Una veintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de la EBAU de julio

La última adjudicación de plazas será el 14 de septiembre

El proceso de preinscripción y matriculación en la Universidad de Extremadura arrancó el pasado 14 de junio y concluirá el 16 de septiembre tras un parón durante el mes de agosto. Tras las cinco primeras adjudicaciones durante el mes de julio en la fase ordinaria, el proceso se retomará en septiembre de forma paralela con la fase extraordinaria, cuya primera adjudicación de plazas no se llevará a cabo hasta el día 3. Las solicitudes, no obstante, ya están presentadas (hubo un plazo del 23 al 26 de julio) y habrá tres actos para adjudicar vacantes a los estudiantes de la fase extraordinaria. El segundo será el 11 de septiembre y el tercero y último, el día 14 de ese mes. En estos se tendrán en cuenta las plazas que queden vacantes tras las adjudicaciones de la fase ordinaria «bien porque no haya existido lista de espera en dichas titulaciones o bien porque la posible lista de espera correspondiente a la fase ordinaria se haya agotado», explica la universidad.