicio.

A este asunto se ha referido también el ministro de Transportes Óscar Puente: "Estamos recuperando poco a poco los sistemas de Aena. Nos ha afectado sobre todo a la facturación, pero no se están produciendo al menos hasta el momento grandes problemas en la operativa de los aeropuertos", ha explicado.

De otro lado, el otro gran sector afectado es el de las estaciones de servicio, pues muchas se mantienen inactivas desde primera hora de esta mañana. Es el caso de las de Repsol, ya que la caída a afectado a toda la central de cobros, lo que impide a los clientes abonar el repostaje. "Se han parado los servicios centrales. Nosotros de momento podemos trabajar si los clientes pagan en efectivo o a través de un sistema de cobro alternativo, pero está siendo complicado porque aunque nuestro sistema funcione algunas tarjetas bancaria no, por lo que tampoco pueden pagar", indica el encargado de la gasolinera Mirat, en la capital cacereña. De momento, han optado por avisar al cliente antes de servir la gasolina, si carece de efectivo, primero se prueba la tarjeta de crédito y, únicamente si esta permite operar, se acepta el repostaje.

De momento la incidencia no ha afectado a la administración ni a los hospitales, tal y como indican desde la Junta de Extremadura: "Se trata de un fallo de CrowdStrike con Microsoft. La Junta de Extremadura no trabaja con CrowdStrike, por tanto no tenemos ninguna incidencia detectada en este momento. Se están monitorizando los sistemas para ver si surgiera alguna incidencia colateral", afirman desde el Ejecutivo autonómico.

Tampoco Renfe ha registrado problemas y los trenes están operando con normalidad, según aseguran desde la empresa.

Desde Microsoft se investiga esta incidencia global, pero se descarta que sea un ciberataque: "Somos conscientes de un problema que afecta a los dispositivos Windows debido a una actualización de una plataforma de software. Anticipamos que se llegará a una solución", han indicado fuentes de la compañía a Europa Press.

La pantalla azul 'de la muerte'

El fallo informático de Microsoft, que ha colapsado aerolíneas, bancos, medios de comunicación de medio mundo, ha mostrado también al encender muchos ordenadores una de sus peores imágenes: la denominada 'pantalla azul de la muerte', informa Europa Press.

Este pantallazo azul (BSoD, Blue Screen of Death, en sus siglas en inglés) aparece cuando el sistema operativo de Microsoft Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no va a poder hacerlo. Y se detiene, se congela, no puede seguir funcionando.

En ese momento, aparece la pantalla azul que incluye, normalmente, un código de error que puede ayudar a diagnosticar el problema sin determinarlo y obliga a reiniciar el ordenador, según indica Microsoft en su web corporativa.

Este viernes, la actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática Crowdstrike es el origen del fallo sufrido en los equipos de Microsoft y, por tanto, del bloqueo de los ordenadores que tienen instalados los sistemas operativos de Windows.

Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España, ha corroborado a EFE que la citada actualización es lo que ha provocado la aparición de las pantallas azules en los sistemas Windows, tanto de clientes como de servidores, encadenando una serie de problemas por todo el planeta, desde Australia a Japón y ahora en Europa y en Estados Unidos.

Las pantallas azules son solo característica de Windows, no aparece en otros sistemas operativos como Mac o Linux; se trata de un mensaje de error que se produce cuando Windows no puede recuperarse de un fallo del sistema, ha explicado Albors.

La 'pantalla azul de la muerte' fue una creación de Steve Ballmer, cuando ocupaba el cargo de la división de sistemas operativos de Microsoft, y se diseñó para Windows 1.0, el primer sistema desarrollado por la compañía en 1985.

Desde entonces a la actualidad, el aspecto, aún permaneciendo azul, ha cambiado según han ido reemplanzándose los sistemas operativos y la compañía ha tratado de reducir el número de fallos.

Su aspecto actual se presenta desde que apareció Windows, con un fondo azul claro, con el dibujo de dos puntos y un paréntesis, similar al emoji de tristeza y frustración de las redes sociales, y con un texto universal que no indica el error que ha ocasionado el bloqueo.

Al margen del problema puntual de este viernes, cuando aparezca la temida pantalla azul lo primero que hay que hacer es intentar reiniciar el ordenador. En muchos casos, si el error no es muy grave, el propio sistema puede ser capaz de solucionar la parada y volver a funcionar sin problemas.