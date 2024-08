¿Qué hacer este fin de semana en Extremadura? Estos son los planes más destacados

El segundo fin de semana de agosto viene cargado de actvidades y planes a los que asistir y participar en Extremadura. ¿Buscas planes emocionantes para el este fin de semana? Del 9 al 11 de agosto, la región se llena de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento para todos los gustos y edades. Desde festivales de música y ferias tradicionales hasta rutas gastronómicas y actividades al aire libre.

La región se convierte en el destino perfecto para disfrutar de unos días inolvidables.

Viernes 9 de agosto

Festival Internacional de Cine(ma) de Marvão e/y Valencia de Alcántara

Un año más, vuelve el Festival de Cine Periferias a la Raya, con el mejor cine internacional hecho y protagonizado por mujeres.

El festival tiene lugar en la Sierra de San Pedro de 17:00 a 20:00 horas.

cartelperiferias web / ayuntamiento de Valencia de alcántara

XVIII Ciclo Cine Aire Libre - Mérida

Este fin de semana Mérida podrá disfrutar en el Parque de las Siete Sillas de la película Estadounidense ‘Elemental'. La película tiene una duración de 1 horas y 41 minutos y su género es de animación, fantasía, aventura y comedia.

Sipnosis: Ambientada en Ciudad Elemento, donde convierten habitantes de fuego, agua, tierra y aire. La protagonista e la historia es Candela, una jóven fuerte, ingeniosas y con carácter, cuya amistad con un chico sensible, afable y tranquilo, llamado Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven.

Película Elemental / Agenda viral

Musical Beatles - Badajoz

El musical Let It Be, en honor a los Beatles es un espectáculo de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos en todo el mundo que aprendieron a amar, ser rebedes, buscar la luz, desear la paz y navegar por sueños y sentimientos.

El musical tiene lugar en el Teatro López de Alaya a las 22:00 horas.

Los conciertos de Pedrilla

Este viernes dentro del ciclo musical actuará en el Pedrilla a las 22:00 horas Javier Rubial, cantautor y ganador de un Goya a la mejor música.

Javier Rubial / Cedida

Shopping Nigth - Coria

Una de las noches más esperadas del año para el Comercio de Coria. Esta actividad enmarcada dentro de la programación del Agosto Turístico, se celebra el viernes desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada. Durante ese horario permanecerán abiertas las puertas del medio centenar de los establecimientos participantes en esta campaña, lo que, al mismo tiempo, permitirá a los ciudadanos realizar compras evitando altas temperaturas.

Sábado 10 de agosto

Regreso al pasado - Jaraíz de la Vera

Un fetival de música, que como bien dice el nombre del festival se trata de disfrutar con veteranos del mundo musical. Podrás disfrutar por 20€ de artistas como King África, Las Kétchup o Selena Leo. El evento tendrá lugar en el campo de fútbl de Jaraíz de la Vera y tendrá la apertura de puertas a las 20:00 horas y el cierre a las 6:00, ya que después de las actuaciones la fiesta seguirá a cargo de varios dj's.

XLIII Festival de Folklore - Coria

Por 43 año consecutivo llega a Coria el festival de folklore, con la participación de los grupos: Montaraces y charros de Salamanca y la Besana de Sn Vicente de Alcántara, sin dejar atrás al grupo representante Savia Viva de Coria.

Este festival ofrece una vista a las raíces culturales de cada uno de los grupos invitados y de sus respectivas localidades.

El evento tendrá lugar en la Catedral de Coria y tendrá comienzo a las 22:00 horas.

Cartel del festival / Agenda viral

Pasarela por la VIDA - Calamonte

Ven y disfruta de una noche llena de glamour y solidaridad. Tu presencia es muy importante para apoyar una causa tan noble. Se trata de un desfile de moda benéfico a favor de la Asociación Oncológica Extremeña.

El evento tendrá lugar en sábado a las 20:30 en la Casa de la Cultura de Calamonte. Y el donativo para la causa será de 3€.

Carnaval de verano - Alcántara

Pasa un divertido Sábado con Las supremas de Móstoles y Bau Huelva Dj. El pregón dará comienzo al carnaval alrededor de las 22:00 horas, acto seguido tendrá lugar el desfile de los grupos participantes por varias calles de la localidad a lo que se le sumará el baile de cada grupo para decidir al ganador.

Cartel Carnaval / Agenda viral

Festival Folklórico de los pueblos del mundo de Extremadura - Valencia de Alcántara

Organizado por Juéllega Extremeña en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Federación extremeña de Folklore, es una de las referencias culturales más consolidadas del calendario veraniego en nuestra localidad, congregando a lo largo de su historia a los grupos más selectos del folklore mundial.

En esta edición, además de contar con la presencia estimada de Juéllega Extremeña, se podrá disfrutar de la Compañía Artística "SINTANA" de Colombia, y los Coros y Danzas "NIÑO JESÚS DEL BALATE", de Mula, Murcia.

La actuación comenzará a las 22:00 horas en la plaza de la Constitución.

Antes de la actuación, sobre las 21:30 horas se celebrará el tradicional desfile pasacalles desde el paseo San Francisco hasta la Plaza de la Constitución.

Domingo 11 de agosto

La mejor época - Coria

Show musical de la mano de Dani Rosado y Juanpe Martín en la plaza del Norte a las 22:00 horas.

La entrada es totalmente libre y gratuita