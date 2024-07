De Miguel prevé que Guardiola adelantará las elecciones cuando no pueda sacar los presupuestos

La coordinadora regional de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, considera que la presidenta extremeña, María Guardiola (PP), forzará un adelanto electoral cuando compruebe que no podrá sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. La presidenta extremeña emulará a su homólogo anadaluz, Moreno Bonilla, quien en la pasada legislatura adelantó las elecciones "para quitarse de encima a Vox”, situación, no obstante, distinta a la extremeña, pues Vox decidió romper el acuerdo de Gobierno y Guardiola ya no puede disponer de los apoyos suficientes.

"Nos quiere hacer creer que ganó las elecciones y que sus 28 diputados son la mitad de 65”, ha agregado De Miguel, quien sostiene que Guardiola “vive disociada de la realidad”, tras la ruptura del pacto entre PP y Vox. Así lo ha asegurado este sábado al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico, el máximo órgano de toma de decisiones del partido, que ha analizado en Mérida la “tormenta política desatada tras la decisión de la extrema derecha de abandonar los gobiernos autonómicos".

La líder de Podemos en Extremadura cree que la jefa del Ejecutivo autonómico basa su estrategia en los buenos resultados electorales que el PP cosechó en las elecciones europeas en Extremadura. Sin embargo, a su juicio, Guardiola “se equivoca, pues no se pueden extrapolar los resultados. Incurre en un error grave”. De Miguel también ha lamentado la actitud de la presidenta extremeña, quien, en su opinión, "plantea seguir gobernando con la misma hoja de ruta que pactó con Vox".

"Vive en los mundos de Yupi si piensa que la oposición va a sacarle las castañas del fuego aprobando las medidas que pactó con la extrema derecha”, ha agregado. Yo creo que Podemos Extremadura tiene carrete para largo", ha remarcado la coordinadora, a la par que ha reiterado que si su formación tuviera la fuerza del PSOE "no dudaría ni un segundo" en plantear una "moción de censura".