El turismo rural en Extremadura mantiene una ocupación del 90% en el puente de agosto

Con un verano en auge y el puente de agosto, Extremadura se ha preparado para uno de sus periodos más destacados del año turístico. El presidente de la Asociación del Turismo del Norte de Extremadura y de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Nacho Lozano, ha resaltado el notable crecimiento en la región. Se ha alcanzado una cifra "muy interesante", teniendo en cuenta que en 2023 fue un año récord de turismo en España y en Extremadura. "En 2024, al no haber circunstancias adversas como incendios o mal tiempo, esperábamos superar esa cifra", ha afirmado Lozano.

Para el puente de agosto, se ha anticipado una ocupación del 85-90%, con especial interés en comarcas donde el recurso del agua es esencial, tales como Sierra de Gata, Las Hurdes, La Vera, el Valle del Jerte y el Valle del Ambroz, así como en el sur de la provincia de Badajoz, donde "las banderas azules en nuestras playas fluviales actuaron como un imán para el turismo", ha explicado.

Además, Lozano ha subrayado que el turismo no solo continuó en aumento, sino que los visitantes gastaron más y permanecieron más noches, particularmente en el norte de Extremadura y el sur de Badajoz. Las principales capitales turísticas de la región se beneficiaron también de eventos importantes como el Festival de Teatro de Mérida, así como actividades en ciudades como Trujillo y Plasencia.

El perfil de los turistas en agosto ha sido variado, incluyendo familias, grupos de excursionistas, parejas y viajeros solitarios. Lozano también ha destacado el significativo regreso de emigrantes y personas de fuera a sus pueblos durante el puente de agosto, lo que coincidió con numerosas ferias y fiestas locales. "El turismo en agosto se movió a todos los niveles, sin un perfil tipo definido", ha concluído Lozano.

La presidenta de la Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (Atuva) y gerente del albergue Vía de la Plata y de la empresa de bicicletas eléctricas ‘E-Bikes’, Marta Bastos, ha señalado que el puente de agosto, que coincide con las fiestas locales, como la de Hervás, ha atraído a numerosos visitantes a la región. "Las fiestas generaron un gran movimiento, especialmente de familias que regresaron desde Madrid, Cataluña, el País Vasco y otras regiones", ha comentado Bastos. Aunque no pueden controlar todas las casas rurales que no son socias, ha afirmado que la ocupación fue muy alta. "Nos interesa que los visitantes no solo pasen unos días, sino que se queden más tiempo, participen en actividades y disfruten de la gastronomía local".

Sin embargo, Bastos ha destacado que ciertas actividades continuaron atrayendo a los visitantes a la región. Las rutas en bicicleta y el astroturismo son cada vez más populares, al igual que las rutas en 4x4 y el senderismo nocturno. Estas experiencias, junto con la oferta cultural y natural del Valle del Ambroz, siguen siendo un atractivo poderoso para los turistas que buscan una conexión más profunda con el entorno.

Según ha comentado, los turistas aprovecharon precisamente el clima de la región. "Durante el día, aunque hiciera calor, se puede disfrutar de las rutas y realizar actividades al aire libre" y por la noche, el ambiente es tan fresco que incluso se puede dormir arropado, lo cual ha considerado "un lujo en verano".

Hablan los negocios

El puente de agosto se ha consolidado como uno de los periodos más intensos del año para el turismo en Extremadura, con alojamientos rurales y campings alcanzando cifras de ocupación casi completas. En particular, los destinos rurales han mostrado su capacidad para atraer a una gran diversidad de visitantes, aprovechando la tranquilidad y belleza natural de la región como sus principales activos.

Aurelio Rey, desde los alojamientos rurales “El Manantial del Fresno” en Hervás, ha confirmado que durante este periodo su establecimiento ha alcanzado el 100% de ocupación. Rey ha destacado que el perfil de los visitantes suele ser de "familias que buscan disfrutar del entorno natural y de las actividades al aire libre". Esta tendencia subraya la importancia que tiene para los turistas el entorno natural y la tranquilidad que ofrece la región, convirtiéndose en un destino ideal para aquellos que buscan actividades en plena naturaleza y un ambiente relajado. Este interés por la naturaleza y la paz que ofrece el entorno rural ha sido un factor clave para llenar sus alojamientos, destacando la creciente popularidad de las experiencias al aire libre.

Por otro lado, Laura Morales, desde el Camping Jaranda en Jarandilla de la Vera, ha expuesto que el puente de agosto ha sido tradicionalmente "el fin de semana más fuerte del año". A pesar de que aún hay llegadas de última hora, se espera completar la ocupación del área de acampada. El perfil mayoritario de los clientes que visitan este campamento es familiar, con "muchos visitantes de Madrid, Extremadura y Toledo", aunque también llegan "personas de toda España", lo que refleja la diversidad de los turistas que eligen este destino para disfrutar de sus vacaciones en contacto con la naturaleza.

Este puente de agosto ha vuelto a confirmar la tendencia del turismo rural en Extremadura, con una gran afluencia de familias que buscan conectar con la naturaleza en un entorno tranquilo y disfrutar de actividades al aire libre.

