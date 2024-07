El mapa de las estatuas más icónicas de Extremadura y todas sus curiosidades

Estos monumentos, además de ser obras maestras del arte escultórico, actúan como guardianes de la memoria colectiva y reflejan la identidad y el orgullo de los extremeños. Aunque algunas están tan integradas en nuestro día a día, hasta pasar desapercibidas ante nuestros ojos, hoy repararemos en ella para conocer lo que representan y otras curiosidades que las convierten en piezas esenciales del patrimonio cultural de esta tierra.

Leoncia Gómez, última voceadora del Periódico Extremadura

Ubicada en la plaza de San Juan, de Cáceres, lugar donde ella desarrollaba su trabajo, esta adorable señora se ha convertido en un icono de la ciudad. Muchos son los turistas visitantes e incluso los propios vecinos de Cáceres, quienes deciden hacerse una foto junto a ella. En su mano muestra un ejemplar de este mismo diario, en su primera edición a color.

Leoncia, la vocera de El Periódico Extremadura / El Periódico

La estatua de Leoncia fue colocada en agosto del año 1999, por lo que pronto cumplirá veinticinco años. Es obra de José Antonio Calderón, profesor de Escultura de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, de la Diputación de Cáceres.

En 2023 tuvo que ser retirada para someterse a una restauración, después de que un vehículo destrozara los empeines de la estatua.

La estatua ecuestre de Francisco Pizarro

Como símbolo emblemático se alza sobre un pedestal de granito, subido a lomos de su caballo de bronce Francisco Pizarro en la Plaza Mayor de Trujillo, la localidad que lo vio nacer. Obra del escultor estadounidense Charles Cary Rumsey, quien además de esta, realizó otras dos estatuas idénticas que actualmente se pueden encontrar en Lima, capital de Perú y en Búffalo, en Nueva York.

Aunque no existe mejor lugar para que esta estatua de 6.500kg de peso, viera pasar los años, la Plaza Mayor de Trujillo no era su ubicación original, inicialmente formó parte de las obras exhibidas en la “Primavera de la pintura y la escultura” del Grand Palais de París, 1929, donde se rendía homenaje al fallecido Rumsey, aunque finalmente ese mismo año se trasladó a Trujillo.

Estatua ecuestre en Trujillo / El Periódico

Como curiosidad, cabe destacar que cuando un caballo se presenta con una pata levantada, significa que su jinete murió por heridas en batalla, cosa que no ocurrió con Pizarro, quien fue asesinado cuando ya había pasado los 60 años.

El Porrina de Badajoz

Presidiendo la plaza Virgen de la Soledad de Badajoz, encontramos la estatua que hace homenaje al mítico cantautor pacense José Salazar Molina, alias el Porrina. Gitano nacido en la parte alta de la capital pacense en 1924, fue un niño con mucho arte, quien destacó por sus cantes flamencos, llegando a convertirse en una figura icónica de este arte a nivel nacional. Era gran devoto de la Virgen de la Soledad y no faltaba a su cita para cantarle, es por ello, que a día de hoy, la estatua que lo homenajea se sitúa en esta plaza.

Obra del escultor Juan Benito Cuevas, la escultura en bronce, está muy conseguida, pues no le falta detalle, llegando a reproducir el rizo trasero que el Porrina tenía en su pelo. Por supuesto, tampoco faltan sus símbolos más representativos, el clavel en la solapa y sus gafas de sol negras. Esta estatua de un auténtico icono pop de la ciudad, se ha convertido en visita obligatoria para los turistas de la ciudad.

Estatua de Porrina de Badajoz / El Periódico

La loba capitolina de Mérida

Esta escultura representa a “Luperca”, la loba que según la mitología amamantó a los hermanos Rómulo y Remo cuando estos fueron mandados matar por el rey Amulio. La estatua situada en la ciudad emeritense es una copia donada por la ciudad de Roma en el año 1997, ya que la original se conserva en los Museos Capitolinos, en Roma.

Situada en lo alto de un pedestal, se encuentra en una rotonda, a la entrada a la ciudad a través del viejo puente romano, contemplando el paso del Guadiana. En su pedestal se puede leer: “De la ciudad de Roma a la ciudad de Mérida, ayer Augusta Emérita. 20 de junio de 1997”.

Loba capitolina / Escultura Urbana

El abuelo Mayorga de Plasencia

En la torre del reloj del ayuntamiento de Plasencia , situado en la Plaza Mayor, se encuentra el Abuelo Mayorga, una figura que ha llegado a ser un símbolo entrañable de la ciudad. Aunque no es una estatua en el sentido tradicional, este autómata que da las horas con su mazo es una figura icónica y querida por los placentinos. No es una figura nueva, ni mucho menos, de hecho, es tan antigua que no se conoce a ciencia cierta en qué año se instaló.

Abuelo Mayorga en la torre del reloj de Plasencia / Wikipedia

Se dice que su nombre podría provenir de un vecino ilustre del siglo XVI. La figura que se encuentra en la actualidad, no es la original, ya que ha sido reemplazada en varias ocasiones debido a su deterioro, aunque siempre se ha replicado al genuino. Si visitas esta plaza, no olvides mirar a lo alto de esta torre, para contemplar, como dicen los niños, al muñeco que da las horas.

Homenaje a los tres poetas

A orillas del Guadiana a su paso por Badajoz, luce en la rotonda que da acceso al puente de la Autonomía, la estatua homenaje a los tres poetas, o como la llaman los pacenses, los cabezones. Esta obra rinde tributo a tres destacados poetas extremeños: Manuel Pacheco, Jesús Delgado Valhondo y Luis Álvarez Lencero, cuyas contribuciones literarias han dejado una huella indeleble en la cultura de Extremadura.

El escultor local Luis Martínez Giraldo, representó en esta obra en bronce, las cabezas de los tres literatos, sobre un brazo que apunta con un dedo a un gigantesco tomo de tres libros realizados en granito, mármol y pizarra. Su tamaño y complejidad, la destacan como una de las esculturas más bellas de la ciudad.

Homenaje en los tres poetas en Badajoz / Tripadvisor

Extremadura, con sus estatuas icónicas, ofrece un recorrido fascinante por la historia y la cultura de la región. Cada una de estas estatuas no solo es una obra de arte, sino también un punto de conexión con el pasado y una fuente de inspiración para el presente. Ya sea para rendir homenaje a figuras históricas, celebrar la cultura local o simplemente embellecer el entorno, estas estatuas son piezas clave en el mapa cultural de Extremadura.