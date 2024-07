José Pizarro, Álvaro Martín Uriol, Asunción Gómez Pérez y las Josefinas de Plasencia, Medallas de Extremadura 2024

El chef de Talaván José Pizarro, el deportista llerenense Álvaro Martín Uriol, la académica de la RAE natural de Azuaga Asunción Gómez Pérez y el IES Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad de Plasencia recibirán este año la máxima distinción de la comunidad, la Medalla de Extremadura. La decisión se ha adoptado este martes en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

José Pizarro, natural de la localidad cacereña de Talaván, es un reconocido chef que lleva 25 años difundiendo la gastronomía española en Londres. El cocinero extremeño, que dirige un sólido grupo de restauración, fue galardonado el pasado mes de marzo con la Cruz Oficial de la Orden Isabel la Católica, cuando celebraba sus bodas de plata en Inglaterra.

Pizarro dirige seis restaurantes: José Pizarro, José Pizarro Broadgate, The Swan Inn, Esher, José Pizarro y The Poster Bar en la Royal Academy. A ellos se suma José by Pizarro, en el Conrad Etihad Towers Hotel de Abu Dhabi, y otro proyecto personal en Cádiz, una villa para huéspedes en la playa de Zahara de los Atunes, Iris Zahara.

Álvaro Martín Uriol, nacido en Llerena en 1994, atleta especialista en marcha, es bicampeón mundial del año 2023 y bicampeón europeo (2018 y 2022). Ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 y dos medallas de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, en los años 2018 y 2022. El marchador extremeño es una de las principales bazas para la medalla en los Juegos Olímpicos de París.

Asunción Gómez Pérez, licenciada en Informática e investigadora nacida en Azuaga en 1967, ingresó el pasado año en la Real Academia Española. Gómez Pérez es especialista en inteligencia artificial. Es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid. En 2015, recibió el Premio Nacional de Informática ARITMEL,3 el Premio Anual de Investigación de la UPM y el Premio a las Mejores Ideas de Negocio XII. Es también Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga.

También recibirán el galardón extremeño la noche del 7 de septiembre en el acto de entrega de Medallas de Extremadura, las Josefinas de Plasencia.

