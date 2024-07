"El PP ya se abstuvo en dos presupuestos con un PSOE en minoría; a ver si ahora hay esa madurez"

¿Cómo valora este primer año de legislatura?

Ha sido un año muy positivo para Extremadura. Se ha consolidado el cambio que los extremeños pidieron en mayo de 2023 y los resultados los estamos empezando a ver: Extremadura era un infierno fiscal y se han bajado los impuestos; hemos conseguido el dato histórico de 73.700 desempleados, el más bajo de la serie; se están incrementando los autónomos, las exportaciones... Y algo muy importante: la voz de Extremadura lleva un año escuchándose. Se ha reivindicado el tren, la central nuclear de Almaraz, las autovías...

¿Cómo definiría el gobierno de María Guardiola?

Yo lo definiría como un gobierno que escucha, como un gobierno muy pegado a la tierra, muy extremeño. Un gobierno que tiene detectadas las necesidades de los extremeños y que está ejecutando esas necesidades, transformando los problemas en soluciones y que además lo está haciendo con mucha tranquilidad para que los extremeños en su día a día vayan notando las medidas pero sin ningún exabrupto y sin ningún ruido.

¿Cree que la ruptura con Vox va a beneficiar al PP?

Bueno, yo creo que esto no tiene que mirarse si beneficia al PP o no. Las rupturas no se celebran. Lo importante es anteponer siempre los intereses generales de Extremadura. Y nosotros llevamos haciéndolo un año. Hubo un pacto, un acuerdo al que se llegó, en nuestra propia estrategia anteponiendo los intereses de los extremeños siempre a los intereses propios del partido y de las siglas, y son otros los que han abandonado ese punto por buscar su propia estrategia.

Fue muy difícil ese acuerdo. ¿Se sienten dolidos por cómo se han desarrollado los acontecimientos?

Yo no estoy dolido con Vox. Ellos han tenido un cambio de posicionamiento: abandonaron el interés general de Extremadura por el interés de su sede de Bambú y son ellos los que tienen que dar explicaciones. Pocos días antes de la ruptura del pacto por parte de Vox se celebraba el Debate del Estado de la Región y ellos mismos reconocían que el gobierno iba bien, que se estaban tomando medidas importantes y que Extremadura estaba mejor que hace un año.

¿Un gobierno en minoría no es sinónimo de inestabilidad? Así lo han manifestado ya sindicatos y patronal.

Yo no creo que estemos en un escenario incierto. La estabilidad existe. El gobierno de María Guardiola sigue funcionando, sigue solucionando los problemas de los extremeños. Sindicatos y patronal, yo quiero recordar que terminaron el año 2023 firmando una declaración institucional con la Junta de Extremadura por el diálogo social y que recientemente han firmado un acuerdo también por la empleabilidad con la Junta de Extremadura. Por lo tanto, el diálogo sigue abierto y esa estabilidad está clara. Lo que está buscando el gobierno de María Guardiola es solucionar los problemas de los extremeños y que el ruido que se pueda generar no le despiste, y no nos va a despistar.

José Ángel Sánchez Juliá, en el hemiciclo de la Asamblea. / JORGE ARMESTAR

¿Qué espera de la oposición a partir de ahora?

Diálogo, altura de miras. Que abandonen esa crispación y esa oposición destructiva, que sepan ver el interés general de los extremeños y buscar ese punto de unión.

¿Seguirá siendo Vox el socio prioritario del PP?

Evidentemente, creemos que hay muchos puntos en común, no lo vamos a negar. Hemos gobernado un año con ellos y hay medidas importantes que se han tomado. Pero ante esta nueva situación, con un gobierno en solitario del PP encabezado por María Guardiola, pues hablaremos con todos los grupos del arco parlamentario.

Parece que Ángel Pelayo Gordillo no tiene intención de entregar el acta de senador. ¿Qué hará el PP? ¿Hay alguna medida legal que se pueda tomar al respecto?

Ese acta nos corresponde al PP por el resultado electoral del año 2023 y por un aspecto también muy importante, y es que quien propone al señor Gordillo como senador autonómico es el Grupo Parlamentario Popular, porque Vox no tenía capacidad para ello. Pero tiene que ser él el que dimita, tiene que ser él quien deje su acta: las actas son personales, no son de los partidos. Es algo que depende de él, ha manifestado que no y lo que no entendemos es que si no estaban cómodos con un acuerdo, siga manteniendo el acta de senador autonómico.

¿Esperaban esta resistencia?

Pues la verdad es que no, porque siempre han manifestado que ellos son gente de fiar, gente leal, que cumple la ley y que cumple los acuerdos. Bueno pues esos cuatro aspectos que siempre llevan manifestado y que han calificado, creo que quedan rotos con la ruptura del pacto y la negativa a entregar el acta de senador del señor Gordillo.

¿Los de Vox no son de fiar?

Yo no estoy diciendo que no sean de fiar. Yo no he dicho eso. He dicho: ellos se calificaban así, ellos han roto un acuerdo de manera unilateral. Es cierto que hemos estado un año gobernando y que dentro de las diferencias que siempre hay, ha habido una estabilidad y Extremadura tiene una estabilidad. Yo no he dicho que no sean de fiar, son los calificativos que ellos han utilizado.

Los presupuestos serán la primera prueba del nuevo gobierno. ¿Cómo afrontan la negociación?

Pues con mucho diálogo. Tocará hablar con todas las fuerzas políticas, ver cuáles son sus reivindicaciones y sus necesidades buscando siempre que Extremadura crezca y que siga avanzando. No podemos estar basados en la política del retrovisor.

¿Será posible volver a esos pactos de presupuestos de 2016 y 2017 con Vara y Monago?

Eso está en cómo quiera afrontar la oposición, en este caso el Grupo Socialista, este nuevo periodo de sesiones. Yo quiero recordar que con un Partido Socialista en minoría gobernando, el PP se abstuvo en dos presupuestos para que no tuviesen que estar atados a las exigencias de Podemos. El Partido Popular fue muy generoso entonces y vamos a ver si ahora esa oposición tiene esa altura y esa madurez.

¿Habrá un gran acuerdo sobre financiación autonómica?

A nadie se le escapa que llevamos un año hablando de esa financiación autonómica y yo quiero reconocer la mano tendida de María Guardiola a todos los grupos ofreciéndonos ese acuerdo. Un acuerdo que ya existe, con una declaración institucional y una comisión de estudio para seguir trabajando. Yo creo que ahora mismo es el gran melón que tenemos que abrir y dar la batalla para que el Gobierno de España mire a todas las comunidades autónomas con los mismos ojos. Los que esperamos es que los grupos parlamentarios sigan mirando por ese gran acuerdo en lugar de intentar buscar el elemento de distorsión.

¿Qué espera de la comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros?

Que salga toda la verdad y que los extremeños la vean. El regadío de Tierra de Barros es la gran mentira del Partido Socialista: desde el año 2021 Guillermo Fernández Vara manda las cartas a Bruselas retirando el proyecto de la financiación de fondos europeos. El Partido Socialista sigue mintiendo y esta comisión de investigación que ha sido creada a distancias del Grupo Parlamentario Popular lo que quiere es poner blanco sobre negro y que todos los extremeños y las 1.200 familias afectadas sepan la verdad.