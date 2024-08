Un instagramer extremeño se viraliza en redes sociales: "Los padres tenemos que tener vacaciones después de vacaciones con hijos"

En los últimos días, las redes sociales han estallado debido al humorista extremeño Achopatry, quien ha conseguido arrancar carcajadas (y alguna que otra polémica) con su vídeo comparando las vacaciones de los solteros con las parejas con hijos. El video, que ya acumula más de 183.000 'me gusta' y 7.700 comentarios, no ha dejado a nadie indiferente.

Con su estilo característico de humor sarcástico (ironía), Achopatry muestra cómo las familias con niños "disfrutan" de sus vacaciones de una forma que solo los padres entenderán. Algunas de esas situaciones cómicas a las que alude en el vídeo son estas: "¿qué te quieres echar una siesta?, ahí están ellos para recordarte que no es hora de siesta", "¿qué cocinas algo a pesar de que estás de vacaciones y no te apetece?, no les gusta lo que has cocinado" o esta otra: "¿qué quieres ver la tele?, hay que poner la consola" bromea.

La respuesta de los usuarios no se ha hecho esperar. Miles de padres se han sentido identificados con el mensaje irónico, inundando los comentarios con como: "Irse de vacaciones con niños, no es irse de vacaciones, es cambiar de UBICACIÓN!" o "Llegas más cansado que te fuiste." Otro usuario añadía con humor: "Los padres tenemos que tener unas vacaciones obligatorias después de las vacaciones con hijos".

Indignación y críticas

Sin embargo, no todo el mundo captó el tono humorístico del video. Algunos usuarios, ajenos a la ironía, han expresado su indignación y han llegado a criticar la educación de los hijos que "se portan así". "Si los niños se comportan de esa forma, es porque algo se está haciendo mal en casa", comentaba un usuario ofendido. A estos comentarios, otros han respondido con sarcasmo: "leyendo los comentarios intuyo que hay mucha gente que no saben lo que significa la palabra, ironía o sarcasmo o simplemente no tienen ningún sentido del humor"

El fenómeno viral no hace más que crecer, y es que Achopatry ha vuelto a demostrar que el humor sobre las pequeñas tragedias cotidianas, como las vacaciones familiares, conecta con el público. Como él mismo dice al final de su video: "Eso sí que son unas buenas vacaciones, esa gente sola ahí, que harán que aburrimiento."