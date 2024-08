Extremadura explota el potencial turístico del ‘oro líquido’

Con el aceite de oliva como eje y motor, el club de producto ‘Ruta del Aceite de Extremadura’ estructura la oferta oleoturística de la región. La iniciativa, impulsada por la dirección general de Turismo hace cinco años, surge de la colaboración de sector público y empresas. Entre sus actividades destacan visitas guiadas a almazaras, paseos por olivares, catas, menús gastronómicos con este producto como protagonista e incluso paseos en barco o la posibilidad para los visitantes de elaborar su propio aceite.

Además, recientemente, la Junta ha publicado una guía de experiencias vinculada a esta ruta gastronómica en la que selecciona y destaca trece actividades, agrupadas en cuatro zonas geográficas que dividen la región de norte a sur: Plasencia y el norte de Extremadura; Cáceres y entorno; Badajoz, Mérida y entorno y Zafra y sur de Extremadura.

En esta guía tiene gran protagonismo la zona noroeste de Extremadura, concretamente la Sierra de Gata y las Hurdes, principales regiones de cultivo de la Manzanilla Cacereña y donde están ubicadas siete de las trece actividades resaltadas en la selección. La gran mayoría son visitas o itinerarios turísticos vinculados a la producción del aceite, como el paseo guiado por la Ruta de los Molinos que se puede realizar en Torre de don Miguel.

Asimismo, es posible acudir a varias de las almazaras de la zona para conocer de cerca cómo es el proceso de obtención del aceite de oliva -incluso, en algunas, se pueden catar los que en ellas se elaboran-. Entre las almazaras visitables están la de Vibel-Oleumviejo en Mohedas de Granadilla o las de OleoSetin en Marchagaz -en una visita que incluye además un paseo por su olivar ecológico y un curso de cata de aceites- y Robledillo de Gata. Esta última incluye la posibilidad de conocer y participar de las labores tradicionales de la localidad.

Un grupo de visitantes en la bodega de Oleosetin en Marchagaz / EP

En Marchagaz se puede visitar además el Centro de Interpretación de la Aceituna, el Olivar y el Aceite, y en Robledillo de Gata el museo ‘Molino del Medio’, una almazara medieval rehabilitada que conserva su maquinaria original. Otra opción, esta de carácter gastronómico, es disfrutar de un menú en el Restaurante Casa Laura, de Valverde del Fresno, elaborado con productores de proximidad y en el que tiene un papel fundamental el aceite de oliva Gata Hurdes, con denominación de origen.

En la zona de Cáceres y su entorno, a su vez, destacan tres actividades: la visita guiada a la almazara de Alía, que incluye una degustación de aceite y en la que los visitantes podrán conocer más sobre la elaiotecnia -técnica que estudia la elaboración, extracción y conservación de los aceites-; el ‘Curso de iniciación a la cata de aceite’ en la Oleoteca situada en la Plaza Mayor de la capital cacereña y una de las experiencias más llamativas del itinerario, un crucero fluvial por el rió Alagón. Durante ese paseo en barco los visitantes podrán avistar aves como el alimoche o el buitre negro, así como participar en una degustación de aceite de manzanilla cacereña.

Cata de aceite en la región. / EP

También en la provincia pacense se ofrecen algunas de las actividades enmarcadas en esta guía. En la Puebla de Sancho Pérez, Aceites Clemen ofrece la posibilidad a los visitantes de elaborar su propio aceite participando en todo el proceso, desde la recogida de aceitunas en el campo hasta su molturación en el molino. Así, los visitantes «pueden volver a casa con el aceite hecho por ellos mismos» tras una jornada que comienza a las nueve de la mañana y se extiende durante todo el día. Otras opciones menos exigentes son la de pasear entre olivos cerca de la Ribera del Fresno para conocer más sobre las dos variedades autóctonas cultivadas en la Tierra de Barros -la Carrasqueña y la Morisca- o la visita guiada a la almazara de la Alguijuela.

Además, estos días la diputación cacereña ha invitado a la ciudadanía a participar en una encuesta sobre el oleoturismo orientada a conocer su evolución, así como la de su demanda e impacto socioeconómico. Para fomentar la participación, sorteará una escapada oleoturística entre quienes completen la encuesta. Un buen instrumento para calibrar el impacto de iniciativas como la Ruta del Aceite, que nació vinculada a los dos territorios extremeños con Denominaciones de Origen Protegidas de Aceite de Oliva (el Aceite Gata-Hurdes y el de Monterrubio) y a día de hoy continúa dinamizando el turismo gastronómico en la región junto a las rutas del Ibérico de Bellota y el Queso.

Una iniciativa no exenta de polémica

Aunque el objetivo principal de la ruta del aceite es el de «dinamizar la actividad turística» vinculada a este producto, en palabras de la Junta de Extremadura, no todos coinciden en que esto se haya logrado. Luis Miguel Martín, gerente administrador de OleoSetín, afirma que el itinerario gastronómico "no funciona", pues no le ha reportado demasiados beneficios a su empresa a pesar de ofrecer cuatro de las trece actividades destacadas en la guía de experiencias publicada por la institución extremeña.

Por ello, reclama que la administración "se tome la Ruta del Aceite más en serio", ya que considera que de ella depende gran parte de su éxito. La suya es una empresa dedicada a la producción de aceite y la prestación de servicios turísticos vinculados a este producto, pero incide en que no las cincuenta y ocho empresas agrupadas en este itinerario gastronómico lo son. Algunas, dice, ofrecen servicios de carácter turístico, como visitas guiadas a sus almazaras, pero no se dedican de manera oficial a la prestación de este tipo de actividades, por lo que no aparecen registradas como tal y "no están profesionalizadas". Es por eso que reclama que un mayor control y "seriedad" de la administración. "No podemos engañar al cliente", añade, pues "una cosa es vender aceite y otra diferente ofrecer una visita turística".

Suscríbete para seguir leyendo