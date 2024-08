Las redes se vuelcan con Paula Leitón, de sangre extremeña, tras las críticas por su físico

La selección española femenina de waterpolo hizo historia con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, las redes sociales volvieron a demostrar el peligro que tienen al opacar algo tan importante como es una medalla olímpica con críticas hacia el físico de una de las componentes del equipo, Paula Leitón. Lejos de quedarse en silencio, la jugadora catalana de origen extremeño -su padre es de Higuera de Vargas- quiso expresar su opinión sobre estos comentarios: "La gente que pone esos comentarios piensa que van a hacer daño. Sé cómo es mi cuerpo y lo quiero muchísimo. Me dan absolutamente igual los comentarios. Acabo de ganar un oro olímpico, que es el sueño que tengo desde que soy una enana", indicó en el programa ‘En boca de todos’.

También destacó la importancia que tiene su físico en este deporte, especialmente en su posición, la de boya. "Si mirasen el equipo verían que somos tres tías que rozamos los dos metros. Yo mido 1,90 metros y se requiere este físico para aguantar en un partido de waterpolo, que es un deporte muy duro", explicó.

La otra cara de la moneda

Tras estas palabras, miles de personas han mostrado su apoyo en redes sociales con el fin de contrarrestar los insultos y darle protagonismo a la hazaña olímpica. Recientemente, se ha viralizado una publicación en Facebook de la usuaria Clarisa Leal en la que defiende "el tesón y trabajo duro" de esta deportista y condena el body shaming (humillación por la apariencia de una persona) al que se ha visto expuesta por parte de otros usuarios. "Leitón es un ejemplo para un montón de personas que sufren gordofobia a manos de personajes que el mayor esfuerzo que hacen cada día es respirar un poco para seguir vivos", escribe junto a una ilustración realizada por antiadrawing.

Casi 40.000 'me gustas' ha registrado la publicación en la red social de Mark Zuckerberg, además de contar con casi 70 comentarios, en su mayoría positivos.

Un apoyo que la waterpolista agradece, aunque asegura que la peor parte de los comentarios negativos que ha recibido reside en la posibilidad de que pueda afectar a personas más sensibles. "Deberían pensar un poquito en que hay personas a las que pueden hacer daño. Soy una persona madura y no me afecta, pero a una niña u otra persona puede crearle problemas serios por estos comentarios. Esos comentarios hacia mí me resbalan", sentenció en el programa.