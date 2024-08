Así suena 'Qué novia tan mala', el nuevo 'hit' del verano de Leonardo Dantés

`Qué novia tan mala', así se llama la nueva canción del verano que ha lanzado el cantante y compositor extremeño Leonardo Dantés, acaparando la atención del panorama musical. Este tema ha sido en colaboración con La morena de la gorra.

Esta pegadiza y divertida canción está conquistando a oyentes de todas las edades con su ritmo contagioso y su convertida letra.

Con frases como "Qué novia tan mala, siempre me trata fatal" y el estribillo "me prometió el cielo, pero me trajo el infierno", el tema está conectando con los seguidores del inconfundible estilo del extremeño.

El tema está incluido en el álbum musical del mismo nombre, junto a las canciones 'Jorge Salvador', 'El baile del pañuelo' y `Tiene nombres mil'.

Desde su estreno, el sencillo ha ganado popularidad, acumulando miles de reproducciones en plataformas digitales y convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Los seguidores de Leonardo Dantés, conocido por su estilo único y su capacidad para crear éxitos populares, han recibido con entusiasmo este nuevo tema que promete ser la banda sonora de muchas fiestas estivales.

El videoclip que acompaña a la canción también ha captado la atención del público. En él, la mayoría de los personajes que aparecen son personas mayores que se suman a la diversión cantando y bailando al ritmo del hit.

La colaboración con La Morena de la Gorra añade un toque fresco y vibrante a la canción. Con una mezcla de humor y ritmo, "Qué Novia Tan Mala" no solo invita a bailar, sino también a disfrutar de la ironía y la chispa que caracterizan a Dantés.