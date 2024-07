¿Cómo hablan los jóvenes? Claves para entender a la generación Z

"Random", "shippear", "fife" o "evento canónico". Son solo algunos ejemplos de los nuevos términos y expresiones que la generación Z -la que abarca a todos aquellos nacidos entre 1995 y 2009- ha incorporado a su lenguaje coloquial. Estos nuevos usos están muy influenciados por el entorno digital y todo lo que este conlleva, pero una evolución tan rápida del léxico puede suponer una desconexión con generaciones anteriores.

Para comprobarlo, basta con salir a la calle y preguntar a los cacereños por el significado de palabras como "hype" o expresiones como "estar en tu prime". Los más jóvenes no dudan en responder que la primera podría traducirse por "expectación", mientras que la segunda hace referencia a que alguien está en su mejor momento. No obstante, aquellos que nacieron con anterioridad tienen más dificultades para definirlas. Es el caso de Eliene Ferreira, auxiliar sociosanitaria que pertenece la generación X –los nacidos entre 1965 y 1981-, y reconoce entre risas no haberlas escuchado antes. Partiendo de esto, cabría plantearse lo siguiente: ¿puede la adopción de nuevos términos por parte de los jóvenes provocar una brecha lingüística intergeneracional?

María Pilar Montero y Marisa Montero, profesoras del departamento de Filología Hispánica y Lingüística General de la UEx, lo tienen claro. "Ciertamente, sí", afirman. Explican que la forma de hablar de los jóvenes siempre ha resultado rompedora, con independencia de la época. Además, señalan que "el lenguaje popular ha cambiado siempre de una manera más rápida que el lenguaje formal" y que el principal motivo puede ser "el dinamismo de la vida cotidiana". No obstante, reconocen que puede que sea en la actualidad cuando esa brecha esté más acentuada.

Un grupo de jóvenes con sus móviles / EP

Influencia del entorno digital

Para entender por qué se produce, tal vez lo primero sea acudir a los orígenes de esas nuevas expresiones que utilizan los jóvenes. Mª Pilar y Marisa Montero explican que, actualmente, la cultura digital ejerce una influencia muy potente en los jóvenes y es la causa de que adopten nuevas palabras tan rápido. Añaden que, en general, lleva también a una mayor informalidad del lenguaje, relacionada con el uso de onomatopeyas, abreviaturas ("tb" en lugar de "también") o el acortamiento de palabras ("cuatri" en lugar de "cuatrimestre"). Una utilización antinormativa de la lengua que se traslada de lo oral a lo escrito en redes sociales, como WhatsApp, X o Instagram, y que tiene mucho que ver con "la tendencia a construir mensajes breves y directos, en sintonía con la rapidez de las comunicaciones en línea", tal y como explican las docentes.

Además, las propias redes sociales se han convertido en una fuente de términos y expresiones. En ellas han emergido nuevas profesiones, como influencers, youtubers o bloggers, que despiertan una gran admiración entre los más jóvenes y exhiben "modelos de vida y usos idiomáticos dignos de ser imitados". Pero no son solo estos creadores de opinión los que favorecen la integración de nuevas palabras, sino que también la interacción entre usuarios da forma al lenguaje. Se crean, así, expresiones propias de estas redes, complejas y en ocasiones con tantas capas que son difíciles de comprender para quienes no estén en ellas. Así le sucede a Juanjo, militar cacereño de 35 años, que reconoce no estar al tanto de muchos de estos términos propios de la generación Z -es decir, la inmediatamente posterior a la suya- porque está presente en redes sociales.

Raúl, médico de 48 años, sí que tiene varias de estas apps, aunque al no hacer un uso activo de ellas tampoco entiende completamente su código. Sí ha oído hablar de algunas expresiones, como "NPC" –aquellos individuos que carecen de personalidad- o la ya mencionada "estar en tu prime". "He escuchado a mis hijos –de doce y catorce años, respectivamente- decirlas con sus amigos", explica. Estas dos expresiones proceden de los videojuegos, a los que se añaden las series, los foros online o la música como otros de los grandes surtidores de neologismos en la época actual.

El papel de Latinoamérica

Dentro de la música, precisamente, es necesario recalcar el papel de géneros procedentes de Latinoamérica como el reggaetón, el merengue, la bachata o la salsa que, tal y como señalan Mª Pilar y Marisa Montero, "han contribuido a popularizar palabras y giros idiomáticos procedentes de la otra orilla del Atlántico, que se han adaptado con naturalidad a las lenguas de todos los países hispanohablantes".

Pero, tal y como aclaran las docentes, la influencia de Latinoamérica no se ha dado solo en la música. La proximidad geográfica con Estados Unidos la ha convertido en "un catalizador para incorporar anglicismos al español". Estas expresiones, debido también a la enorme presencia que tiene el inglés en el entorno digital, suponen un elevado porcentaje de los neologismos que han incorporado los jóvenes. Es el caso de palabras como "stalkear" ("cotillear") o "crush" ("amor platónico"), por ejemplo.

Por otra parte, y en contra de lo que pudiera parecer, la influencia del entorno digital llega a todos por igual, al margen de si se trata de un territorio mejor o peor comunicado, más conectado o más aislado. "Con la homogeneización que imponen en los usos idiomáticos las plataformas comunicativas, las barreras entre lo urbano y lo rural se han desdibujado", confirman las profesoras de la universidad extremeña.

Asimismo, la utilización de un nuevo lenguaje por parte de los jóvenes responde también al proceso por el que esta generación busca marcar su propia identidad y sentirse parte de un grupo, diferenciándose de las generaciones anteriores. "El uso de un lenguaje específico, con sus modismos y expresiones particulares, refuerza la identificación del individuo con su comunidad", corroboran las profesoras de la UEx.

La comunidad queer

No obstante, esa búsqueda de integración y diferenciación no responde solo a los intereses de los jóvenes, sino también a los de otros grupos o colectivos. Es el caso de la comunidad queer, que desde hace décadas ha generado un lenguaje propio y diferenciado, con palabras y expresiones como "devorar", "slay" o "ser madre".

Esta última se instauró en la cultura drag queen para referirse a quienes, a finales de los setenta y principios de los ochenta, cuidaban y actuaban como mentoras de las más jóvenes. En la actualidad, la expresión ha evolucionado hasta referirse a las figuras femeninas, habitualmente famosas, empoderadas y dignas de admirar. De igual forma, la comunidad LGTB ha desarrollado muchas palabras nuevas para adaptarse a sus sensibilidades y realidades sociales.

Así, como estos términos pertenecen a colectivos y ambientes muy concretos, incluso personas de su misma generación tienen dificultades para entenderlos. Es el caso de Álvaro, estudiante de 22 años que pertenece por tanto a la generación Z, pero desconoce muchos de estos términos, aunque sí utiliza la gran mayoría de anglicismos y expresiones procedentes de redes. En definitiva, la incorporación de nuevos términos provoca una brecha lingüística, y no solo intergeneracional, sino entre diferentes grupos sociales.

¿Puede haber falta de entendimiento?

Tal y como expresa Cesar Hernández, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Valladolid, "la lengua es el soporte de la convivencia y el factor que da cohesión a una comunidad lingüística […]. Es el elemento que presta cierta unidad conceptual a la gente que habla". Por ello, y teniendo esto en cuenta, ¿la aparición de nuevas palabras puede suponer una falta de entendimiento entre los diferentes sectores y generaciones?

Mª Pilar y Marisa Montero afirman que, a pesar de que pueden generar un sentimiento desconexión entre unos y otros, la incorporación de neologismos no tiene por qué ser un impedimento para la comunicación. "Sigue existiendo un entendimiento natural entre las diversas generaciones, pues la estructura gramatical del español es muy homogénea y se mantiene estable", defienden. Lo mismo, se entiende, se puede aplicar a la comunicación entre las diferentes comunidades o grupos, con independencia de su edad.

Además, esta puede ser la razón por la que hay una falta de interés de las generaciones anteriores por entender a los más jóvenes. "Si el entendimiento está asegurado, ¿qué sentido tendría que los mayores imitaran la manera de hablar de los jóvenes?", se preguntan las docentes de la universidad extremeña. Señalan, además, que la apropiación del lenguaje característico de los jóvenes por parte de otras generaciones puede verse como "algo extraño y forzado".

De cualquier manera, la evolución del lenguaje es natural y no es sinónimo de pérdida de entidad. Lejos de ello, para las profesoras de la UEx, la inclusión de nuevos términos "muestra la adaptación a nuevas realidades, enriquece el idioma y aumenta sus capacidades expresivas". Los jóvenes no hablan peor que sus antecesores, sino que lo hacen de una manera más adaptada a las realidades que viven, marcadas por la globalización y la enorme influencia de las redes. "Pensamos que las diferencias en el lenguaje enriquecen la comunicación intergeneracional en lugar de levantar barreras", sentencian las docentes. En definitiva, la lengua se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y los nuevos términos de la generación Z suponen, simplemente. un cambio más. Aunque tal vez sea más acelerado que otros anteriores y pueda generar recelo, supone una buena oportunidad para que el idioma siga evolucionando.

