Expertos extremeños alertan de que el concierto catalán vulnera la Constitución

Tras una década de espera para la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, el preacuerdo del PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa en Cataluña ha encendido todas las alarmas: la polémica por el denominado ‘concierto catalán’ no se ha hecho esperar. Aún no se ha plasmado en documentos oficiales, pero gobiernos autonómicos de todos los colores, incluido el de Extremadura, ya claman contra una concesión que según los expertos es a todas luces inconstitucional: rompe el principio de solidaridad y puede limitar la capacidad del Estado de cohesionar el territorio a través de los recursos.

En su comparecencia ayer en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ahorró en adjetivos para mostrar que está «muy contento y feliz» por un pacto que calificó como «muy importante» y «magnífico» no solo para Cataluña, sino para toda España. Sánchez defendió la seña «federal» del preacuerdo y evitó referirse a un concierto económico para insistir en la «financiación singular». A la espera de que ERC consulte a sus bases este viernes, la información que se conoce hasta ahora es la facilitada por los propios independentistas: que Cataluña gestionará, recaudará y liquidará todos los impuestos, incluidos el 100% del IRPF (ahora transferido al 50% a todas las regiones), el IVA y el Impuesto de Sociedades, que nunca se han territorializado.

Con esta «soberanía fiscal», la Generalitat saldría del régimen común que ahora comparte con otras 14 autonomías (todas excepto País Vasco y Navarra, que pertenecen al régimen foral por derechos históricos reconocidos) y sería ella misma quien pague al Estado un porcentaje de lo recaudado en su territorio por las competencias no transferidas (por ejemplo en Defensa). Se establecería además una «cuota de solidaridad» destinada a las regiones con menor capacidad fiscal, como Extremadura. Y siempre se tendría que tener en cuenta el principio de ordinalidad: que una vez realizada la distribución de recursos, las comunidades que más aportan no queden muchos puestos por debajo de las que más reciben. Este último es el planteamiento primario de los independentistas.

Territorios: un «debate artificial»

Según los últimos datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Cataluña aporta al sistema actual unos 2.300 millones de euros más de los que recibe; Madrid unos 6.000 y Baleares 330. Son las tres comunidades contribuyentes netas al sistema. En el otro extremo se sitúan las regiones con menos capacidad recaudatoria, que reciben más de lo que aportan, como es el caso de Extremadura (según los datos del Ministerio de Hacienda, se lleva una inversión de 3.093 euros por habitante al año y genera 1.773) pero también otras como Cantabria, La Rioja, Canarias, Aragón, Castilla y León, Asturias o Andalucía.

«Ese es el discurso que hay que desmontar: el de qué región aporta y qué región recibe, porque se trata de una construcción artificial», explica Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. «Aquí contribuyen las personas, no los territorios. Y personas con determinado nivel de renta contribuyen más en determinados territorios porque hay más población y un nivel de renta mayor, pero nada más. Tú no puedes decir que en Cataluña se generan toda esa recaudación y que pertenece al territorio, porque el origen de esa recaudación obedece a muchos criterios que no se pueden territorializar», afirma.

Experta en Derecho Tributario y Financiero, Manzano acusa al Gobierno de querer «generalizar un sistema (el del País Vasco y Navarra) que no es generalizable». Sostiene que llevar al máximo los porcentajes de cesión de los impuestos que son estatales supone «aniquilar la Hacienda estatal». Y además, critica que se haga sin tener en cuenta factores como la afección de esos impuestos al resto de los territorios. Lo explica con un ejemplo: un catalán que está viviendo en Cataluña y que recibe rentas de unas fincas que tiene alquiladas en Extremadura. «El origen de la renta está en Extremadura, pero se excede en Cataluña. ¿Por qué? Porque el punto de conexión del IRPF es la residencia habitual del contribuyente».

Y lo mismo ocurre con el Impuesto de Sociedades o el IVA. El primero «jamás se ha cedido» a nivel territorial porque las sociedades tiene una implicación nacional e internacional que hace que lo más recomendable sea que los recursos se queden en el Estado. El IVA afecta al consumo y no tiene en cuenta el lugar de producción.Otro ejemplo de esta "injusticia" es lo que ocurre con el impuesto que grava la electricidad, que está cedido al cien por cien a las comunidades autónomas: la mayor parte de la energía se produce en Extremadura, pero el punto de conexión es el consumo, por lo que se benefician más las regiones con más población y actividad empresarial.

Principio de solidaridad

«Ir hacia un sistema que no cuenta con el aval constitucional del País Vasco y Navarra; hacerlo con impuestos de titularidad estatal y con criterios que no se negocien y no se vean, es totalmente injusto, rompe la igualdad entre españoles y va a provocar insuficiencia financiera en gran parte de nuestros territorios», explica. Es aquí donde entra en juego el principio de solidaridad: «el Estado necesita recursos para prestar sus competencias y para redistribuir», afirma Manzano, que considera «aberrante» decir que se respetarán los principios de solidaridad y ordinalidad cuando ambos términos son totalmente excluyentes.

En la misma línea se expresa Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (Uex). «Estaríamos ante un atentado claro, directo y contundente contra el principio de solidaridad y la igualdad de todos los españoles que vienen reconocidos y recogidos en la Constitución porque se estaría menos cavando la capacidad redistributiva del Estado», dice. Al igual que Manzano, el profesor incide en que «tributan las personas, no los territorios», y que el principio de unidad de España que recoge la Carta Magna implica necesariamente aplicar el principio de solidaridad entre todos sus territorios, «pero también entre todos sus contribuyentes».

«No es un mecanismo de trasvase de dinero de unos territorios a otros, sino de capacidades de renta más elevadas a capacidades de renta menos elevadas. En el caso de Extremadura, nuestra capacidad de renta es menos elevada por una serie de condicionamientos históricos y políticos coyunturales, al igual que por los mismos motivos en Cataluña o en Madrid es más elevada. No hay un gen catalán o madrileño que haga que sean estas regiones económicamente más dinámicas», afirma Moreno.

Acuerdo multilateral

Para José Manuel Cordero, catedrático de Economía Aplicada de la Uex, el concierto catalán «cambia las reglas del juego en un sistema para 15 comunidades autónomas donde consideramos que lo raro es lo foral». «Una región relativamente rica, como es Cataluña, igual que ocurre con el País Vasco y Navarra, se sale del sistema y contribuye menos a la solidaridad general y al reparto de recursos entre todas las regiones», explica el catedrático, que ya vaticina que esa aportación a la solidaridad general que también incluye el acuerdo entre PSOE y ERC «va a ser pequeña».

Cordero alerta además del riesgo de otras regiones que contribuyen más al sistema, como es el caso de Madrid, sigan la misma estela, porque aunque haya menos recursos, el Gobierno tendrá que garantizar de alguna manera que en el resto de autonomías se sigan prestando los servicios con los fondos suficientes. A juicio de Cordero, «lo lógico» sería que en base a los documentos que se han ido elaborando en los últimos años la reforma de la financiación autonómica se acuerde entre todas las comunidades, en lugar de cerrar un cuerdo bilateral entre el Estado y solo una de ellas.

Al respecto, el profesor Gabriel Moreno ve «muy difícil» que en el Congreso pueda darse una mayoría absoluta que permitiera aprobar en estos términos una reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Si saliera adelante, al resto aún le quedaría recurrirla al Tribunal Constitucional.

Pero para ello, recuerda Elena Manzano, es necesario que primero se apruebe el cambio normativo. «Tomaremos las acciones necesarias en defensa de los intereses de los extremeños, y para eso hay que esperar a ver qué pasa en el Congreso», afirma la consejera, que en cualquier caso insiste en que a todas luces, el concierto catalán «va en contra de la Constitución».