El anacronismo de las pensiones en Extremadura

Conseguir el primer puesto de un ranking suele ser motivo de orgullo. El ciclista que gana una carrera, el campeón de ajedrez o el alumno con la nota más alta de la EvAU. Todos tienen algo en común: desbordan alegría porque son los número uno. Pero, ¿qué pasa si la razón por la que alcanzas lo más alto del podio es por recibir las pensiones más bajas de España? En Extremadura tienen muy clara la respuesta.

El 70% de los pensionistas de la región no alcanza los 1.134 euros que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La media se sitúa, concretamente, un euro por debajo, dejando disponibles los puestos de una nueva clasificación: la de ver quién hace los mejores malabares para conseguir llegar sano y salvo a fin de mes.

«Me parece difícil poder vivir tranquilamente un mes con ese dinero», explica José Luis Balboa, pensionista de 67 años de Cáceres. Tiene la suerte de gozar de una situación desahogada, pero se lamenta por el dato que pone ahora en el punto de mira a la región. «Las pensiones son a nivel nacional. Que estemos a la cola quiere decir que los sueldos son más bajos aquí que en otras comunidades autónomas», reflexiona Balboa.

En los últimos años hay una descompensación, porque ha aumentado mucho el coste de la vida en Extremadura

Salarios inferiores que ven ese adjetivo elevado a la máxima potencia al contemplar la subida del 27 % del alquiler en el último trimestre en Cáceres. El incremento del precio de la cesta de la compra en los últimos años tampoco dibuja un panorama muy alentador. «En los últimos años hay una descompensación, porque ha aumentado mucho el coste de la vida en Extremadura», señala José Ignacio Clemente, pensionista cacereño de 61 años.

Los combustibles -el mantenimiento del coche en general-, la ropa o el menaje del hogar. El dentista o el fisioterapeuta. Los psicólogos ya parecen cosa de ricos, pero la salud mental es cosa de todos. ¿Quién es capaz de costear todo eso con los 1.133 euros de una pensión? ¿Cómo se hace?

800 o 900 euros al mes en gastos, sin contar hipoteca o alquiler

Alberto Egido, de 72 años, hace su propia estimación desde la capital cacereña. «Tengo la suerte de tener la casa pagada, pero, aun así, hay muchos gastos. La comunidad, la compra o la ropa. Al mes puedes gastar 800 o 900 euros tranquilamente», explica.

Ángel Campón, pensionista de 81 años, se mantiene en la misma línea. «Si alguien que cobra 1.133 euros ha conseguido una casa en propiedad, a lo mejor tiene para comer, pero si tiene que pagar una hipoteca o un alquiler, no le da ni para empezar», sentencia.

Las pensiones no han aumentado un 50% como sí lo han hecho los pisos en los últimos años

«Las pensiones no han aumentado un 50% como sí lo han hecho los pisos en los últimos años», explica Alberto García, de 61 años. «Antes, el alquiler de un piso normal en Cáceres podía suponer 400 euros. Ahora estamos hablando de 700 u 800 euros. No hay pensión que se haya duplicado», expone.

Ayuda a familiares

Una situación que se complica aún más si entran en juego variables como hijos o familiares que necesiten ayuda económica. No es ningún secreto la abundante oferta de empleo precario o la dificultad de tantos egresados que contemplan con impotencia un mercado laboral sin opciones para ellos. Aunque ese es otro tema.

«Un matrimonio que tenga un hijo que no esté trabajando, con ese sueldo, estaría con el agua al cuello», señala José Luis Balboa.

Todos ellos están de acuerdo en la incompatibilidad de unas pensiones tan bajas -y, también, de los sueldos- con el coste de vivir hoy en día. Porque es 2024, y no tres décadas atrás. Porque las bases de cotización de entonces no tienen cabida en la actualidad. Y porque esas destrezas de los pensionistas tienen un límite, y quizá no sea necesario alcanzarlo.

