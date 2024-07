El Grupo Social ONCE supera los 1.500 empleados en Extremadura

El Grupo Social ONCE sumó 175 nuevos empleados en Extremadura durante 2023, lo cual le permitió llegar a los 1.566 trabajadores, dentro del contexto global de crecimiento en este apartado experimentado a nivel nacional. La entidad generó el pasado ejercicio un total de 3.187 empleos en España, para sumar los 71.892 trabajadores, en el objetivo de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses, como ha explicado el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, durante el acto de presentación del 'Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2023'.

Estos datos “consolidan al Grupo Social ONCE como cuarto mayor empleador no público en España, y como el mayor del mundo en lo relativo a personas con discapacidad”, ha afirmado.

“La entidad es un gran equipo que convierte íntegramente sus ingresos en más inversión y acción social, formación, educación y empleo, -ha dicho- la meta de la organización son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión, y con cada trabajo y reto alcanzado ya se marcan nuevos horizontes, pues es lo que espera la sociedad”.

De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6 % son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4% mujeres (31.940 trabajadoras), ha destacado Iglesias.

Logros en cifras

El presidente del Consejo Territorial de la entidad, Venancio Ortiz, ha afirmado, por su parte, que “además de los logros en cifras” también se deben tener en cuenta “los hitos sociales”, como haber logrado junto a otras entidades que se modificase la Constitución para que el colectivo no sea considerado “personas disminuidas, sino con discapacidad”.

En su opinión, esto ha sido "un paso difícil de conseguir pero muy importante".

“Esta modificación ha dado dignidad a las personas con discapacidad”, ha incidido Ortiz.

Según el estudio, en el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual se facilita cobertura a 70.997 afiliados a la ONCE en el país (de los que 2.045 viven en Extremadura), con especial atención a las 3.390 personas con sordoceguera o a los 7.187 estudiantes (150 en Extremadura) incorporados a las aulas ordinarias con el apoyo de hasta 1.500 profesionales de la organización.

Además, la ONCE incorporó el pasado año a un total de 3.377 personas (108 en la comunidad autónoma) que tras perder la visión recurrieron a la entidad para recibir unos servicios específicos acordes a sus necesidades específicas.