Luis Bermejo: "La transexualidad no es un tema que nos deba confrontar"

Luis Bermejo nació en Madrid, pero habla con orgullo de la Extremadura de sus antecesores. Responde sin prisa a las preguntas, cita de memoria a Lorca o Víctor Chamorro, recomienda lecturas, libros y viajes, no parece querer dejarse nada por contar.

Sus padres eran de Zarza de Montánchez, ¿qué significa para usted esta tierra?

Es una tierra a la que le tengo muchísimo respeto, cuando regreso puedo hablar con mis muertos, y estoy muy vinculado a ella. Mis padres forman parte de mí, son mi memoria, y yo eso de ‘chiquinino’, ‘acho’... lo he escuchado desde pequeño en casa, con mis tías y mis abuelos. Esa prosodia extremeña ha conformado mi trayectoria lingüística. El castúo también estaba muy presente en las comidas, por las noches en la lumbre, cuando estábamos en el doblado con unas migas, unas ‘poleás’… Decía Panero que "se vive en la infancia y se sobrevive en la madurez". En esa infancia, donde lo absorbes todo, pasé mucho tiempo allí, por eso hago patria de Extremadura siempre que puedo.

"Esta es mi sangre, no puedo renunciar a ella y, si tengo oportunidad, la voy a reivindicar" Luis Bermejo

¿Por qué cree que es importante hablar de las raíces?

En primer lugar, porque es algo que, como decía Lorca, está en las últimas habitaciones de la sangre. Esta es mi sangre, no puedo renunciar a ella y, si tengo oportunidad, la voy a reivindicar. Recientemente, por ejemplo, he recibido un premio por el cortometraje ‘Pathos’ en el Festival Ibérico de Cine de Badajoz y estoy encantado, feliz. Me siento muy honrado. Además, el pueblo se moviliza cuando voy. Cuando llego allí, soy el artista, -ríe-.

"Todos los días nos ponemos máscaras para salir a la calle y encontrarnos con el otro, pero en el teatro puedes ser consciente de eso" Luis Bermejo

Pasando a su faceta artística, ha dicho en alguna ocasión que el teatro le ha salvado la vida. Explíqueme eso.

Absolutamente, me repito mucho, pero es que es verdad. El teatro es sanador, es fuente de vida, es terapéutico, te ahorra sesiones de terapia. Es un deporte energizante, vitalizado, vivo. Puedes jugar con propiedad a ser otro. Es curioso, todos los días nos ponemos máscaras para salir a la calle y encontrarnos con el otro, pero en el teatro puedes ser consciente de todo eso, analizarlo. Sirve para autorregularse, ¿cómo no me va a salvar la vida?

Ahora actúa en el Teatro del Barrio con ‘Los que hablan’, que aborda el problema de la comunicación. ¿Hablar unos con otros es hoy más difícil que nunca?

Vivimos en la dictadura de la visibilidad y, además, me fijo en mis seres queridos y apenas hablan por teléfono. Resulta muy comprometido. Antes el teléfono estaba tan presente en nuestra vida, en el salón de nuestra casa, y ahora parece que nos escondemos a través de los mensajes. Mensajes, además, muy lacónicos, muy escuetos, lingüísticamente muy poco ricos, desde mi punto de vista. Los emoticonos no pueden sustituir al lenguaje no verbal, no le puedes mandar un corazón a todo el mundo cuando te despides, ¿no? Quizás sea de otra generación, pero valoro la palabra y su significado.

Hoy presenta ‘Norberta’. Está de actualidad el debate sobre que actores cis interpreten personajes trans. ¿Dudó en aceptar el papel?

No tuve ninguna duda, ninguna. Me dedico a este noble oficio para asumir retos, y como actor tengo la capacidad de interpretar. En ‘Pathos’ interpreto a un periodista sin serlo. En ‘Norberta’, a un hombre que se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. He dedicado tiempo a formarme como actor, y en este caso, además, he estado acompañado de una buena comadrona, que es Sonia Escolano, y de un equipo maravilloso y en estado de gracia: Adriana Ozores, Mariona Terés, María Romanillos... Les agradezco a Sonia y a Belén López haberme propuesto el papel, y haberme podido encontrar con el asunto de la disforia. La película trata la disforia de género, pero también todas las disforias. Vivimos en una época en la que cuerpo y mente están muy separados, y algo que nos puede ayudar es el arte, y películas como esta.

‘Norberta’ retrata la transexualidad desde la comedia. ¿Qué cree que aporta este tratamiento?

Yo creo que el humor ayuda a esclarecer todas las verdades y a conectarse. La risa nos defiende el miedo. Pienso que acercarse desde un lugar tan sincero, tan honesto, con esta ternura, es necesario para tratar este tema. Para mí, la transexualidad no es un tema que nos deba confrontar con bilis, sino que tiene que ser afrontado de muchas maneras, y escuchando voces tan interesantes como la de Sonia.

¿Qué ha aprendido con este personaje, tanto a nivel interpretativo como personal?

Me ha ayudado, primero, a sentir un poco más de cerca lo que vive una persona que quiere transitar de género, pero creo que va mucho más allá. Habla de lo comunitario, la tribu, la solidaridad, el compromiso y el encuentro con el otro, el compañerismo…

¿Por qué recomendaría a la gente ir a verla?

Yo la definiría como "una lluvia de verano que viene a apagar un incendio". En este verano tan caluroso, creo que es un planazo para disfrutar de buen cine, y de una película muy sanadora.

Recientemente, ha encarnado al casero de ‘Un amor’ (Isabel Coixet). ¿Cómo ha sido interpretar a un personaje cruel y tan diferente a otros anteriores?

Interpretar papeles así es un reto, porque a mí, por mi perfil, no me han dado muchos de este estilo. Un reto maravilloso, también por trabajar con Isabel Coixet. Con ella han sido todo facilidades, se implica mucho en el set, porque opera la cámara y eso ayuda mucho a meterse en el personaje.

"En la escuela y en mi casa me enseñaron que no hay papeles pequeños. Y en la vida tampoco los hay" Luis Bermejo

Tal vez haya quien no le reconozca por su nombre. ¿Cree que tiene que ver con haber hecho muchos papeles secundarios?

Es verdad que yo, quizás de una manera inconsciente, no me he prodigado mucho en ‘saraos’, pero estoy muy feliz con mi trabajo. El cine español está lleno de grandes secundarios, muchas películas no se podrían sostener sin ellos, y tampoco sin grandes productores y equipos de producción y dirección. En mi caso, me han ofrecido trabajar en papeles que me han enriquecido, me han enseñado mucho de este oficio y que tenían la categoría de reparto, de secundarios. Pero en la escuela y en mi casa me enseñaron que no hay papeles pequeños. Y en la vida tampoco los hay.

