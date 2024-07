La Junta recaba aportaciones para el registro de objetores al aborto

Un paso más para la creación del registro de médicos objetores al aborto, que 17 meses después de la aprobación de la ley sigue sin fecha para su puesta en marcha en Extremadura. La Consejería de Salud y Política Social va a abrir ahora el trámite de audiencia e información pública para que cualquier persona que lo desee pueda revisar el borrador del decreto a fin de realizar proposiciones, sugerencias o recomendaciones. El objetivo es "facilitar la participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de ley", según se explica en una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El proyecto de decreto estará expuesto al público durante 15 días hábiles y a partir de este miércoles podrá consultarse en las dependencias de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (avenida de las Américas N.º 2 de Mérida, en horario de 10:00 a 14:00 horas) y en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura (http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/c-syss). Una vez revisado el texto, las personas que deseen realizar alguna aportación deberán enviar un correo electrónico a la dirección ive@salud-juntaex.

Hace ya 17 meses que entró en vigor la reforma de la ley del aborto que, entre otras cuestiones, establecía la creación de un registro de médicos objetores al aborto en cada comunidad autónoma con el objetivo de que los hospitales públicos se organicen para que sea posible realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública y no tener que derivar a las mujeres a clínicas privadas. Esta es la práctica habitual en Extremadura pese a que el Tribunal Constitucional ha reconocido recientemente en una sentencia que esta forma de proceder vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.

Pendiente desde marzo de 2023

Con la creación de ese registro se pretende poner fin a esta situación. Es una de las medidas que contempla la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que entró en vigor en marzo de 2023, pero que Extremadura todavía no ha desarrollado ni aplicado como sí han hecho ya Murcia, Cantabria, La Rioja o la Comunidad Valenciana. Tras superar el trámite de audiencia pública, la Junta deberá estudiar las alegaciones, decidir si las incluye en el decreto y después someter el texto definitivo a la aprobación en Consejo de Gobierno y publicarlo en el DOE, por lo que aún faltan varios meses para que entre en vigor.

El borrador señala que el SES se debe organizar "siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo". Esto supone acabar con la frecuente derivación de las extremeñas hacia clínicas privadas (en la región solo hay un centro especializado para realizar abortos hasta las 14 semanas de gestación, el resto se derivan fuera de la comunidad) porque en la práctica todo el servicio de Ginecología del SES se ha declarado objetor de conciencia pese a no existir una vía oficial y reglamentada para ello.

Ahora, "todo profesional del ámbito sanitario público/privado podrá ejercer su derecho a la objeción de conciencia, sin que el ejercicio de este derecho individual pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo", recoge el texto normativo de la Junta. Y deberá manifestar su negativa a estas intervenciones con antelación y por escrito, pudiendo el SES denegar la inscripción en el registro de objetores si no se cumplen estos y otros requisitos.

El registro de objetores se creará tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada, será confidencial y servirá a la consejería como fuente de información "para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo" bien en un hospital público o en última instancia en un centro privado acreditado, porque la ley en sí tampoco obliga a que sea en la sanidad pública aunque sí la prioriza.

Dos alegaciones

En el trámite de consulta pública previa y presentación de sugerencias, el borrador del decreto recibió dos alegaciones: una formulada por el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, con varios puntos, y otra por la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura. El colegio de médicos cacereño pedía añadir al decreto un párrafo nuevo para garantizar que los médicos objetores no sufran "cualquier tipo de discriminación" y evitar que los no objetores "se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", pero se ha desestimado porque la cuestión "no es competencia de la Dirección General de Asistencia Sanitaria (la que tramita el decreto), sino de la Gerencia de Área y los profesionales implicados.

Los médicos también han pedido que el registro de médicos objetores no sea público, que se ha tenido en cuenta, y que toda persona que en el ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos del registro mantenga la confidencialidad, que tampoco se ha estimado porque "ya en el decreto se hace alusión a la estricta confidencialidad".

Por su parte, la asociación de matronas ha propuesto que la mujer que manifieste su deseo de interrumpir el embarazo, ya sea en un centro de salud o en un hospital, sea siempre derivada a su matrona o el Centro de Orientación y Planificación Familiar (COPF). Valorada la sugerencia, se ha decidido aceptarla e incluirla en el decreto, puesto que "es una opción más para que la prestación llegue a un mayor número de mujeres debido a la mayor accesibilidad de la matrona".