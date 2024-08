Irene de Miguel: "Guardiola nos va a arrastrar a unas elecciones anticipadas"

¿Cómo valora el primer año de legislatura?

Creo que la derecha ha demostrado ser un gobierno inestable y que la señora Guardiola nos va a arrastrar a unas elecciones anticipadas. Solo quieren gobernar para los más privilegiados y no están aquí para trabajar, les falta mucho para ponerse las pilas. Problemas como la vivienda, las listas de espera, la calidad del empleo... Seguimos a la cola del país y en un año no se ha hecho ninguna ley ni ha habido cambios estructurales profundos.

¿Cómo definiría el gobierno de María Guardiola?

Es el gobierno del postureo político. Poco trabajo y mucha comunicación para hacernos creer que hacen algo.

¿Esperaban la ruptura con Vox, o la esperaban tan pronto?

En el debate de investidura ya dije que no me apostaba que llegaran a los cuatro años. Pero también es cierto que no me esperaba que se rompiera por lo que se ha roto y tan pronto. Una semana antes, en el Debate sobre el Estado de la Región, aseguraban que su gobierno gozaba de muy buena salud. Y bueno, pues el señor Abascal, por sus propios cálculos políticos, decidió romper por cuestiones que ni siquiera estaban reflejadas en los acuerdos de gobierno. Creo que demostró muchísima deslealtad, muchísimo trilerismo político y que no se puede confiar en una organización política que no tiene como objetivo primordial el bienestar de los extremeños y las extremeñas.

¿Cree que la ruptura de Vox con el PP les acercará al PSOE?

Yo creo que sí, básicamente porque el señor Gallardo está bastante desubicado y no sabe aún para quién vendimia: un día dice que el gobierno de Guardiola es lo peor que le puede pasar a Extremadura y al siguiente da muestras de apoyo para darle estabilidad. El PSOE en muchas cosas está de acuerdo y se encuentra a gusto con el PP.

Pero Guardiola ya ha dicho que su ‘socio prioritario’ seguirá siendo Vox.

La señora Guardiola dijo que el acuerdo estaba absolutamente roto y después que iba a cumplir los 60 puntos aún no estando Vox en el gobierno. Con lo cual, a la señora Guardiola no sabemos si la creemos los días pares o los días impares.

¿Espera algún cambio en las políticas del PP tras la marcha de Vox?

Si espera encontrar el apoyo de Unidas por Extremadura, tiene que dar un giro de 180 grados . Tiene que poner como prioridad acabar con las listas de espera, fortalecer el empleo y hacer algo con la vivienda: Extremadura es la comunidad en la que más han subido los precios en el último año y los chavales que se van a la universidad no encuentran ya dónde poder alojarse. Pero esa no es su hoja de ruta. Es acabar con los impuestos a los más ricos y poner una alfombra roja a las empresas que vienen a hacer lo que han estado haciendo décadas: llevarse nuestros recursos gratis.

¿Qué opina de que Ignacio Higuero siga siendo consejero?

Que está ahí por su propio interés particular, que es la caza. Los de Vox han demostrado que son unos trileros y él ha mirado por el interés que él tenía a la hora de llegar al gobierno.

Han pedido a Guardiola que se someta a una cuestión de confianza en la Asamblea. ¿Por qué?

Porque no fue la candidata más votada. Se apoyó en Vox para ser presidenta, algo absolutamente legítimo, pero ahora que ha perdido esos apoyos lo más sensato y lo más honesto es someterse a una cuestión de confianza para saber con qué apoyos cuenta.

Hablaba antes de elecciones anticipadas. ¿Qué le lleva a pensar en esa posibilidad?

La inestabilidad de los gobiernos de derecha es patente, no solo por lo que ha pasado esta legislatura. Es que la pasada ningún gobierno con el PP y Ciudadanos duró los cuatro años. Los únicos gobiernos que perduraron son los gobiernos progresistas. Guardiola se mira en el espejo de Juan Manuel Moreno Bonilla y esa es la hoja de ruta que él siguió. Aquí, como somos una franquicia del PP estatal, lo que hará Guardiola, seguramente, sea convocar elecciones dentro de un año para tener un mayor margen de maniobra. Pero parte de un error claro y evidente: los resultados de unas elecciones europeas que dieron al PP como ganador, pero que tuvieron una bajísima participación. Unas europeas no pueden asemejarse a unas elecciones autonómicas.

¿Cuáles serán las prioridades de Unidas por Extremadura para el próximo curso político?

Lo tenemos clarísimo: la defensa de los servicios públicos, porque gracias a ellos tenemos una sociedad más justa e igualitaria, donde la gente puede estudiar y acceder a una sanidad de calidad sin depender del dinero que tienen en el bolsillo; acabar con las listas de espera, y la vivienda. Nos preocupa mucho el acceso a un alquiler asequible para los jóvenes y las familias trabajadoras. Y luego el empleo: estamos todos muy contentos con los datos, pero la calidad del empleo cada vez es peor y la gente no puede independizarse, irse de vacaciones y llevar una vida digna porque los sueldos y la jornada laboral se lo impide.

¿Cómo afrontan la negociación de los presupuestos?

De más de 200 enmiendas que presentamos el año pasado nos aprobaron cero. Algunas incluso eran copias literales de las que presentó el PP la legislatura pasada, y aún así las tumbaron. Pero nosotros somos una oposición constructiva, siempre que hacemos una crítica es porque tenemos alternativa, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Guardiola tendrá que ver en quién quiere apoyarse para sacarlos adelante pero sobre todo tendrá que ver qué Extremadura quiere construir: si una Extremadura para los más privilegiados o los que vienen a hacerse de oro con nuestros recursos dejando aquí migajas, o una Extremadura para la gente trabajadora que levanta con su sudor esta tierra.

¿Qué opina del cupo catalán?

Que así no avanzamos hacia un país más justo, cohesionado e igualitario. Esto no va de poner soluciones singulares, sino de tener un modelo de país. Y por desgracia, PP y PSOE, cuando gobiernan, solo actúan en base a los intereses propios de estabilidad de sus gobiernos llegando a acuerdos con los independentistas vascos, catalanes...

En este contexto, ¿cree que será posible un acuerdo sobre financiación autonómica en la Asamblea?

Me parece que podemos tener una mayor facilidad de llegar a un acuerdo en Extremadura que a nivel estatal. Pero aún así, me parece que la derecha no puede dar lecciones, porque lo que ellos critican del cupo catalán es lo que hacen aquí con los ricos: perdonarles los impuestos y generar desigualdad. Creo que la financiación autonómica debe venir de la mano de una armonización fiscal. Y negar esto, negar que pueda haber territorios que puedan estar haciendo dumping con sus impuestos, creando paraísos para los más ricos, es negar un sistema de fiscalidad equilibrado para todo el país. Guardiola imita lo que hace la señora Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y eso no nos conviene en absoluto porque nunca vamos a poder competir con Madrid.

Unidas por Extremadura es el único grupo que se ha posicionado en contra del Regadío de Tierra de Barros. ¿Qué espera de la comisión de investigación?

Que por fin se explique por qué la Comisión Europea está en contra del proyecto. Lo que nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años, que era un proyecto basado en una suposición irreal de capacidad de agua, pues va a ser que es verdad. A mí me apena mucho que tanto el PP como el PSOE hayan estado jugando con las expectativas de los regantes. Si hubiera agua sería maravilloso, pero contamos con la desgracia de una emergencia climática que nos hace pensarnos muy mucho hacia dónde tenemos que avanzar. Y creo que hay otras fórmulas de fortalecer la agricultura que no sea llevando a los regantes a un callejón sin salida.