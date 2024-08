El Ministro de Transportes bloquea a un tiktoker extremeño: este es el motivo

Helio Roque, un tiktoker extremeño con más de 150.000 seguidores, ha compartido recientemente en un video viral que ya supera los 25.000 "me gusta", la historia detrás de su bloqueo en X por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Todo comenzó cuando Antena 3 publicó en X la noticia sobre la inauguración de "Lola Lolita Land", un parque temático inspirado en el universo de la influencer Lola Lolita. Helio Roque no tardó en reaccionar, citando el tuit en su perfil de X y dejando un comentario irónico: "Cuando abra mi propio parque temático ambientado en Extremadura, y los trenes de las montañas rusas salgan con retraso y/o se averíen, y esa sea la atracción". Además, añadió que, en caso de que por suerte el tren saliera a tiempo, como premio los visitantes podrían tomarse una foto con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El comentario, cargado de sarcasmo sobre la situación del transporte en Extremadura, no pareció caer bien al ministro. Poco después, Helio Roque descubrió que Óscar Puente lo había bloqueado en X, impidiéndole así acceder a su contenido en la plataforma.

La súplica del tiktoker

En su video, Helio Roque no dudó en expresar su descontento: "Señor Puente, es una bajona que el ministro de Transportes me tenga bloqueado precisamente a mí. Además, usted como ministro de Transportes, no puede bloquear a un extremeño en Twitter, eso se considera delito de odio. Tampoco creo que me haya pasado, vaya. Señor Puente, desbloquéeme, se lo suplico…".

Algunos usuarios han intentado animarlo con comentarios como: “Creo que nos tiene bloqueados a media España, no conozco a ningún amigo o conocido que tenga Twitter al que aún no haya bloqueado”

“No te ha podido bloquear, eso ha sido otro fallo, ya verás cómo se soluciona de aquí a 2026, solo ten paciencia” comenta otro en tono de humor.