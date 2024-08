Conciliación, verano y discapacidad: "Estamos abandonados"

«Con la llegada del verano, se hace más visible, si cabe, el abandono social al que estamos sometidos durante toda la vida las familias de niños con grandes necesidades de apoyo. Y cada año es más duro, porque eres más consciente de la injusticia, porque miras a los ojos de tu hijo y notas cómo se te parte el corazón porque sientes el nudo fuerte en la garganta y, con la voz entrecortada, tienes que decirle a tu hijo: ‘no hay nada para ti’». Fernando Rodríguez y su mujer dejaron de existir desde que nació su hijo Mario, ahora con ocho años y con una discapacidad severa: sufre autismo integral derivado de una sordera de nacimiento mal diagnosticada. Sus vidas se dirimen entre dos luchas: la de la enfermedad del pequeño y la conciliación, que en verano literalmente salta por los aires. Los campamentos son una de las pocas opciones, pero no son aptos para los niños con discapacidad severa. Para ellos, no hay nada: «Estamos abandonados», denuncia esta familia.

Su día a día es un caos. Su mujer tuvo que dejar de trabajar para atender al menor (solicitó una reducción de jornada contemplada para estos casos), por lo que todo el peso recae sobre ella. «Mi hijo no puede quedarse solo ni un segundo porque su vida corre peligro a cada momento, necesita atención al cien por cien», cuenta. Muchos días le llama llorando. Está agotada. «Mi día a día es un auténtico estrés, es imposible atender a un hijo con grandes necesidades y hacer lo más básico que requiere una casa, como hacer la comida, poner lavadora o ir al baño. Una situación tan cotidiana se convierte en un estrés desbordante y eso me hace perder los nervios, supongo que como a cualquiera. Eso redunda especialmente en él que es muy sensible a los estados de ánimo y, aunque me gustaría hacerlo mejor, es imposible. La soledad que sientes es traumática», relata la madre, Mari Ángeles Delgado.

Mari Ángeles Delgado, con su hijo. / El Periódico

«Con el corazón en un puño»

Viven en constante alerta: «Vivimos en vilo. Ella está agotada y yo voy a trabajar con el corazón en un puño porque no sé si me voy a tener que volver por si se ha puesto malo o ha pasado algo. Es desgarrador cuando escuchas a una madre que me llama llorando porque, como es lógico y humano, no puede lidiar con el día a día», sostiene su marido.

Ese es el reflejo de los 365 días del año, pero en verano, la situación se complica. Durante el curso el pequeño asiste al colegio (cuando puede) y eso supone un respiro. En cambio, termina el periodo lectivo y se acaban las opciones. No existe ningún recurso para atender a niños con grandes discapacidades. «Cuando llega el verano y todos los niños se van de campamento, te das cuenta del abandono brutal que sufre, no hay nada para Mario, pero nada de nada. Buscar un parque con sombra a las siete de la tarde en julio y a cuarenta grados es la solución. Cuando el abandono social se mezcla con el abandono médico que sufren los niños con autismo, la situaciones de ansiedad para todos los componentes de la familia se vuelven extremas», protesta este extremeño.

Fernando Rodríguez, junto al menor. / El Periódico

El problema es que las alternativas de conciliación que ofrecen las administraciones, tanto locales como regionales, no cuentan con personal cualificado para atender a menores con discapacidad: «Los campamentos no están adaptados a personas con discapacidad, la única posibilidad es contratar a alguien, pero es indigno», se queja Fernando Rodríguez.

Han llamado a todas las puertas posibles: viven en Montijo y han pedido ayuda al ayuntamiento e incluso se han reunido con la Junta de Extremadura, pero nadie les proporciona una solución: «En la Junta dicen que no pueden poner a una persona por niño. Nosotros no decimos eso, pero necesitamos un respiro, una hora al día, solo para organizar la casa y hacer la comida», suplica Fernando. El ocio ya lo han dado por perdido: «Nosotros hace mucho que perdimos el derecho a ir al cine o a tomar una cerveza, es imposible, el niño no para quieto. Como pareja es un caos», lamenta. Y agrega: «Las familias estamos ahogadas, física, psíquica y emocionalmente».

