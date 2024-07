Extremadura ofertará 312 plazas sin nota de corte en la próxima convocatoria MIR

Extremadura ofertará este año 312 plazas de formación sanitaria especializada, cinco más que en 2023 para cubrir las necesidades de una nueva unidad de Geriatría en Plasencia. "Esto sitúa a Extremadura como la segunda comunidad con mayor ofrecimiento de plazas por 100.000 habitantes", ha destacado la consejera de Salud y Política Social, Sara García Espada, tras la celebración este martes del pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se crearán dos nuevas plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria, una nueva plaza de médico geriatra y otra más para residente de Enfermería de Geriatría.

La próxima convocatoria vendrá además con una novedad importante: la eliminación de la nota de corte en todas las especialidades de formación sanitaria, una medida que Extremadura llevaba meses reclamando y que "al fin" el Ministerio de Sanidad ha tenido en cuenta tras el importante número de plazas vacantes en la convocatoria MIR actual. "Por fin hemos conseguido poner algo de sensatez en esta insensatez", ha destacado la consejera, que asegura que esta medida ayudará a paliar el déficit de profesionales que sufre todo el país.

Para todas las especialidades

Según ha explicado, la eliminación de la nota de corte afectará a todas las especialidades de formación sanitaria, pero es de especial relevancia en el caso de los MIR (los médicos) ya que es la única que año a año ha venido cerrando con plazas vacantes en todo el país. Así, a partir de la convocatoria 2024/2025, siempre que la nota sea positiva, funcionará como "un sistema de ordenación" de plazas similar al sistema de acceso a la universidad.

"Las notas de corte son un lujo que no nos podemos permitir. No podemos tener a profesionales que entran con una grandísima nota a las facultades y que tras seis años de formación muy duros, como no pasan el corte MIR, no pueden hacer la especialidad y se queden en un retén. No podemos tener médicos en el banquillo, que se queden miles de plazas vacantes y que luego tengamos que traer a médicos de fuera", ha defendido García Espada.

Igualmente, en la reunión de este martes también se ha acordado que la elección de plazas vuelva a ser presencial o telemática en tiempo real, ya que a día de hoy "los residentes tienen que elegir entre cientos de plazas y no saben la que se le adjudica". "Hay que permitirles que elijan en tiempo real, que ellos sepan en el momento que eligen cuál es la plaza que se les dedica", ha afirmado la consejera.

