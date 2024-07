El difícil relevo en la 'tercera provincia' extremeña

Un tercio de los nacidos en Extremadura –más de medio millón- vive fuera de la región, según el Instituto de Estadística de la Junta. Para muchos habitantes de la 'tercera provincia extremeña', las casas y hogares de la región son un lugar para charlar, hacer patria y no echar tanto de menos la tierra que dejaron atrás hace años. Sin embargo, la edad media de quienes residen fuera de la comunidad ronda los 65 años y, con el tiempo, muchos de los fundadores de esas casas volverán a su tierra al jubilarse, o la edad les impedirá seguir participando en las actividades. Para que estas agrupaciones sobrevivan a quienes las fundaron, es necesario un relevo generacional que pasa por que los jóvenes se integren en ellas y en sus juntas directivas. No es sencillo anticipar qué tiene que suceder para que esto ocurra, pero los presidentes de varios centros extremeños apuntan algunas de las claves para que se produzca.

Los orígenes

David Rodríguez tiene cincuenta años, y ha pasado doce de ellos siendo el presidente del Hogar Extremeño de Canovelles, un pequeño municipio catalán de 17.000 habitantes a dos kilómetros de Granollers. Se define como 'catameño', pues, aunque ha nacido en Cataluña, tiene muy presentes sus raíces extremeñas. Su padre, Baldomero Rodríguez, llegó a la localidad en los setenta junto a otros muchos, extremeños y andaluces que emigraron por la falta de oportunidades. "Llegaron de Ceclavín, Coria, Moraleja, Galisteo…", la procedencia de quienes se instalaron en Canovelles "buscando un futuro que en Extremadura no se podía encontrar".

La de la emigración forzada y la necesidad de mantener las raíces es una historia compartida por muchos: "todos echaban de menos su tierra, se juntaban en los bares –algunos regentados también por extremeños-, hablaban de la tierra… y poco a poco fue surgiendo esa idea de formar un hogar extremeño en el municipio". Tomaron como referencia el centro que ya existía en Barcelona y alquilaron un pequeño local, donde comenzaron a juntarse "a charlar, echar un dominó, tomar una 'cervecina'", cuenta con un deje que deja entrever sus raíces. "Cada uno llevaba lo que podía, una tortilla de patatas, una prueba de cerdo… y empezaron a hacer una casita de todos". El Hogar Extremeño surgió para ellos de la necesidad de un lugar "donde hablar de su tierra para no echarla tanto de menos, y donde hacerlo con el mismo acento que el de enfrente".

David Rodríguez, expresidente del Hogar Extremeño de Canovelles. / Cedida

Algo parecido sucedió en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, donde en 1985 algunos de sus cuatro mil emigrantes extremeños se asociaron en el círculo extremeño de la localidad, tomando como referencia el que había surgido en Madrid años atrás. Así lo explica Jesús Esperalta, su presidente y el segundo más joven de cuantos integran la Faecam (Federación de Asociaciones Extremeñas en la Comunidad de Madrid). Este "extremeño de nacimiento y crianza" se marchó a Torrejón por trabajo al terminar la carrera de magisterio, y un día se enteró de la existencia del centro extremeño. "Me acerqué, me encantó y me apunté al grupo de coros y danzas", explica. De ese día han pasado ya veinte años.

Jesús Esperalta junto al logo del Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz. / Cedida

La receta del éxito

La Faecam engloba hoy en día veintitrés asociaciones, entre casas, hogares extremeños, asociaciones culturales y hasta una hermandad, la del Santísimo Cristo de Serradilla. Concepción Buendía, presidenta de esta agrupación de entidades, considera que el relevo generacional pueden protagonizarlo los hijos de los miembros, aunque su arraigo con la región es distinto al que tienen sus progenitores. En cualquier caso, reconoce que es "muy diferente criarse en Extremadura o hacerlo aquí (en Madrid)", y "tendría que haber otros alicientes para que esos jóvenes se integren".

David Rodríguez presume orgulloso de que en el Hogar Extremeño de Canovelles, "si bien hay mucha gente ya jubilada, también hay parejas jóvenes, de treinta años e incluso menos". La mayoría de ellos son hijos de emigrantes, pero también hay quienes emigraron ellos mismos y, con el tiempo, se van acercando a la asociación. "Primero vienen a vernos, porque nos ven en Youtube o en Instagram, y poco a poco se van apuntando", explica.

Tiene clara su receta del éxito: participar de las actividades del pueblo, -"Canovelles no se entiende sin el hogar extremeño", afirma-; utilizar las redes sociales para que se les conozca y adaptar las actividades para que jóvenes y niños se sientan apelados –excursiones a PortAventura, cabalgata de reyes, meriendas…-. Para él, la presencia de la juventud en estos centros pasa por "ofrecerles actividades para que quieran venir, y eso es algo que no veo en el resto de centros de Cataluña, a excepción de alguno".

Algo parecido sucede en el Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz, una agrupación, como explica su presidente, que va camino de su cincuenta aniversario «gozando de buena salud». Hoy en día son 185 socios, con una edad media que ronda los cincuenta y cinco años. Entre los más mayores, el retorno a la región –dice- no es demasiado importante, aunque algunos se van desapuntando "cuando ya entran en una residencia, por ejemplo". La mayoría de sus socios son "extremeños de segunda y tercera generación", pero recalca que recientemente también se ha incorporado un pequeño grupo de emigrantes de veinte o treinta años.

El mural de la sede del Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz. / Cedida

Para él, cada vez menos jóvenes se acercan a las casas de Extremadura porque "en general, la juventud no tiene tanto a asociarse", pero también piensa que es necesario hacer autocrítica. "A veces -explica-, estas asociaciones tienen una imagen muy antigua". Por eso, en el Círculo Extremeño de Torrejón han implantado algunos cambios en los últimos años. Un nuevo logo "más moderno", un mural en la pared de la sede, utilizar las redes sociales para promocionarse y actividades "más llamativas", como talleres para niños o excursiones, han incentivado a muchos a unirse a la agrupación. Asimismo, no descuidan a los socios más mayores, con grupos de teatro, folklore, bordado… y hasta uno dedicado a la cata de vinos.

Los grupos de bailes regionales

Otra de las claves para que ese relevo sea efectivo es contar con grupos folklóricos. Concepción Buendía, presidenta de la Faecam, asegura que, entre las agrupaciones que integran la Federación de Asociaciones Extremeñas de la Comunidad de Madrid, las que cuentan con un grupo de bailes regionales suelen tener más socios jóvenes y, además, estos participan más activamente en ellas.

Dos integrantes el grupo 'Porque semos asina' durante una actuación. / Cedida

David Rodríguez también tiene claro que el grupo 'Porque semos asina' es clave para que la juventud se incorpore al Hogar Extremeño de Canovelles. En él, participan muchos chicos del pueblo, que ensayan cada domingo y han presentado dos espectáculos en los últimos años. Aunque el folklore puede parecer algo alejado de sus intereses, piensa que la clave está "en el entorno, en que hacen familia". También en que todos tengan algo que hacer, se sientan importantes y partícipes. "Es algo yo que decía siendo presidente, que no quiero a gente solo dando aplausos", cuenta.

También Jesús Esperalta incide en la importancia que tiene el grupo de bailes regionales ‘Los conquistadores’ en su agrupación. "Es fundamental –asegura-, no solo para que entre gente joven al grupo, sino para que se queden en él". El baile es la pieza vertebradora de sus actividades, pero todo aquello que lo rodea es lo que termina por hacer de estos grupos una "cantera". Esperalta cuenta así que, "antes de ensayar, o después, vamos a tomar algo, y en los viajes también lo pasamos muy bien juntos".

El grupo 'Los Conquistadores'. / Cedida

La importancia de estos centros

"Uno puede cambiar de trabajo, de casa… pero el círculo extremeño es algo que, en mi caso, ha estado ahí siempre", relata Jesús Esperalta cuando habla de la relevancia que, en su caso, ha tenido el centro extremeño de Torrejón de Ardoz. "Es una familia", sentencia. Tanto él como David Rodríguez coinciden en el papel clave que juegan estos centros en la pervivencia de la identidad extremeña fuera de la región. Suponen, al mismo tiempo, una manera de no perder el vínculo que les une a la tierra que ellos o sus antecesores dejaron atrás hace años y una forma de integrarse en los municipios que les acogieron, pues realizan muchas actividades que dinamizan la vida social de esas localidades.

"Para hablar de las cosas hay que conocerlas, y si no las conoces, si no hay un centro o un hogar extremeño, eso se va perdiendo" David Rodríguez — Expresidente del Hogar Extremeño de Canovelles

El expresidente del Hogar Extremeño de Canovelles explica además que los centros extremeños realizan "una publicidad de la tierra que Extremadura no paga, y no me refiero a pagar con dinero". Al final, todo puede resumirse en una de las últimas ideas que desarrolla antes de despedirse: "para hablar de las cosas hay que conocerlas, y si no las conoces, si no hay un centro o un hogar extremeño, eso se va perdiendo".

El papel de las instituciones

David Rodríguez denuncia que, "en estos dos últimos años", se han visto "huérfanos de la Junta", y Jesús Esperalta incide en la importancia de que se produzca un relevo también en las juntas directivas. Este también "es complicado", pues participar en las directivas de los centros requiere de un compromiso y una dedicación incompatibles con los horarios laborales. Cuenta que el último congreso de extremeños en el exterior se celebró en días laborables. "Los presidentes mayores, que están ya jubilados, sí pueden acudir, pero los más jóvenes no pueden pedirse un día de vacaciones para asistir", comenta, y añade que, "como no nos motiven o nos lo pongan un poco más fácil desde las administraciones, es complejo que pueda darse ese relevo". Rodríguez se manifiesta en el mismo sentido, y comenta que, en su caso, sí han sentido el apoyo del ayuntamiento de Canovelles.

A pesar de los obstáculos, ambos confían en que les quedan por delante muchos años de charlas, coloquios, fiestas populares, carnavales y bailes. Si se les da a jóvenes y niños razones por las que acudir a los centros, están convencidos que el relevo es posible. "Yo te puedo asegurar que al Hogar Extremeño de Canovelles le quedan, como mínimo, diez o quince años de vida. Nosotros vamos a seguir luchando por ello", concluye David Rodríguez.

El grupo 'Porque semos asina' durante una actuación. / Cedida

