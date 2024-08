El dinero que financió el primer viaje de Colón a América fue extremeño

Extremadura ha sido clave en el devenir de la historia de España, especialmente en periodos como el reinado de los Reyes Católicos, a pesar de que su papel ha quedado en ocasiones en un segundo plano. Ahora, el historiador José Antonio Ramos Rubio y el abogado José Luis Pérez Mena lo ponen en valor a través de su libro ‘Los Reyes Católicos. Su presencia y protagonismo en Extremadura’, publicado el pasado 4 de julio en Trujillo.

José Luis Perez Mena y José Antonio Ramos Rubio, autores del libro. / EP

En él, los autores han rescatado episodios y datos relevantes –y, en algunos casos, inéditos- no sólo para la historia de la región, "sino para la de toda España". Uno de ellos es la reunión que tuvo lugar en 1486 en Guadalupe, y en la que se preparó la expedición marítima del navegante genovés. Además, el libro profundiza en la procedencia del dinero que financió ese viaje. Así, explica Ramos Rubio que, aunque muchas veces se han contado historias como que fueron "las joyas de Isabel II" las que ayudaron a pagarla, "es mentira", pues han hallado un documento "que demuestra que lo financiaron Alfonso de las Cabezas, tesorero del Obispado de Badajoz y Luis de Chaves ‘el Viejo’, el más destacado guerrero de Trujillo en la época".

Trujillo, la primera capital

Además, el libro certifica otro asunto de gran relevancia: que Trujillo fue la primera capital de España. Bien es cierto, no obstante, que ostentó ese privilegio durante un breve periodo de tiempo, entre 1479 y 1480. Ramos Rubio, que es precisamente el cronista oficial de la localidad desde el año noventa y tres, detalla que los monarcas habían rubricado allí la unidad de los reinos de Castilla y Aragón, así como la paz con Portugal. "Fue en ese momento cuando los reyes firmaron el nombramiento de Trujillo como capital oficial del reino", explica.

De hecho, 1479 fue un año esencial para los Reyes Católicos, después de que en enero recibieran la noticia de la muerte de Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico, cuyo funeral se celebró en la iglesia trujillana de Santa María la Mayor. Pasaron el año casi al completo en la localidad, concretamente en el palacio de Luis de Chaves ‘el Viejo’, "que era, como si dijéramos, el amigo que los monarcas tenían en Trujillo, su mayor representante".

La Plaza Mayor de Trujillo. / Turismo de Extremadura

Además de esta localidad, los autores inciden en la relevancia de otras dos ciudades extremeñas, Cáceres y Guadalupe, para los monarcas. En la capital cacereña, la reina Isabel I concedió las ordenanzas para la pacificación de las tierras -cuando los reyes llegaron a la ciudad se mantenía en ella un enfrentamiento abierto entre los nobles con motivo de la sucesión a la corona-. Como consecuencia, ordenaron desmochar las torres de todos los palacios nobiliarios, "para así acallar el poder que tenían". De todos menos el de los Golfines de Abajo, donde residieron y con los que tenían una gran amistad. Algo parecido sucedió en Trujillo, donde derruyeron las torres a excepción, precisamente, de la del palacio de Luis de Chaves.

Guadalupe, un rincón especial

De Guadalupe, por su parte, recalca Ramos Rubio que "la reina Isabel la católica siempre decía que era su rincón preferido, y cuando tenía que firmar un documento importante, lo hacía allí o en Trujillo". "Lo que no me explico –concluye el doctor en Historia por la Universidad de Extremadura- es cómo no fueron enterrados en Trujillo".

"Isabel La Católica siempre decía que Guadalupe era su rincón preferido" José Antonio Ramos Rubio

Los autores realizan en el libro "una comparación entre la vida de la época en el resto de España y lo que hoy en día es Extremadura" -ya que la zona norte de la región formaba parte por aquel entonces de Castilla-. La vida en esas tres ciudades "corrió paralela" a la del país durante la segunda mitad del siglo XV, teniendo como una de sus protagonistas a la Virgen de Guadalupe, patrona de la región y "cuyos orígenes están envueltos en un halo de hermosa leyenda y tradición", según los autores.

El Monasterio de Guadalupe. / Junta de Extremadura

A la presentación del libro, editado por Tau Editores, acudió además el doctor en Historia Universal de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Barrio. Allí, explicó que, a través de la historia de los monarcas en Extremadura, los autores presentan "los matices de un período fascinante, en el que el destino de un continente pendía de un hilo". Esa época, detalla, estuvo "marcada por la exploración, la expansión y la ferviente devoción religiosa".

Asimismo, incidió en "el enorme cúmulo de nueva información" que la obra de Ramos Rubio y Pérez Mena ha puesto en conocimiento de los lectores con sus publicaciones, una nueva información que reafirma la gran importancia de Extremadura para la historia de España.

