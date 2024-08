Cuatro increíbles cuevas que puedes visitar en Extremadura

Extremadura, una región rica en historia, cultura y naturaleza, es un verdadero tesoro por descubrir.

Además de sus impresionantes paisajes y su exquisita gastronomía, Extremadura alberga algunas de las cuevas más fascinantes de España. Estas cuevas no solo ofrecen una ventana al pasado, sino que también brindan a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la magia y el misterio del suelo extremeño.

Cada una con su propio encanto y singularidad, estas son cuatro cuevas que puedes visitar en la región:

Cueva de Castañar de Ibor

Esta primera cueva del ranking está situada en la localidad cacereña de Castañar de Ibor, se descubrió de manera casual en el año 1969, por un un agricultor que estaba labrando el olivar en el que se encuentra la entrada. Se trata de una cavidad kárstica con un desarrollo laberíntico, superior a los 1.000 metros, excavada en rocas compuestas por alternancias de dolomías y de pizarras, materiales que no son fácilmente solubles, lo que supone una de las muchas singularidades de la Cueva de Castañar.

Lo realmente sorprendente de la Cueva es su ornamentación interior. La abundancia y variedad de los espeleotemas que tapizan los techos, paredes y suelos de sus salas y galerías es verdaderamente única.

El aragonito y la calcita, teñidos a veces por los óxidos de hierro y de manganeso, proporcionan un auténtico espectáculo de formas y colores.

Para más información y visitas: https://geoparquevilluercas.es/cuevas-castanar/

Cueva de Fuentes de León

Esta segunda cueva se encuentran en la localidad del mismo nombre, ubicada en la provincia de Badajoz próximo al límite con la provincia de Huelva.

En 2001 fue declarado Monumento Natural de Extremadura el conjunto formado por diversas cuevas, de las cuales una de ellas es esta.

El conjunto de Cuevas de León se desarrolla en calizas cámbricas con 500 y 540 millones de años de antigüedad. Este conjunto kárstico, de aproximadamente 200 hectáreas de superficie, destaca por tener un gran valor ambiental y geológico; además de poseer interés faunístico y arqueológico.

En sus cavidades existen diferentes tipos de espeleotemas como estalactitas,estalagmitas, excéntricas, coladas y gours, entre otros, destacando algunos muy singulares como son las “estalactitas en alas de mariposa”.

Para más información y visitas:https://www.cuevasturisticas.es/cuevas-de-fuentes-de-leon

Mina de la Jayona

Con la visita a esta mina tienes la posibilidad de adentrarte a principios de siglo XX: historia, aventura, naturaleza... todo esto y más se encuentra en el sur de Extremadura. Lugar donde todavía quedan rastros de los trabajos de mineros que durante años se dedicaron a extraer mineral de la tierra.

En pleno corazón de la Sierra de la Jayona, a 4,5 km al sur de la población de Fuente del Arco, se encuentra este gran tesoro declarado Monumento Natural en el 1997.

La primera utilización de la Mina fuera en época romana, pero la verdadera explotación comienza en 1900 hasta 1921, cuando se abandona la actividad.

Como consecuencia de la actividad minera han quedado pequeñas construcciones y once niveles como andenes, galerías, plataformas, salas, etc. que constituyen un completo geoecológico de primera magnitud. De estos once niveles, actualmente solo se pueden visitar los niveles n.º 2, 3 y 4.

Nivel 2: en él podrás disfrutar de los sonidos de las aves rupícolas, las estructuras minerales, la vegetación del fondo de la mina, el plano de falla y los juegos de luz de la Sala de las Columnas.

Nivel 3: los sonidos y manifestaciones de las aves que se aprovechan cualquier oquedad y/o resquicio de las rocas para construir sus nidos es lo más destacado de él.

Nivel 4: en este último nivel se puede observar restos de la explotación minera, los contrastes de la vegetación del fondo y exterior de la mina y, desde los balcones y miradores, la gran riqueza geológica del hueco central de la misma.

Para más información y visitas: https://www.cuevasturisticas.es/cuevas-de-fuentes-de-leon

Cueva del Buraco

Esta última cueva se halla en el término municipal de Santiago de Alcántara (Cáceres). Y es uno de los lugares más interesantes que puedes visitar dentro del Parque Natural Tajo Internacional.

Se encuentra a 603 metros de altitud y tiene unos 18 metros de largo. Está decorada, principalmente, en las zonas más externas, con pintura roja y motivos esquemáticos, geométricos, barras, digitaciones y figuras antropomorfas.

Los trabajos de investigación que allí se han hecho han identificado, hasta la fecha, 29 paneles con varias figuras cada uno.

Para más información y visitas: https://biosferatajotejointernacional.org/lugares-de-interes/cueva-del-buraco-y-megalitismo/