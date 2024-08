La ministra de Igualdad pide a Guardiola que priorice la apertura de los centros de atención a víctimas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este jueves a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que considere como "prioritaria" la apertura de los centros 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual, pues si no se ponen en marcha antes del 31 de diciembre, se perderían los fondos Next Generation destinados a este fin. "Pido solidaridad y responsabilidad para que las mujeres de Extremadura no sean de segunda y gocen de los mismos derechos que las del resto del país y no se pierdan esos recursos tan importantes que vienen de Europa", ha señalado.

Redondo se ha pronunciado así durante una visita a la capital extremeña, en la que ha mantenido un encuentro en el ayuntamiento con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Posteriormente, se han trasladado al Centro Clara Campoamor para conocer las instalaciones y los servicios que se prestan desde esta sede municipal centrada en la atención a las mujeres.

"Quiero recalcar que venimos a exigir que los centros de crisis 24 horas, que llevan cierto retraso aquí en Extremadura, se pongan en marcha cuanto antes", ha subrayado la titular de la cartera de Igualdad. En su intervención ante los medios, ha reiterado que no se puede generar "ese doble nivel, entre las mujeres de aquellos territorios donde se ha avanzado en estos centros y aquellos otros territorios en los que se va más retrasado y las mujeres no van a contar con esos recursos".

Cabe recordar que Osuna trasladó a la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, que estaba en contra de que el centro de crisis se ubicase en el hospital emeritense (tal y como está previsto), después de que el ayuntamiento ya hubiera cedido a la Junta de Extremadura un local para albergar este servicio. A preguntas sobre esta cuestión, la ministra ha criticado que "por un exceso de soberbia institucional se dejó pasar la oportunidad y ahora volvemos a la casilla de salida".

Oficinas municipales

Por su parte, el regidor municipal ha alertado que "a pesar de los esfuerzos que se hacen", en lo que va de año ha aumentado la atención a las víctimas de violencia sexual en las oficinas del ayuntamiento, con 51 nuevas altas que se suman a las 142 mujeres atendidas en 2023. "Esta atención no es puntual, sino de manera constante", ha apostillado. Desde que se contabilizan las atenciones en la Delegación de Igualdad, ya son un total de 1.212 mujeres atendidas.

En eta línea, indicar que Mérida cuenta con un Punto de Atención Psicológica con dos psicólogas clínicas especializadas en violencias machistas, a las que se suman dos técnicas en Igualdad y una directora del centro municipal Clara Campoamor. En concreto, las mujeres atendidas en este servicio de atención psicológica en 2023 ascendieron a 150 y en 2024 se han dado de alta 55.

“Hacer políticas reales de igualdad significa creérselo, que significa dotar de servicios públicos. Las políticas de igualdad afectan transversalmente a toda la acción de Gobierno”, ha destacado Osuna. En este sentido, ha informado de que el Gobierno local está ejecutando el II Plan de Igualdad y que todas las políticas municipales, desde hace nueve años, se financian “en más de un 50% con recursos públicos municipales”.

Suscríbete para seguir leyendo