Gallardo: “Si el acuerdo con ERC tiene que ver con la desigualdad, el PSOE extremeño está radicalmente en contra”

El secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado este martes que si el acuerdo alcanzado entre PSOE-ERC para el gobierno de Cataluña tiene que ver con la "desigualdad" de los españoles, "el Partido Socialista de Extremadura está radicalmente en contra".

Así se ha expresado el también presidente de la Diputación de Badajoz a preguntas de este periódico sobre el preacuerdo entre su partido y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

"Ya sabemos cómo funcionan los nacionalismos y los independentistas, que dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra", ha añadido el político extremeño, al tiempo que ha pedido prudencia ya que, según ha afirmado, desconoce los términos del acuerdo.

No obstante, Gallardo ha reiterado que el Partido Socialista "siempre" ha mantenido una posición y es que "los territorios no tributan, tributan los españoles, y la solidaridad no la ejerce una comunidad sobre otra".

"Nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, nosotros recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles, igual que también trasladamos otras cuestiones y somos solidarios con aquellas comunidades que necesitan de Extremadura, por ejemplo, su potencial energético", ha recalcado.

Por último, el secretario general de los socialistas extremeños ha trasladado que su partido desea que el pacto "no quiebre" el principio de igualdad, "porque si quiebra el principio de igualdad estaremos hablando de algo que no es otra cosa que fallar al conjunto de los españoles", ha concluido.