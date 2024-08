"En el 10% de los casos de virus del Nilo con síntomas graves el resultado puede ser fatal"

España afronta el segundo mayor brote del Virus del Nilo Occidental desde que se empezó a vigilar esta enfermedad en humanos en el año 2007. Hasta el momento se han notificado en el conjunto del país 38 casos, un 89% más que en todo 2023, cuando hubo 21 infectados. Y se han registrado además cinco muertes, dos más que el año pasado. Antes del verano, las autoridades sanitarias ya habían adelantado que estaba por venir una temporada -que suele ir de mayo a octubre- complicada en cuanto a la circulación de enfermedades transmitidas por vectores; de hecho, el Ministerio de Sanidad culminó en junio el plan nacional que activó hace un año para estrechar la vigilancia de mosquitos y garrapatas, imforma Efe.

Hace décadas que se conocen las zonas por donde circula, como son las marismas del Guadalquivir, en Sevilla, y la comarca de La Janda, en Cádiz. Ta,bién aquí en Extremadura sobre todo en las Vegas Altas del Guadiana, donde hay humedales, y en Cataluña en el Delta del Ebro. Sin embargo, y como esperan los expertos y demuestran los datos, es probable que aparezcan nuevas detecciones en el resto de la geografía.

Según recuerda Sanidad en el plan nacional, España presenta en la actualidad una situación endémica porque «reúne unas condiciones favorables para el mantenimiento y la circulación» del virus: gran variedad de posibles reservorios, proximidad a zonas endémicas como África, las características ecológicas y climáticas, las rutas migratorias de aves procedentes de áreas afectadas y la presencia de vectores.

El primer caso se notificó en 2004, precisamente en Badajoz, y desde el año 2015 es una enfermedad de declaración obligatoria.Se transmite por la picadura de un mosquito infectado, pero no cualquier insecto puede provocarla. El famoso mosquito tigre, por ejemplo, no es transmisor de la enfermedad, sino solo los del género cúlex, conocidos como ‘mosquito común’, que se alimentan de sangre de aves. «El mosquito se carga con el virus y después pica a humanos», explica el virólogo José Antonio López. Por tanto, el contagio se realiza de mosquito a humano; entre humanos, es bastante inusual. «No pasa de humano a humano a no ser que haya un traspaso por una transfusión de sangre o en trasplante de órganos», agrega López. Tampoco está probada la transmisión por tocar aves infectadas.

Fiebre y dolor de cabeza

La mayor parte de los afectados suelen ser asintomáticos o leves, con fiebre o dolor de cabeza que suele remitir sin medicación. El problema es que en un pequeño porcentaje la infección puede ser más grave, con fiebres más altas o convulsiones. En estos casos, detalla el virólogo, el virus entra en el sistema nervioso central y puede producir meningitis o encefalitis. «En un 10% de los casos de infección con sintomatología grave el resultado puede ser fatal», advierte.

No existe tratamiento específico, como pueden ser las vacunas o los antivirales, sino que la medicación es paliativa, para reducir los síntomas. Por eso, apunta José Antonio López, el tratamiento más importante es «el profiláctico», que consiste en «tratar al mosquito con fumigaciones y evitar zonas como charcos y maceteros, donde el mosquito pueda criar; algo parecido a lo que se recomienda para el mosquito tigre».

