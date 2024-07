Extremadura mantiene el recurso al Supremo tras anunciar Sánchez una Conferencia de Presidentes sobre vivienda

Extremadura mantiene el recurso presentado al Tribunal Supremo para forzar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes después de que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado la reunión del cónclave en Cantabria el próximo mes de septiembre. "No podemos retirar nada porque no confiamos en que pueda ser. Es una manifestación de intenciones que no tiene más", ha señalado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga.

Sánchez anunció a última hora de este martes, durante una comparecencia en su visita al rey Felipe VI en Marivent (Palma de Mallorca), la convocatoria de una Conferencia de Presidentes en Cantabria. Como ya avanzó este diario, la cita se celebrará en el próximo mes de septiembre, pero no para abordar la financiación autonómica, sino centrada en la vivienda. Según explicó el presidente, uno de los ejes centrales de la política de su gobierno y un "drama" para muchos ciudadanos.

Pacto PSOE y ERC

El anuncio se produjo solo unas horas después de anunciarse el pacto del PSOE y ERC para investir a Salvador Illa, que incluye una nueva financiación para Cataluña. A la espera de la letra pequeña, los republicanos exhiben que han arrancado grandes concesiones a los socialistas. La principal, un concierto económico que supondrá la salida del régimen común: la Agencia Tributaria de Cataluña gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos, incluido el 100% del IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Bazaga ha señalado que la Junta de Extremadura recibe con desconfianza el anuncio de Sánchez, motivo por el cual mantiene el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Supremo. El Ejecutivo extremeño tampoco comparte la temática principal del citado foro, en este caso la vivienda. "No podemos retirar nada (en referencia al recurso presentado al Supremo) porque no confiamos en que pueda ser. Es una manifestación de intenciones que no tiene más", ha señalado Bazaga.

En esta línea, la portavoz ha indicado que en el gobierno extremeño están "muy preocupados" y que el anuncio de Sánchez no aporta "ninguna certidumbre de nada". Por tanto, ha insistido en que "de momento se mantiene todo", en alusión al recurso, porque "esto solo es una manifestación de intenciones".

