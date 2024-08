Extremadura necesita conductores y dará ayudas para obtener el carnet a 5.700 personas

Se necesitan conductores profesionales. La obtención de permisos de conducir, especialmente de camiones y autobuses, lleva años cayendo y el sector se enfrenta a una alta demanda laboral con una plantilla cada vez más envejecida. Para intentar paliar esta situación, Extremadura se ha lanzado a la búsqueda de conductores con una nueva línea de ayudas que aún no está en vigor, pero se está tramitando con plazos abreviados para ponerla en marcha «a la mayor brevedad posible».

Se denomina ‘bono formación del sector del transporte’ y está destinado a la mejora de la empleabilidad de los extremeños, tanto parados como ocupados, en el sector del transporte de mercancías y de viajeros. Con una dotación de 4millones de euros de transferencias estatales para su primera convocatoria, este bono llegará a unas 5.700 personas, según las previsiones que maneja la Junta. «Siendo una medida de nueva creación es difícil prever el número de personas que solicitará las ayudas, pero en función del presupuesto previsto podrían solicitar el bono para obtener el permiso de conducir B unas 4.000 personas y para obtener los permisos C, D y C+E otras 1.700 personas», explican desde la Dirección General de Formación para el Empleo, de la Consejería de Economía.

Mejorar las competencias

Las ayudas están especialmente ideadas para las personas que quieran dedicarse al sector del transporte y la primera convocatoria se destinará tanto a desempleados como a personas que estén trabajando en los sectores del comercio, la logística y el transporte, con el objetivo de mejorar sus competencias profesionales.

Cada bono de formación concedido estará dotado con un importe máximo de 600 euros en el caso del permiso de conducir B (el convencional de automóviles), de hasta 1.300 euros para los permisos C o D (camiones y autobuses) y puede llegar hasta los 1.500 euros para el permiso C+E (camiones con remolques). Para el acceder al bono para el carnet del coche tendrán prioridad las mujeres que residan en municipios menores de 20.000 habitantes y los desempleados de larga duración. Y en este caso solo se subvencionará la inscripción a la autoescuela elegida y la parte teórica, mientras en el resto de permisos la subvención abarcará tanto la formación teórica como la práctica. No obstante, cada solicitante podrá obtener hasta tres bonos para otros tres permisos, pero la aportación económica la recibirán directamente las autoescuelas, no los beneficiarios.

El nuevo decreto que dará vía libre a estas ayudas está en estos momentos en tramitación en el Portal de la Transparencia (en fase de audiencia e información pública por un plazo abreviado de ocho días) y se pondrá en marcha «previsiblemente en el último trimestre de 2024», apunta la Dirección General de Formación para el Empleo. Será entonces, una vez que la normativa se publique en el DOE, cuando se abra un periodo para que las autoescuelas que los deseen se adhieran al programa de formación, que según espera la administración, serán todas las autoescuelas que se encuentran inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional par el Empleo en Extremadura.

De entrada, el sector valora positivamente esta nueva medida, que puede llegar a suponer un ahorro del 100% a los futuros conductores en la obtención de los permisos aunque dependerá de las prácticas que deba realizar cada estudiante.

«Una medida muy positiva»

«Todavía tenemos que conocer muchos detalles, pero es una medida muy positiva que nos va a venir bien tanto a la administración como a las autoescuelas», valora Pedro Paredes, presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas de Extremadura. Según apunta, en algunos casos la ayuda podría llegar a cubrir cerca de la totalidad del coste de la obtención de los permisos de conducir profesionales en los que sí se incluyen las prácticas, aunque eso dependerá precisamente del número que requiera cada alumno.

La normativa en tramitación señala que la falta de conductores profesionales para atender las necesidades de las empresas «es un problema que afectan tanto al sector del transporte de mercancías como al de viajeros, que impacta en la movilidad de las personas, la logística y la cadena de suministro». Pero además, a ello hay que sumar el envejecimiento progresivo del colectivo profesional, «ya que la mayoría de los conductores se concentra en la franja de los 45 a los 55 años, lo que supondrá a corto plazo un importante perjuicio para las empresas del sector».

Bajan un 70% la obtención de permisos C y D Una de las principales causas del déficit de conductores profesionales en el sector del transporte de mercancías y de viajeros es precisamente la disminución progresiva en las obtenciones de permisos de conducir C y D desde el año 2009. Según los datos de la DGT, en 2022 se produce una caída del 70% en la obtención de dichos permisos respecto a 2008. En el caso de Extremadura los datos de disminución son equivalentes al resto de España. Según recoge la Junta, uno de los factores determinantes de esta situación es el coste económico que supone la obtención de estos permisos profesionales y la falta de ayudas específicas hasta ahora.

