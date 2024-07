Independientes y conectados: así son los ‘nuevos abuelos’

Los abuelos no son como eran antes. Con el paso del tiempo y las generaciones, están cada día más alejados de la imagen que tradicionalmente se tiene de ellos. Hoy, 26 de julio, se conmemora como cada año el ‘Día del abuelo’, en el que se reivindica su papel en la sociedad. Pero, ¿cómo son los ‘nuevos abuelos’?

Según el ‘Perfil de las personas mayores en España’ publicado por el CSIC a finales del año pasado, cada vez son más los que cuentan con estudios secundarios o superiores. En 2021, de hecho, más de un 40% de los mayores de sesenta y cinco años había cursado la enseñanza secundaria, y un 15% tenía estudios superiores, el doble que la década anterior.

Algunos siguen trabajando y otros, cuando se jubilan, mantienen intactas sus ganas de aprender y reinventarse. Su mentalidad ha ido cambiando al ritmo de la sociedad de su tiempo, y el aumento de la esperanza de vida ha venido acompañado de la mejora de las condiciones vitales. Así, los abuelos dedican cada vez más tiempo a viajar y a disfrutar de sus aficiones, algo que compaginan con el cuidado de sus nietos. Prueba de ello es la llamada ‘silver economy’, una corriente centrada en las oportunidades de negocio que ofrecen las personas mayores y que pone de manifiesto que la llamada ‘generación plateada’ es un colectivo activo y relevante en ámbitos que van desde el turismo hasta la moda o las redes sociales.

Una nueva mentalidad

Kadry Yunus es una de estas "abuelas modernas", como ella misma se define. Vive y trabaja en Cáceres, y cuida de sus nietas Chloe y Valeria –de cinco años y catorce meses respectivamente- "algunos fines de semana", pues ellas residen en Badajoz con sus padres. Ahora, espera con ilusión al mes agosto para estar con las niñas una semana entera, aunque tiene claro que es "su abuela, no su madre". "Si puedo hacerle el favor a mi hija de cuidar a las suyas, lo hago encantada, pero no sacrifico mi vida por eso", cuenta. Su forma de pensar y su estilo de vida son muy diferentes a los de sus antecesores, y también a la que observa en muchos abuelos mayores que ella.

A sus cuarenta y nueve años, reconoce que la edad tiene un papel clave en cómo se relaciona con sus nietas. "Todavía puedo jugar con ellas en el parque, por ejemplo", cuenta. Cuando era pequeña, recuerda que sus abuelos eran más mayores de lo que ella es ahora, por lo que no tenían "el mismo vínculo" que atesora hoy con sus nietas. No ser su cuidadora principal no ha perjudicado a su relación, más bien al contrario. "Quizás es incluso más fuerte, porque ellas están deseando que llegue el fin de semana para vernos", explica. A esto se suma el menor desgaste que conlleva para ella, pues dispone de momentos para sí misma y la posibilidad de dedicar a sus nietas tiempo de calidad. "Nos respetan más", añade, y lo achaca también a que puede dedicarse mejor a la crianza de las pequeñas cuando están juntas.

Niños y mayores conmemoran juntos el 'Día del abuelo' en la residencia Ciudad Jardín de Cáceres. / Cedida

Menor brecha digital

Además de al parque, Yunus explica que suele ir con las niñas "de compras, o de paseo para comprar algún juguete" –los regalos de los abuelos no diferencian entre generaciones-. Les encanta también hacerse fotos juntas, con las que después monta vídeos recopilatorios. Este es precisamente otro rasgo definitorio de los ‘nuevos abuelos’: tienen redes sociales y hacen un uso activo de la tecnología. Y es que, según el CSIC, la brecha digital entre los mayores y sus nietos sigue existiendo, pero "se ha reducido rápidamente en los últimos años". Esto se debe principalmente a la llegada a estas edades de personas que ya utilizaban internet previamente, si bien en muchos centros y asociaciones organizan talleres para la alfabetización digital de los mayores, y cada vez son más los 'influencers' sénior en redes sociales.

A pesar de todos estos cambios, hay algo que no ha variado o, al menos, que lo hace a un ritmo mucho más lento, pues los abuelos siguen jugando un papel clave en sus familias en lo que al cuidado de los nietos se refiere. El año pasado, Aldeas Infantiles publicó el estudio 'Abuelos y crianza', que analiza el papel de estos en el cuidado de los más pequeños, y concluía que los abuelos mayores de 65 años dedican un promedio de dieciséis horas semanales a esta tarea. Además, casi la mitad de ellos ha ayudado económicamente a sus descendientes. Esta situación se ve potenciada por el contexto actual, en el que muchos padres tienen dificultades para conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos. Si bien la crianza ayuda a combatir la soledad en ambas generaciones, también puede acarear dificultades por el esfuerzo físico y psicológico que conlleva. Por eso, muchos de los ‘nuevos abuelos’ se priorizan hoy a sí mismos, y disfrutan de su tiempo para viajar, ir de compras, salir... Para ello, eso sí, es necesario que su situación y la de sus familiares lo permita.